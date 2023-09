Ter um celular Android e um iPhone ao mesmo tempo pode soar meio estranho. Mas a verdade é que essa combinação pode ser muito vantajosa e oferecer soluções interessantes. Usando os dois sistemas, você consegue acesso a uma variedade maior de aplicativos e combina a segurança do iOS com a flexibilidade do Android . Outra vantagem é poder escolher entre uma maior variedade de hardware enquanto se é um usuário da Apple . O "combo" é interessante para usuários que trabalham com desenvolvimento de sistemas ou simplesmente são entusiastas de tecnologia que gostam de ter "o melhor dos dois mundos". Confira, nas linhas a seguir, quatro motivos para você ter um celular Android e um iPhone ao mesmo tempo.

4 motivos para usar um celular Android e um iPhone ao mesmo tempo — Foto: Arte/TechTudo

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

1. Ter acesso a múltiplos apps

Uma das principais razões para considerar a combinação de um iPhone e um celular Android é ter acesso aos aplicativos disponíveis em ambas as plataformas. Cada loja possui, em seu catálogo, uma variada seleção de apps, mas há diferenças entre as ofertas. Alguns podem ser exclusivos de uma plataforma, estando disponíveis apenas na App Store ou Google Play Store.

A App Store oferece opções de aplicativos próprios da Apple, como iMessage, FaceTime, Apple Music, Apple Pay e Apple Maps. Além desses, há também aplicativos específicos de edição de fotos, como iMovie e Clips. Ao todo, são quase dois milhões de apps. A Google Play Store possui uma variedade ainda maior, com mais de 3,5 milhões de apps. Ao optar por ambos os sistemas, você poderá expandir as suas opções e ter quase 6 milhões de aplicativos disponíveis para baixar.

App Store e Play Store — Foto: Reprodução/Luiza Fortes

2. Combinar a flexibilidade do Android com a segurança do iOS

O Android é conhecido por ser bastante personalizável, tanto em termos visuais quando em termos de configurações de sistema. Com código aberto, a plataforma permite fazer "root" para executar comandos privilegiados e também instalar, graças aos APKs de terceiros, aplicativos que não estão disponíveis na Play Store, por exemplo.

No entanto, essa flexibilidade pode deixar o smartphone mas vulnerável. Isso porque, ao instalar APKs de fontes desconhecidas, é possível contrair malwares acidentalmente e expor o sistema à ação de invasores. Além disso, a segurança da loja de aplicativos do Google não é tão robusta: com frequência surgem notícias de apps fraudulentos que conseguiram chegar à loja, foram baixados por milhares de usuários e infectaram os celulares das vítimas.

A segurança oferecida pelo iOS, por outro lado, é bastante elogiada. Em geral, a Apple fornece atualizações e correções de segurança com mais frequência do que o Google, garantindo que os celulares executem a versão mais segura e atualizada do sistema operacional. Além disso, a App Store possui um processo rigoroso de revisão de aplicativos e não permite o download de apps de fontes externas. Por fim, a Apple também investe bastante em tecnologias de segurança de hardware, como o Secure Enclave, para proteger os dados dos usuários.

Logo, ao ter um iPhone e um celular Android, você pode combinar maior segurança sem abrir mão da flexibilidade de customização. Uma dica é usar o iOS em momentos que demandem maior segurança e privacidade, como transações financeiras e armazenamento de dados sensíveis, e o Android para deixar o celular com a sua cara.

Interface do Android e iPhone lado a lado — Foto: Reprodução/Luiza Fortes

3. Usar a diversidade de hardware do Android a seu favor enquanto um usuário da Apple

A Apple possui o controle total sobre o hardware e o software de seus iPhones, o que resulta em uma experiência de usuário coesa e otimizada. Contudo, isso também limita a variedade de modelos disponíveis para os consumidores. Por outro lado, como o Android equipa celulares de diferentes fabricantes, o sistema do Google permite escolher entre um número maior de opções de hardware.

Razr 40 Ultra é celular dobrável da Motorola — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Além disso, a natureza de código aberto do Android permite também que as fabricantes customizem a interface do sistema, de forma que o usuário pode escolher a que melhor lhe agrada. Alguns exemplos de interfaces baseadas no Android são a MIUI, da Xiaomi; One UI, da Samsung; e a My UX, da Motorola. Assim, ao combinar os dois sistemas, você pode usufruir dos benefícios dos usuários de iOS enquanto tira proveito das diferentes características de hardware e software oferecidas pelas fabricantes que usam Android.

4. Adquirir familiaridade com o Android e o iOS

Ter um iPhone e um celular Android permite que você se familiarize e se mantenha atualizado com as novidades dos sistemas operacionais líderes do mercado. Isso é especialmente útil se você trabalha com tecnologia, desenvolvimento de aplicativos ou é um entusiasta que gosta de estar por dentro das últimas tendências. Adquirir conhecimento sobre as duas plataformas proporciona uma visão mais ampla do mundo da tecnologia móvel e permite que você ajude amigos e familiares com dispositivos de ambos sistemas.

Aplicativos no iPhone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📽 Como liberar espaço no celular? Veja opções para Android e iPhone