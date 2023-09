6 apps de mensagens com criptografia de ponta-a-ponta como WhatsApp

A criptografia de ponta-a-ponta é uma ferramenta que ajuda a proteger os dados do usuário. No WhatsApp , ela garante a segurança no envio de mensagens de texto, fotos e vídeos. Famosa por sua eficiência, a ferramenta foi adotada por outros aplicativos, o que possibilita a escolha entre opções como o Telegram , que permite bate-papos em grupo com até 20 mil usuários simultâneos, o Signal, que oferece chamadas de vídeo, mensagens e bate-papo e o Threema , que dispõe de mensagens criptografadas de texto, voz, imagem e vídeo. Mas essas não são as únicas opções! A seguir, conheça melhor a criptografia de ponta-a-ponta e os apps de mensagem que a utilizam nas linhas a seguir.

Veja lista de apps de mensagens com criptografia de ponta-a-ponta como WhatsApp — Foto: Getty Images/SOPA Images

O que é criptografia de ponta-a-ponta?

A criptografia de ponta-a-ponta é uma ferramenta digital capaz de cifrar as informações enviadas de um usuário para outro, como as mensagens de texto, vídeos, fotos, entre outros elementos dos aplicativos. Isso significa que cada usuário recebe duas chaves, uma pública e a outra privada, que permitem enviar e receber informações de forma segura.

Aplicativos de mensagem, como WhatsApp, oferecem criptografia assimétrica (Foto: Luciana Maline/TechTudo) — Foto: Aplicativos de mensagem, como WhatsApp, oferecem criptografia assimétrica (Foto: Luciana Maline/TechTudo)

A criptografia de ponta-a-ponta é usada para garantir a privacidade em aplicativos que zelam pela segurança dos dados do usuário. Por isso, não é uma boa ideia usar apps que não possuam proteção criptográfica. Deixar a criptografia de lado pode colocar em risco a confidencialidade das comunicações, permitindo acesso de terceiros a dados pessoais de remetentes e destinatários.

Apps com criptografia de ponta-a-ponta

1. Telegram

O Telegram é um aplicativo que funciona como rede social e permite o compartilhamento de mensagens. Ele permite realizar transmissões que alcançam milhões de seguidores rapidamente. Além disso, os usuários podem incluir o número de telefone para enviar mensagens criptografadas e rápidas via internet, basta habilitar o modo Secret Chat.

Telegram usa criptografia de ponta-a-ponta apenas em chats secretos (Foto: TechTudo/Anna Kellen Bull) — Foto: TechTudo

No modo Secret Chat, é possível configurar autodestruição de mensagens e compartilhar vídeos e documentos. Mas é importante lembrar que apenas os bate-papos com dois participantes são criptografados de ponta-a-ponta. A criptografia não está ativa por padrão, mas o usuário pode optar pla função.

2. Signal

O Signal Private Messenger apresenta uma solução de mensagens focada na segurança para usuários móveis. A plataforma permite acessar mensagens, chamadas de voz e bate-papo em grupo com criptografia de ponta-a-ponta. P app usa um protocolo de criptografia próprio para garantir a segurança das comunicações.

Signal App é famoso pelo alto nível de segurança — Foto: Divulgação/Getty Images

Entre os recursos do Signal estão encontrar papéis de parede personalizados, adesivos animados, chats com suporte para até 40 participantes, plug-in para o Chrome e muito mais. O protocolo de criptografia do Signal é usado pelo WhatsApp e Facebook Messenger, além de ser recomendado por defensores da privacidade devido à segurança e facilidade de uso.

3. Threema

O Threema é um aplicativo de mensagens com criptografia de ponta-a-ponta e alto nível de segurança. Entre as principais funcionalidades estão mensagens criptografadas de texto, voz, imagem e vídeo. O app ainda suporta emojis, mensagens em grupo e sistema de pesquisa para feedback, permitindo o compartilhamento de arquivos de até 20MB cada.

Comunique-se de forma segura com o Threema (Foto: Divulgação/AppStore) — Foto: TechTudo

Para a proteção de dados, o Threema utiliza a biblioteca de criptografia NaCl, gerando uma chave de ID exclusiva ao iniciar o aplicativo, permitindo uso anônimo. Além disso, é possível associar a conta a um e-mail ou número de telefone para facilitar a conexão com outros usuários.

O Viber tem recursos semelhantes aos do Telegram com adesivos e comunidades. Apostando em recursos modernos, o app introduziu filtros de realidade aumentada para melhorar selfies e um conjunto de recursos, incluindo mensagens de texto, voz e grupo, vinculados ao número de telefone e bate-papos secretos autodestrutivos.

O Viber é outro mensageiro que utiliza a criptografia de ponta-a-ponta — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

Assim como seus concorrentes, o Viber oferece criptografia de ponta-a-ponta em todas as plataformas. Você pode identificar o nível de segurança da conversa no Viber de acordo com a cor do cadeado. Quando está na cor cinza, significa que a mensagem é criptografada, na cor verde é criptografada com contato confiável e na cor vermelha mostra um problema de chave.

A plataforma Line foi criada após o terremoto e tsunami de Tōhoku, em 2011, no Japão. Inicialmente desenvolvida para os funcionários da empresa de internet Naver, o aplicativo se tornou popular no país e em toda a Ásia devido à interrupção das comunicações após o desastre.

Line é um mensageiro completo e com tecnologa de criptografia de ponta-a-ponta (Foto: Divulgação/Windows Phone Store) — Foto: TechTudo

Quanto às suas funcionalidades, a plataforma Line oferece mensagens padrão, chamadas de voz e vídeo, compartilhamento de arquivos, adesivos virtuais, emojis animados, jogos e até pedidos de táxi. A atração principal fica a cargo da criptografia de ponta-a-ponta, que deve ser ativada pelo usuário. O registro no aplicativo é feito com número de telefone ou login do Facebook.

6. Google Messages

Mensagens do Google é um aplicativo de bate-papo privado instalado de forma padrão em telefones Android. Ele usa o protocolo RCS (Rich Communication Services) por padrão, que é mais seguro que SMS, e oferece recursos como pagamentos, compartilhamento de arquivos e fotos em alta resolução, compartilhamento de localização, videochamadas e outros recursos. A criptografia de ponta-a-ponta proporciona maior segurança e está sempre em evolução devido ao sistema de código aberto. Além disso, a plataforma também ser acessada por meio de um navegador da web.

Google Messenger: apague mensagens sem sumir com a conversa do histórico (Foto: Lucas Mendes/TechTudo) — Foto: TechTudo

