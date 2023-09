6 capinhas de celular 'diferentonas' para quem gosta de se destacar

Capas de celular "diferentonas" são opções que tornam o aparelho mais atrativo ao olhar, com estampas e designs variados. Existem desde opções revestidas por pérolas e material de pelúcia até modelos "antiestresse", que são fabricadas em silicone e contém pequenas bolhas, que podem ser pressionadas para aliviar um pouco da ansiedade. Há ainda cases do tipo bolsa, que transformam o smartphone em um acessório fashionista. Pensando nisso, o TechTudo trouxe uma lista com seis capinhas de celular “diferentonas” para quem deseja se destacar em meio à multidão.

Capa de celular antiestresse — Foto: Reprodução/Shutterstock

1. Capa de perólas

As cases de pérolas são uma pedida interessante para mulheres que gostam capinhas com visual mais delicado e feminino. Apesar de chamarem a atenção, elas só são indicadas para quem tem mais apreço à estética do que à proteção do celular. Isso porque, em caso de queda, elas não são eficientes contra impactos. Há o risco, inclusive, de algumas pérolas descolarem da case no momento do choque. As cases de pérolas podem ser encontradas para diversos modelos de celular a preços a partir de R$ 29,60 no AliExpress.

Case de pérolas no iPhone — Foto: Reprodução/Mercado Livre

2. Capa de pelúcia

Quando o assunto é capa “diferentona”, as cases de pelúcia estão entre as que chamam muito a atenção. Elas podem oferecer os designs mais variados possíveis, e geralmente representam animais, como vacas, coelhos ou gatos. Por mais que não ofereçam grande proteção, as cases de pelúcia são atrativas tanto para adultos quanto para crianças, que podem tirar um pouco de diversão do uso rotineiro do celular. Na Amazon, capas do tipo podem ser encontradas por a partir de R$ 54.

Cases de pelúcia geralmente imitam animais — Foto: Reprodução/Shopee

3. Capa do tipo bolsa

No caso da capa do tipo bolsa, o foco está tanto no apelo estético quanto na proteção. Em geral, elas são produzidas com materiais mais pesados, que são resistentes à queda, como couro. Essas capas também vêm com pequenos acessórios à parte, como uma corrente, para que você possa anexar ao celular, deixando-o semelhante a uma bolsa. Assim, você consegue manter o aparelho sempre por perto e ainda ganha um item fashionista. Produtos do tipo podem ser encontrados por a partir de R$ 86 na Amazon.

As cases bolsa tentam reproduzir o padrão estético do acessório, enquanto oferecem proteção ao celular — Foto: Reprodução/Amazon

4. Capa de corrente

As cases de corrente têm virado uma febre no mercado nos últimos tempos. Isso porque elas estão disponíveis em ampla variedade de estilos, protegem o celular e ainda podem tornar seu uso mais prático. Essas capas podem ser confeccionadas em qualquer tipo de material — silicone, plástico e até outros mais resistentes — e geralmente contam com um design atrativo e colorido.

Case de corrente com formato de coração — Foto: Reprodução/Amazon

O diferencial são as pequenas correntes anexadas, ideais para que o usuário possa colocar em volta do pulso e ter mais segurança ao segurar o aparelho. Essas alças podem ser lisas, seguindo o padrão de cor da case, de couro ou até revestidas por pérolas. Produtos do tipo podem ser encontrados na Amazon por a partir de R$ 149.

5. Capa antiestresse

As cases antiestresse são ideais para quem deseja adicionar um pouco de diversão e relaxamento ao uso diário do celular. As capas, geralmente fabricadas em silicone, são revestidas por pequenas bolhas, que podem ser pressionadas, aliviando um pouco da ansiedade. Assim, elas podem se tornar tanto um brinquedo quanto um objeto de distração, sem deixar a proteção do aparelho de lado. As cases antiestresse podem ser encontradas por preços a partir de R$ 29.

As cases antiestresse são revestidas por silicone e possuem bolhas que podem ser pressionadas, reduzindo a ansiedade — Foto: Reprodução/Shutterstock

