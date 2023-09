6 coisas que o Instagram ainda não faz, mas já passou da hora de fazer

O Instagram é uma rede social muito popular disponível tanto para Android quanto para iPhone ( iOS ). Entretanto, apesar do sucesso, usuários defendem que o app poderia oferecer uma experiência ainda mais interessante caso adicionasse algumas funções no app. A opção de visualizar quem não segue de volta, como acontece no Twitter , baixar fotos e vídeos direto do Feed e saber quem compartilhou um post, por exemplo, são recursos muito solicitados. Na lista a seguir, confira uma lista com funcionalidades que poderiam melhorar a usabilidade e deixar a rede social mais completa.

Instagram é uma das redes sociais mais populares da atualidade, mas os usuários sentem falta de alguns recursos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Ver quem não te segue

Atualmente, não é possível ver quem não te segue de volta no Instagram de uma forma prática. Para fazer isso, é necessário ir até o perfil do usuário e pesquisar pelo seu @, o que é bem trabalhoso quando existem muitos seguidores. Alguns usuários fazem isso baixando aplicativos de terceiros e dando acesso à conta oficial do Instagram, o que geralmente não é uma ação segura e pode colocar suas informações em risco. Redes como o Twitter já apresentam essa funcionalidade, permitindo que o usuário saiba facilmente quem o segue e quem não o faz.

Ver quem não te segue no Instagram é uma tarefa trabalhosa — Foto: Reprodução/Instagram Tainah Tavares

2. Baixar vídeos e fotos do feed nativamente

Outra função desejada pelos usuários do Instagram é a possibilidade de baixar fotos e vídeos do feed de publicações sem a necessidade de baixar um aplicativo adicional para fazê-lo. Até o momento, é possível apenas baixar arquivos do Instagram se eles estiverem nos stories -- e do próprio usuário, vale destacar.

Apesar de ser possível compartilhar a publicação realizada no feed em outras redes sociais, como o Facebook, a oportunidade de fazer o download quando quiser é importante para muitos usuários que querem guardar as fotos e vídeos na nuvem, por exemplo.

3. Desvincular com o Threads

Infelizmente, o ato de desativar o perfil do Threads faz com que a conta do usuário também seja desativada no Instagram. Como o novo app da Meta é uma plataforma recente, que tende a concorrer com o Twitter (agora chamado X), essa é uma das necessidades mais urgentes salientadas pelos usuários dos aplicativos, que desejam independência para navegar em cada um deles.

Conta do Threads não pode ser desvinculada do Instagram — Foto: Divulgação/Getty Images

4. Saber quem compartilhou seu post

O Instagram permite que os usuários vejam quantas vezes uma postagem foi compartilhada, mas não sinaliza quem a compartilhou. E para aqueles mais curiosos, esta é uma informação valiosa que seria bem-vinda junto aos recursos da plataforma. Saber quem compartilhou a sua postagem pode fornecer informações úteis sobre a aceitação do conteúdo que você fez. Principalmente para influenciadores, esta é uma ferramenta interessante que o Instagram poderia oferecer.

Atualmente não é possível ver quem compartilhou seu conteúdo no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

5. Colocar uma foto inteira no Feed

A depender do tamanho da imagem, não é possível inserir uma foto inteira no seu Feed do Instagram. Para adequar a fotografia ao formato, por vezes, o usuário precisa excluir partes da imagem, enquadrando-a na limitação de corte da plataforma, o que gera muita insatisfação. Implementar a opção de foto inteira para o Feed seria uma ação inteligente por parte do Instagram, tornando a experiência ainda mais personalizada .

Usuários encontram dificuldades para publicar fotos inteiras no feed do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

6. Organizar o feed

Muito se fala sobre a personalização do Feed no Instagram, já que os usuários gostam de padronizar as postagens para criar harmonia entre os posts. Contudo, essa tarefa se torna desgastante devido ao fato do Feed funcionar de forma cronológica, o que não permite reorganizar os posts para combinar as paletas de cores na grade, por exemplo. Por mais que esta pareça uma funcionalidade óbvia e que é recorrentemente lembrada pelos usuários, o Instagram ainda não implementou.

Para organizar o feed do Instagram é preciso recorrer a aplicativos de terceiros — Foto: Carolina Oliveira/TechTudo

