6 formas de usar seu smartwatch para ser mais produtivo no trabalho

O smartwatch pode ser um bom aliado de quem procura formas de ser mais produtivo no trabalho. Ao usar o relógio inteligente, o usuário consegue otimizar tarefas, acompanhar a própria agenda, fazer rápidas anotações – e tudo isso sem descuidar do monitoramento de sua saúde. Aparelhos como o Apple Watch e o Galaxy Watch , da Samsung , são alguns dos dispositivos mais completos encontrados no mercado atualmente, principalmente quando usados em conjunto com os celulares das respectivas fabricantes.

Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne algumas formas de ser mais produtivo ao utilizar o relógio inteligente. Vale ressaltar que nem todas as dicas listadas estarão presentes em todos os modelos disponíveis no mercado; algumas delas só são aplicáveis a dispositivos mais recentes.

Homem usando smartwatch enquanto trabalha — Foto: Maxwell Ridgeway/Unsplash

1. Acompanhar mensagens e chamadas mais rápido

Uma das coisas que o smartwatch possibilita é um rápido gerenciamento de mensagens e ligações. Independente de o aparelho ser equipado ou não com um chip de telefonia, ao estar relativamente perto do celular emparelhado, o relógio inteligente poderá receber e efetuar ligações usando o som e o microfone do próprio aparelho ou um fone de ouvido Bluetooth que esteja conectado ao smartwatch. No caso das mensagens, basta acessar a área de SMS ou o contato salvo na agenda e começar a escrever.

Apple Watch recebendo ligação — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

2. Consultar e fazer anotações rapidamente

Anotar ideias ou informações que precisam ser guardadas rapidamente é uma ação que pode ser feita usando seu smartwatch. A maioria dos relógios inteligentes conta com aplicativos específicos para anotações que podem ser baixados nas lojas da fabricante do aparelho. A Samsung, por exemplo, oferece uma versão do Notes especial para seus celulares Galaxy Watch.

Entretanto, os aplicativos não precisam ser necessariamente produzidos pelas fabricantes dos relógios. É possível, por exemplo, baixar o Keep, do Google, para um Apple Watch compatível. Vale ressaltar que, por conta do tamanho diminuto da tela, pode ser um pouco difícil e demorado anotar tudo, mesmo com a presença do teclado. Uma dica é usar recursos de voz para produzir lembretes e anotações mais rapidamente.

Teclado do Apple Watch — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

3. Consultar listas de tarefas direto do pulso

Para os organizados que adotam as famosas listas "to-do" ("a fazer", em tradução direta), ter um smartwatch no pulso pode ser uma grande vantagem. Isso porque é possível acessar aplicativos de lista que ficam no dispositivo. Alguns aparelhos, como o Apple Watch, já vêm com o app de lista instalado e sincronizado com o iPhone – o que é um adianto, uma vez que é possível tanto gerar novas listas no próprio aparelho, quanto acessar as criadas no smartphone.

Caso o usuário não deseje utilizar os apps nativos do smartwatch, também é possível acessar a loja de aplicativos do relógio e verificar quais ferramentas do gênero são compatíveis com o dispositivo. Ao gerar um lembrete, o relógio mostrará as atividades na aba de notificações, permitindo um acesso rápido ao conteúdo com apenas um toque no display do wearable.

Redmi Watch 3 — Foto: Divulgação/Xiaomi

4. Usar recursos de saúde

Uma das características mais fortes dos smartwatches é o uso dos recursos voltados para o monitoramento de saúde. Os usuários de Apple Watch Series 4 a Series 8 e Ultra podem fazer o monitoramento cardíaco usando ECG, verificar o oxímetro, entre outras medições que ajudam a controlar o nível de estresse no trabalho e verificar a necessidade de possíveis pausas. Para isso é necessário que o iPhone esteja atualizado para a versão mais recente do iOS, assim como o Apple Watch para a versão mais recente do WatchOS.

Outro recurso importante são as recomendações de saúde do dispositivo que lembram o usuário de ficar em pé após muito tempo sentado. Aplicativos que lembram de beber água e fazer pausas também são bem-vindos para manter o equilíbrio entre a saúde e o aumento da produtividade nas tarefas diárias.

ECG do Apple Watch — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

5. Gerenciar tarefas

Assim como é possível criar listas e anotações usando o smartwatch, o aparelho também consegue acessar a caixa de e-mails e o calendário do usuário. Assim, é possível ler, responder e enviar mensagens diretamente do relógio inteligente, além de conferir o horário de reuniões e confirmar o comparecimento em eventos salvos no calendário. Notificações de fácil visualização também são enviadas quando um evento se aproxima, e o usuário pode ativar os avisos para checar o recebimento de novas mensagens.

Apple Watch 7 com calendário aberto — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

6. Ativar os modos de concentração

Por fim, talvez a fica mais valiosa de todas seja ativar os modos de foco do seu celular. Com o recuso configurado, não apenas o smartphone, como todos os dispositivos pertencentes àquele ecossistema (em caso de relógios inteligentes da Samsung ou da Apple), ativam a funcionalidade automaticamente no horário estabelecido para aquela rotina.

No caso do Apple Watch, por exemplo, o acesso ao modo foco fica no menu de acesso rápido. Basta, após desbloquear o aparelho, arrastar a tela para cima até o ícone de Lua. Ao pressionar o ícone, as opções de Não perturbe; Pessoal; Trabalho; Sono ou outra que tenha sido criada pelo usuário poderão ser ativadas ou desativadas rapidamente, ajudando na concentração durante as horas de trabalho.

Galaxy Watch 5 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

