Repetidores baratos são ideais para quem quer aumentar o alcance do Wi-Fi da casa sem gastar muito. Os dispositivos são indicados para auxiliar usuários que têm tido problemas com a intensidade da internet. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 42 , como é o caso do repetidor da Beezo, que traz performance de até 300 Mb/s e opera na frequência de 2,4 GHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

6 repetidores Wi-Fi baratos para deixar toda sua casa conectada — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O primeiro repetidor da lista é um dispositivo da marca Beezo, que apesar de não ser tão conhecida, promete oferecer o desempenho que se espera em seu equipamento de entrada. O modelo oferece conexão apenas single-band, ou seja, opera na frequência de 2,4 GHz, que por sua vez apesar de oferecer mais alcance, tem desempenho limitado. O produto aparece por valores que partem de R$ 42.

O repetidor promete ainda entregar performance de até 300 Mb/s. O índice de aprovação do produto na Amazon é intermediário, com cinco estrelas por parte de apenas 57% dos usuários, que por sua vez, destacam o custo baixo, mas desempenho limitado do repetidor.

Prós: custo baixo, fácil instalação

custo baixo, fácil instalação Contras: desempenho limitado

O HZ-300M também utiliza apenas a frequência de 2,4 GHz, tendo velocidade de até 300 Mb/s. Segundo a fabricante, o repetidor é capaz de oferecer alcance para até 50 metros de área, o que vai variar de acordo com o número de barreiras entre o dispositivo e aparelhos conectados. O produto surge por cifras que partem de R$ 55.

Além de fornecer a conexão Wi-Fi, o HZ-300M também conta com uma porta Ethernet, o que vai permitir que os usuários utilizem também a conexão cabeada, dando assim mais versatilidade para o dispositivo.

Prós: custo baixo, fácil instalação, permite conexão com rede cabeada

custo baixo, fácil instalação, permite conexão com rede cabeada Contras: desempenho limitado

3. Mercusys MW300RE – a partir de R$ 84

O MW300RE, da Mercusys, é capaz de entregar velocidade de transferência de até 300 Mb/s. Além disso, acaba tendo como principal diferencial as três antenas externas, que visam aprimorar a recepção e envio do sinal. O MW300RE é mais um que atua apenas na frequência de 2,4 GHz, ou seja, é mais um repetidor apenas single-band. Ele aparece por valores que partem de R$ 84.

Com avaliações positivas na casa dos 60% na Amazon, o repetidor MW300RE promete fácil instalação e conta com compatibilidade com o recurso WPS, que permite conectar outros dispositivos na rede de uma maneira mais simples, muitas vezes tendo que apenas pressionar um botão e assim não exigindo a inserção de uma senha.

Prós: fácil instalação, antenas externas, WPS

fácil instalação, antenas externas, WPS Contras: desempenho limitado (apenas 2,4 GHz)

O WA850RE, da TP-Link, é um repetidor popular no mercado brasileiro, o que fica evidente inclusive com a avaliação do produto na Amazon que apresenta mais de 70% de avaliações com cinco estrelas, com comentários de consumidores que destacam a facilidade de instalação e bom desempenho do equipamento. O dispositivo pode ser adquirido por cerca de R$ 119.

O WA850RE também oferece uma porta Ethernet, conta com duas antenas internas que visam aprimorar o desempenho do repetidor que apesar do custo mais alto, é mais uma solução apenas single-band. O dispositivo da TP-Link, assim como a maior parte de seus concorrentes, oferece velocidade de transferência de 300 Mb/s.

Prós: visual moderno, instalação simples, marca conhecida

visual moderno, instalação simples, marca conhecida Contras: custo mais alto, nenhum diferencial de performance, desempenho limitado

O primeiro modelo dual-band da lista é o EXO-DRA1360, da D-Link. O equipamento conta com duas antenas externas, porta LAN Gigabit, que dá suporte a redes com mais desempenho (conexões com velocidades acima do 100 MB), além de por ser um modelo dual-band, entregar velocidade de transferência de até 400 Mb/s na rede de 2,4 GHz e até 867 Mb/s na rede de 5 GHz. O produto é visto por cifras a partir de R$ 149.

O modelo ainda é compatível com a tecnologia Mesh, que permite que os usuários utilizem o equipamento para expandir o alcance de suas redes utilizando o mesmo como um “ramal” do roteador principal, expandindo assim o alcance da rede principal de uma forma inteligente.

Prós: dual-band, antenas externas, compatível com tecnologia Mesh

dual-band, antenas externas, compatível com tecnologia Mesh Contras: custo mais alto

O DAP-1530, da D-Link, também conta com duas antenas externas e apresenta tecnologia dual-band. Enquanto na rede de 2,4 GHz o repetidor entrega velocidades de até 300 Mb/s, na frequência de 5 GHz o DAP-1530 proporciona desempenho para até 433 Mb/s. A porta LAN disponível também é apenas Fast Ethernet (10/100), o que faz do repetidor uma alternativa não ideal para conexões com velocidades contratadas acima dos 100 Mega.

O equipamento, que é mais um com avaliações apenas intermediárias na Amazon (56% de cinco estrelas) também conta com suporte aos recursos WPS, que facilita a adição de mais dispositivos na rede Wi-Fi e compatibilidade com funcionalidade para redes Mesh. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 150 para comprar o produto.

Prós: dual-band, antenas externas, suporte a Mesh e WPS

dual-band, antenas externas, suporte a Mesh e WPS Contras: não é o ideal para planos de internet de alto desempenho

