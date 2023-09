6 smartwatches parecidos com o Apple Watch e que cabem no seu bolso

O Apple Watch possui um design que é reconhecível de longe. Além da caixa quadrada com a coroa giratória, o relógio se destaca pela flexibilidade para trocar pulseiras, tornando-se ainda mais personalizado. Mas a Apple não é a única empresa a seguir a estética: outras marcas, como Realme , Xiaomi , Huami e Multi, também oferecem produtos com proporções similares. Os relógios trazem ainda recursos de saúde, soluções para monitorar atividades físicas e funções extras para facilitar o dia a dia por um preço bem mais acessível. Na lista a seguir, conheça seis opções de smartwatches parecidos com o Apple Watch, mas que cabem no seu bolso.

Realme Watch 3 Pro é opção de smartwatch parecido com o Apple Watch — Foto: Divulgação/Realme

Multi Atrio M1 - a partir de R$ 291

A Multi possui um smartwatch com visual que lembra o Apple Watch. Trata-se do Atrio M1, um relógio quadrado com recursos para monitorar o sono e frequência cardíaca, além de modo esportivo. A fabricante não informou o tamanho da tela, mas apontou em seu site que o produto tem 3,7 cm de largura, 2,4 cm de comprimento e 1,2 cm de altura.

Os demais recursos ficam por conta do contador de passos e de calorias. Os usuários ainda contam com controle de música e notificações de aplicativos instalados no celular, como Instagram e WhatsApp. O wearable está à venda na Amazon por R$ 291.

Amazfit GTS 2 Mini - a partir de R$ 439

O Amazfit GTS 2 Mini é outra opção de relógio que segue a estética do produto da Apple. Também com caixa quadrada, o smartwatch anunciado em 2020 tem uma tela de 1,55 polegada e traz o BioTracker 2 PPG para monitorar o nível de oxigênio no sangue. O recurso integra outros sensores para verificar o batimento cardíaco e o movimento do usuário.

Assim como os demais modelos, o relógio também registra o progresso de exercícios. Os demais recursos ficam pela bateria que promete durar 14 dias, conectividade NFC e o microfone embutido para acionar a assistente XiaoAI. O relógio está à venda na Amazon por R$ 439.

Realme Watch 3 Pro - a partir de R$ 486

Seguindo o visual do Apple Watch, o smartwatch da Realme possui um corpo quadrado, mas com apenas um botão na lateral. Além de acompanhar mais de 100 atividades físicas, o relógio oferece GPS para registrar o trajeto de corridas e outros tipos de exercícios em movimento. O produto ainda monitora batimentos cardíacos e o sono do usuário.

O relógio inteligente também conta com outros recursos benéficos para o bem-estar, como o acompanhamento da saúde feminina e os lembretes para beber água. Com bateria de 345 mAh, o aparelho promete passar dez dias longe das tomadas. Na Amazon, o Realme Watch 3 Pro está à venda por R$ 486.

Smartwatch Amazfit GTS 4 Mini - a partir de R$ 552

A Huami conta com outro relógio quadrado: o Amazfit GTS 4 Mini. Mais recente, o produto sai da caixa com uma tela de 1,65 polegada com design fino e leve. O dispositivo ainda monitora a frequência cardíaca e o nível de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) com o oxímetro embutido.

Parte do seu sucesso está atrelado à integração com a Alexa, assistente virtual da Amazon, e ao aplicativo Zepp. O dispositivo ainda é capaz de acompanhar mais de 120 modos esportivos diferentes e conta com uma bateria que dura 15 dias. Na Amazon, o Amazfit GTS 4 Mini sai por R$ 552.

Huawei Watch Fit 2 - a partir de R$ 599

O Huawei Watch Fit 2 segue uma estética parecida com o Apple Watch, mas com um formato mais retangular. Isso significa que o dispositivo tem uma tela mais esticada, de 1,74 polegada, além de um botão na lateral. Seus destaques são os recursos de saúde, como o oxímetro de pulso, e o acompanhamento de exercícios.

Huawei Watch Fit 2 — Foto: Divulgação/Huawei

Proprietários do wearable também podem fazer ligações direto pelo pulso, desde que o smartwatch esteja conectado ao celular via Bluetooth. No quesito bateria, a Huawei promete até dez dias de duração com uso típico ou até sete dias com uso intenso. É possível comprar o Huawei Watch Fit 2 na Amazon por R$ 599.

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 Active - a partir de R$ 625

A Xiaomi traz, em seu catálogo, alguns modelos de smartwatch quadrados. É o caso do Redmi Watch 3 Active, que possui apenas um botão na lateral, sem a famosa coroa giratória. O produto chama a atenção pela sua tela grande, de 1,83 polegada, e o oxímetro de pulso embutido. Além disso, é possível acompanhar os batimentos cardíacos e monitorar exercícios com o wearable.

O dispositivo tem também outros recursos para facilitar o dia a dia, como a possibilidade de atender ligações do celular direto pelo pulso. Já a bateria dura 12 dias com uso típico, ou oito dias com atividades mais intensas. O Redmi Watch 3 Active pode ser encontrado por R$ 625 na loja oficial da Xiaomi no Brasil.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com informações de Realme, Xiaomi, Huawei, Multi e Amazfit

