7 aplicativos que você deveria baixar antes de viajar

Aplicativos para viagens são plataformas que ajudam a transformar a experiência de conhecer um novo lugar em algo mais prática e divertido. Existem plataformas que permitem que o viajante alugue um carro, descubra uma trilha, edite fotografias e até faça uma renda extra. O GetYourGuide, por exemplo, permite descobrir e reservar experiências de viagem inesquecíveis em todo o mundo. Já o Moovit , tem informações em tempo real sobre transporte público e o Adobe Photoshop Lightroom, garante uma álbum de fotos com imagens de qualidade. A seguir, confira a lista completa com opções de apps para baixar no celular antes de chegar ao seu destino.

Vai viajar? Conheça alguns aplicativos interessantes antes de botar o pé na estrada — Foto: Divulgação

1. Get Your Guide

Disponível para Android e iPhone (iOS), o app Get Your Guide mostra passeios culturais em cada cidade visitada, mas não se limita apenas aos pontos turísticos. Com ele, é possível ter acesso a uma seleção diversificada de experiências, incluindo cultura, gastronomia, aventura e natureza. O usuário pode conhecer locais incríveis e menos explorados, bem como acessar com exclusividade atrações em museus, encontrar ofertas de viagem de última hora, reservar atrações famosas como o Coliseu, Torre Eiffel, London Eye, entre outras funcionalidades convenientes.

Saiba quais são os melhores pontos para visitar em cada cidade com o app Get Your Guide — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Moovit

Movimentar-se em território estrangeiro fica mais fácil com o uso do app Moovit. Disponível para aparelhos Android e iPhone (iOS), esse app fornece horários de ônibus e trens em tempo real, com base em informações de GPS. Em algumas cidades, os usuários do Moovit podem comprar bilhetes de transporte público e validá-los por meio de sua carteira digital.

Encontre as melhores opções de transporte público durante suas viagens com o Moovit — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Entre as principais funcionalidades, há os alertas em tempo real, que avisam sobre os atrasos e interrupções nos transportes. A plataforma também oferece navegação ao vivo, que ajuda os usuários a se locomoverem pela cidade, localização de paradas de ônibus e trens usando realidade aumentada, acesso rápido a linhas e até planejamento de rotas de bicicleta combinadas com transporte público (em áreas suportadas).

3. Lightroom

Novas paisagens pedem registros memoráveis, por isso aplicativos como o Lightroom, disponível para Android e iPhone (iOS), são perfeitos para equilibrar as cores e controlar a iluminação das fotografias. Muito completo, o Lightroom permite a edição de fotos e vídeos com filtros para aplicar ajustes rápidos, edição automática, controles para clareza, textura, remoção de neblina e adição de grãos para melhorar a qualidade das fotos.

Os usuário também podem cortar e girar imagens facilmente, capturar fotos em modos avançados, como raw, profissional e HDR. Também é possível criar e compartilhar vídeos que mostram o processo de edição, retocar e remover objetos ou elementos indesejados das imagens e muito mais.

Edite as fotos da sua viagem usando o Lightroom — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Turo

Não quer usar o transporte público em seu passeio? O app Turo é ideal para quem deseja alugar carro mais barato. Desse modo, os usuários do Android e iPhone (iOS) podem reservar uma ampla variedade de modelos de carros com anfitriões locais.

Disponível nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália, o Turo oferece opções de preços acessíveis, começando a partir de US$ 25 por dia, apresentando métodos seguros de check-in sem contato para acessar os carros. Além disso, oferece seguro de responsabilidade de até US$ 750 mil para respaldar cada viagem e permite que os usuários façam reservas e gerenciem suas viagens pelo aplicativo móvel.

Encontre ofertas de aluguel de carros no app Turo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Sabia que é possível fazer uma renda extra com o transporte de encomendas? O Grabr é um aplicativo que conecta compradores em busca de produtos a viajantes que estão indo em sua direção. Assim, você pode levar o produto até a casa do cliente e receber uma graninha pela entrega.

Aproveite sua viagem para fazer uma renda extra com entregas no app Grabr — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O Grabr também tem funcionalidades como filtragem de pedidos das cidades que visitará em breve, recebimento de notificações sobre novos pedidos ao longo da rota de viagem, chat com os compradores através do sistema de mensagens e a oportunidade de conhecer locais amigáveis durante a realização da sua viagem. O app pode ser baixado para dispositivos Android e Iphone (iOS).

6. Wikiloc

O Wikiloc é um aplicativo perfeito para quem gosta de trilhas e quer encontrar novas opções a serem exploradas, mesmo quando está off-line. Com versão para Android e iPhone (iOS), o Wikiloc permite a descoberta de milhões de trilhas ao ar livre em todo o mundo para várias atividades, como caminhadas, corridas, ciclismo, caiaque e muito mais.

Encontre as melhores trilhas para um turismo de aventura com o Wikiloc — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O usuário também pode aproveitar o registro das rotas em um mapa, com a oportunidade de marcar pontos de referência ao longo do caminho. O app também oferece upload de fotos, mapas topográficos online e gratuitos, compatibilidade com smartwatches, navegação GPS pelo celular e previsão do tempo.

Com o Western Union o envio e recebimento de dinheiro em outros países irá se tornar mais prático. Dessa maneira, será possível enviar dinheiro para mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Além disso, o usuário ainda conta com opções de pagamento flexíveis, podendo escolher entre PIX, transferência bancária ou pagamento pessoal em centenas de lojas no Brasil.

Facilite o envio e o recebimento de dinheiro em outros países com o Western Union — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Usando o aplicativo do Western Union, será possível calcular facilmente o valor que o destinatário receberá na moeda local, verificando taxas de transferência e taxas de câmbio em tempo real. Além de acompanhar o status da sua transferência de dinheiro para saber exatamente onde está o seu pagamento. Também é possível verificar o histórico de suas transações para garantir que o destinatário tenha recebido o dinheiro e escolher entre receber o dinheiro diretamente em uma conta bancária (se disponível) ou em dinheiro em um agente da Western Union. Tudo isso com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.