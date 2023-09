7 atalhos úteis para adicionar agora na tela inicial do seu Android

Usuários de celulares Android podem adicionar atalhos muito úteis na tela inicial do aparelho para facilitar a rotina e melhorar a experiência de uso de diversos aplicativos. A funcionalidade fica disponível na ferramenta “Widgets” e possibilita facilidades como a adição de lembretes e notas do Google Keep , encontrar diferentes lugares no Google Maps e visualizar o horário de cidades estrangeiras. A seguir, confira sete widgets para usar no celular e garantir uma tela inicial que vai muito além de um plano de fundo bonito.

Confira lista de widgets úteis para usar na tela inicial do Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Criação Rápida de notas do Google Keep

Um tipo de atalho interessante que pode ser adicionado à tela inicial de dispositivos Android são as notas do Google Keep. A ação também permite criar listas e notas para áudio e desenho, tudo isso sem a necessidade de abrir o aplicativo. Para fazer a adição de um widget do Google Keep na tela inicial, basta pressionar a tela até que a opção “Widgets” apareça. Em seguida, busque o app e pressione o campo “Manter notas”. Será possível fixar uma nota, várias e criar uma nova. Por fim, arraste o widget para a posição desejada na tela. Após adicionada, o usuário também poderá realizar edições rápidas em uma delas.

Criação de widget de notas do Google Keep no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Encontre lugares por perto do Google Maps

O Google Maps possui um widget que facilita na hora de encontrar lugares próximos ao usuário com rapidez, além de permitir o envio da localização atual dele. A funcionalidade pode indicar até oito lugares de interesse, como restaurantes e hotéis. Além disso, a ferramenta mostra também rotas alternativas, informações sobre o trânsito e compartilhamento de localização através da escolha de quanto tempo a ação estará disponível, o que pode variar entre 15 minutos e 24 horas. Para ativar a função, segure a tela e clique na opção “Widgets”. Arraste a tela para baixo até encontrar o Google Maps e, em seguida, selecione um dos atalhos disponíveis após tocar sobre ele, pressionando até fixá-lo na tela inicial.

Widget de lugares próximos do Google Maps na tela inicial do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Pesquisa musical do Google

Através do Google Assistente, usuários de dispositivos Android podem adicionar um widget à tela inicial capaz de identificar músicas. Qualquer canção que toque próxima ao usuário poderá ser identificada rapidamente, seja através um sussurro, cantarolar, ou apenas com a melodia. A pesquisa musical pode ser ativada rapidamente. Para isso, clique e segure a tela inicial mais uma vez, pressione a opção “Widget” e, em seguida, procure e toque em “Google”. Nessa etapa, será necessário manter a opção “Pesquisa Musical” pressionada e arrastá-la para a posição desejada na tela.

Ativação de widget de pesquisa musical do Google Assistente no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Novo arquivo do docs

Outra opção interessante de widget no Android são os arquivos do Google Docs. Com ele, é possível adicionar ou mesmo criar na tela inicial um novo documento. A ação é simplificada, pois exige apenas que o usuário pressione a tela, clique na opção “Widget”, selecione o app Documentos e arraste a opção de criação de um novo arquivo para a tela inicial. A ação também pode ser feita com outros aplicativos do Google Workspace, como o Planilhas e Apresentações Google.

Widget de criação de novos documentos do Google Docs — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Recordações do Google Fotos

Usuários de Android têm à sua disposição uma maneira divertida de utilizar widgets do Google Fotos. É possível adicionar à tela inicial atalhos com as recordações pessoais sobre diferentes momentos, como viagens e encontros familiares em destaque, ou mesmo de pessoas próximas e animais de estimação. Para isso, pressione a tela do celular e, depois de clicar em “Widget”, busque pelo app Fotos. Após encontrá-lo, será possível adicionar as opções de widgets sugeridas.

Ativação de widgets de recordações do Google Fotos no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Google News

Atalhos para o aplicativo Google News também podem ser adicionados no dispositivo Android. Com a ação, usuários podem acompanhar as principais notícias do dia diretamente na tela inicial do celular. Os conteúdos sugeridos aparecem conforme o Google reconhece os temas mais pesquisados pelo usuário. Além disso, os widgets fornecem informações sobre temperatura e conseguem repassar mais de uma notícia ao mesmo tempo. Para inserir um widget do aplicativo, basta pressionar mais uma vez a tela inicial e clicar no campo “Widgets”. Em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar o app “Google Notícias” e selecione o tipo de visualização de interesse, como “Visualização rápida”, que permite acompanhar um resumo de matérias, ou “Visualização em lista”, na qual é possível ver mais manchetes.

Ativação de widget de visualização rápida do app Google Notícias na tela inicial do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Relógio Duplo

O aplicativo Relógio do Android permite a adição de um widget de relógio duplo interessante para saber o horário atual em cidades diferentes. A funcionalidade é uma boa pedida para quem tem algum parente, ente querido ou compromisso em outro país, pois facilita o conhecimento da hora exata do lugar sem a necessidade de fazer cálculos de conversão. Além disso, é possível adicionar o horário de até 32 cidades na ferramenta. A ativação do widget é simples. Inicialmente pressione a tela inicial, clique na opção “Widgets” e toque na opção “Relógio”. Depois disso, clique agora em “Mundial” e configure o horário para as cidades de interesse escolhidas.

Ativação de widget de relógio duplo na tela inicial do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Google (1,2) e MakeUseOf.

