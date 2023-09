Caixas de som podem ser ideais para quem busca um som de qualidade no setup gamer. Elas podem ser uma boa opção para quem não quer usar headsets ou mesmo gosta de assistir a filmes e séries pelo computador. Empresas como Knup, JBL , Edifier , Multilaser e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 87 , como é o caso da Knup KP-RO803, que conta com faixa em LED e oferece 6 W RMS de potência. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Edifier G2000 é um kit com duas caixas que tem 32 W RMS de potência e vem com conexão Bluetooth por valores que partem de R$ 499. Outra opção é a Logitech G560, que apresenta iluminação RGB e som surround DTS por cerca de R$ 1.429. Veja a seguir sete caixas de som gamer para comprar no Brasil.

7 caixas de som para usar no seu setup gamer — Foto: Divulgação/LG

A Knup KP-RO803 apesar de não ser uma marca assim tão conhecida, oferece equipamentos que normalmente privilegiam o custo-benefício. A caixa de som é uma espécie de soundbar e tem um visual na cor preta, com destaque para uma faixa em LED que envolve o alto-falante do equipamento. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 87.

A caixa da Knup, aparece com boas avaliações na Amazon, com comentários que destacam o design e qualidade de som do equipamento, que oferece 6 W RMS de potência, o que pode acabar sendo um volume baixo dependendo do setup do usuário.

Prós: custo baixo, visual interessante

custo baixo, visual interessante Contras: marca menos conhecida, potência baixa

2. Logitech Z120 – a partir de R$ 129

A Logitech Z120 é parecida com as caixinhas que utilizávamos nos computadores nos anos 90 e 2000. No entanto, oferecem mais tecnologia, conectividade USB para alimentação e um design moderno. Ela pode ser encontrada por cifras a partir de R$ 129.

Apesar do design moderno, o tamanho acaba limitando um pouco a capacidade das caixinhas, que oferecem apenas 1,2 W de potência, o que pode ser um problema para alguns usuários. Além da conexão USB para alimentação, o modelo conta com conectividade P2, o que faz com que seja compatível com um número maior de dispositivos, inclusive smartphones e outros equipamentos que contam com uma saída de áudio convencional. Entre os comentários dos 81% de consumidores que deram cinco estrelas para a caixa de som na Amazon, se destacam comentários que mencionam o design compacto das caixinhas da Logitech.

Prós: design compacto, som estéreo

design compacto, som estéreo Contras: potência limitada

3. Multilaser SP952 – a partir de R$ 156

A Multilaser SP952 é ideal para quem procura uma opção mais potente. O kit oferece três caixas de som com um sistema 2.1 (dois alto-falantes e um woofer) que prometem oferecer um som alto e graves mais nítidos com um som livre de distorções. Ele é visto por cerca de R$ 156.

O sistema que oferece 30 W RMS de potência, tem um design moderno com destaque para LEDs RGB que se acendem próximos aos alto-falantes, dando um aspecto mais “gamer” ao equipamento. As avaliações no produto na Amazon apresentam uma aprovação em níveis intermediários apenas, com alguns comentários que destacam principalmente a potência e qualidade sonora proporcionada.

Prós: sistema com mais potência, graves melhores

sistema com mais potência, graves melhores Contras: acabamento poderia ser melhor

4. Multilaser Warrior SP266 – a partir de R$ 409

A Multilaser Warrior SP266, assim como o modelo apresentado anteriormente, também entrega um sistema 2.1. São 50 W RMS de potência em um sistema que apesar de potente é compacto, tendo ainda um visual simples considerando sua proposta gamer. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 409.

Assim como a maior parte dos equipamentos de som do segmento, a caixa de som Warrior SP266 oferece conectividade USB para alimentação e P2 (auxiliar) para conexão com seu PC ou mesmo notebook, o que também faz do equipamento uma solução muito versátil. A caixa de som da Multilaser é muito bem avaliada pelos consumidores que destacam principalmente a potência e qualidade de som.

Prós: mais potente, versátil, sistema 2.1 com woofer (graves melhores)

mais potente, versátil, sistema 2.1 com woofer (graves melhores) Contras: visual simples

5. Edifier G2000 – a partir de R$ 499

A Edifier é uma marca conceituada no segmento de equipamentos para som. O modelo G2000 é oferecido em um kit com duas caixas e promete oferecer uma qualidade de som superior com seus 32 W RMS de potência. O combo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 499.

Com um visual minimalista, com caixinhas pequenas, mas com um belo acabamento, o modelo promete oferecer ainda mais versatilidade, uma vez que além de entrada auxiliar e USB, também é compatível com Bluetooth. Assim como outros produtos da marca, a G2000 conta com uma avaliação muito boa na Amazon, com usuários destacando a qualidade de construção e design compacto das caixas.

Prós: mais opções de conectividade, boa potência, design compacto

mais opções de conectividade, boa potência, design compacto Contras: custo alto

6. JBL Quantum Duo – a partir de R$ 884

A JBL Quantum Duo também conta com um visual que lembra as clássicas caixas de som de desktops. Porém, prometem oferecer mais qualidade sonora e volume com 20 W RMS de potência. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 884 para comprar o produto.

O conjunto conta com tweeters de neodímio de 2,5 polegadas e é compatível com som surround Dolby Digital, o que tende a ser mais adequado para quem precisa de mais imersão. A Quantum Duo também oferece conectividade USB, Bluetooth e auxiliar, sendo mais um modelo que é muito bem avaliado apesar do custo alto do equipamento.

Prós: qualidade de som, conectividade sem fio, suporte a Dolby Audio

qualidade de som, conectividade sem fio, suporte a Dolby Audio Contras: custo alto, potência não é tão alta

A Logitech G560 traz um visual moderno e também a configuração 2.1. Ela é um modelo de alto desempenho que se destaca pelo visual que conta com iluminação RGB e woofer grande, o que vai proporcionar graves mais nítidos e livres de distorções. O modelo surge por cifras que partem de R$ 1.429.

São 240W de potência total com um sistema que conta com suporte ao som surround DTS. Ela deve ser indicada para quem busca uma solução mais potente e que possa oferecer uma qualidade de som superior.

Prós: visual moderno, mais potência, sistema 2.1

visual moderno, mais potência, sistema 2.1 Contras: custo elevado

