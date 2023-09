Headsets baratos são ideais para conversar com amigos ou mesmo ter áudio de qualidade na hora da jogatina sem gastar muito. Marcas como Multilaser , AOC , Redragon , Havit e JBL oferecem opções por valores a partir de R$ 90 , como é o caso do AOC GH100, que é compatível com computadores e também com os principais modelos de consoles do mercado.

Outro destaque é o Redragon Scylla H901, que possui haste autoajustável, almofadas que prometem oferecer conforto e é visto por aproximadamente R$ 139. Já o Havit HV-H2002D, conta com revestimento em plástico piano, conexão do tipo P2 e pode ser obtido por cerca de R$ 208. Acompanhe a lista com sete headsets disponíveis no Brasil.

7 headsets baratos para melhorar a jogatina sem gastar muito — Foto: Viviane Werneck/TechTudo

1. AOC GH100 – a partir de R$ 90

O AOC GH100 é a opção mais barata desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com efeitos de iluminação em RGB, dispõe de conectores USB, P3 e um adaptador de P3 para P2, vem com um microfone omnidirecional e conta com uma estrutura confeccionada em plástico e aço. O headset é visto por valores que se iniciam em R$ 90.

Este dispositivo conta com almofadas auriculares, revestidas de couro e preenchidas por espuma. Além disso, o modelo oferece compatibilidade com PC, Mac, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, Nintendo Switch e celulares. Avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o headset é confortável e reproduz um som satisfatório. Porém, alguns consideram o acessório um pouco pesado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns consumidores consideram o headset pesado

O Warrior Rama PH219 pode ser uma alternativa que pode agradar os usuários. Segundo a marca, este modelo possui haste ajustável, luz de LED na cor vermelha, controlador de volume e almofadas internas que prometem oferecer conforto nas jogatinas. O dispositivo pode ser conectado via cabo USB, P2 e P3. O produto está disponível a partir de R$ 91.

O item vem equipado com um microfone, que pode ser realocado em diferentes posições. No site da Amazon, este dispositivo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores comentam que o headset ajuda a reduzir os ruídos externos e conta com boa qualidade de áudio. No entanto, alguns comentam que o acessório parou de funcionar com apenas um mês de uso.

Prós: permite conexão via cabo USB, P2 e P3

permite conexão via cabo USB, P2 e P3 Contras: o produto possui relatos de ter parado de funcionar com um mês de uso

3. Redragon Minos H210 – a partir de R$ 98

O Redragon Minos H210 é outra alternativa para quem busca um equipamento mais em conta. De acordo com a fabricante, este dispositivo possui um cabo USB de dois metros, que conta com funcionalidade plug and play e que não exige a instalação de drivers externos. Assim como os itens anteriores, este também vem com um LED na cor vermelha. O acessório pode ser adquirido pela economia de R$ 98.

A fabricante ressalta que este modelo vem com um microfone, com uma sensibilidade de -38 ± 2dB e função mute já integrada. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores alegam que a espuma do headset é confortável e que o áudio é satisfatório em games. Porém, alguns relatam que o material do item é frágil.

Prós: conta com LED vermelho na estrutura

conta com LED vermelho na estrutura Contras: só possui conexão via cabo USB

O Havit HV-H2232D é outra opção abaixo dos R$ 100. Segundo a fabricante, este modelo vem com detalhes em RGB, possui isolamento acústico, haste regulável e visa oferecer conforto para longas horas de jogatina. O produto conta com 8,8 cm de comprimento e 16,5 cm de largura. O headset está disponível a partir de R$ 98.

O modelo também se destaca por possuir um conector de 3,5 mm e um alto-falante de 50 mm. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o headset é confortável e oferece boa qualidade de áudio. Entretanto, alguns destacam negativamente o fato de o microfone não ser ajustável e ficar sempre na mesma posição.

Prós: vem com haste ajustável

vem com haste ajustável Contras: os consumidores reclamam de não poderem ajustar a posição do microfone

5. JBL Quantum 100 – a partir de R$ 139

O JBL Quantum 100 é mais uma indicação para os jogadores. Segundo a fabricante, este modelo é compatível com Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e dispositivos móveis. Outra característica, é que as almofadas são confeccionadas em espuma e o microfone pode ser removido do headset. O produto é vendido por aproximadamente R$ 139.

A marca ressalta que o item vem equipado com um conector P3, possui estrutura em plástico e haste ajustável para o tamanho da cabeça. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente o conforto oferecido pelo headset, o microfone e a resistência do material. Contudo, alguns alegam que o som possui alguns ruídos.

Prós: compatível com diversas plataformas

compatível com diversas plataformas Contras: os compradores reclamam que o som apresenta alguns ruídos

6. Redragon Scylla H901 – a partir de R$ 139

O Redragon Scylla H901 é outra escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, este modelo vem com drivers de áudio de 40 mm, conta com haste confeccionada em metal, possui um controlador de volume e vem equipado com almofadas para as orelhas, que visam oferecer conforto para longas horas de jogatina. O dispositivo é comercializado por cerca de R$ 139.

Na parte de conexão, o headset oferece um cabo de 3,5 m, com dois plugs P2 banhados a ouro, voltados para o microfone e para o áudio. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam o conforto proporcionado e a qualidade do áudio. Porém, alguns reclamam que o cabo apresenta mau contato conforme o uso.

Prós: vem com conectores separados para o microfone e áudio

vem com conectores separados para o microfone e áudio Contras: alguns reclamam de mau contato no cabo conector

O Havit HV-H2002D é o produto mais caro desta lista. Segundo a fabricante, o dispositivo apresenta revestimento em plástico piano e promete ser resistente contra arranhões. O modelo também dispõe de um formato sobre as orelhas e possui conexão padrão, do tipo P2. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 208.

O headset também é compatível com o PS4, Xbox One, PC e dispositivos móveis. No site da Amazon, o acessório é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o design do produto, o revestimento das almofadas e o encaixe dele nas orelhas. Por outro lado, alguns alegam que ele pode ser desconfortável para longas horas de uso.

Prós: modelo é robusto e compatível com diversos dispositivos

modelo é robusto e compatível com diversos dispositivos Contras: relatos de que pode ser desconfortável para longas horas de uso

