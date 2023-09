7 jogos relaxantes para você curtir e esquecer dos problemas da vida real

A vida cotidiana e a correria do trabalho pode ser avassaladora, porém é nessas horas que muitos jogadores procuram os videogames para encontrar um refúgio relaxante. Jogos como Stardew Valley , Journey e Euro Truck Simulator 2 oferecem a oportunidade perfeita para escapar das pressões do dia a dia. Se você está em busca de uma gameplay tranquila, o TechTudo reuniu uma lista de dez títulos que proporcionam momentos de descontração, ideais para desfrutar no PC ou em consoles; confira.

Confira dez jogos para relaxar enquanto joga — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Animal Crossing: New Horizons é um jogo exclusivo para o Nintendo Switch em que os jogadores criam seu personagem e vivem em uma ilha deserta, construindo casas, lojas e convidando moradores. É possível interagir com outros jogadores online e realizar várias atividades, como pesca e decoração, tudo isso em um mundo aberto em tempo real.

O jogo fez muito sucesso durante o isolamento social gerado pela pandemia de COVID-19 e é considerado um dos maiores sucessos de venda do console da Nintendo. É indicado para todas as idades e suporta até oito jogadores no modo multiplayer.

Animal Crossing: New Horizons foi projetado para relaxar e se divertir com amigos — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

2. House Flipper - PS4, PS5, XB, XBSX/S, SW, PC, Mac

Em House Flipper, os jogadores se tornam um "faz-tudo" que compra, renova e vende casas para obter lucro. É possível demolir e reconstruir cômodos, além de gerenciar o negócio ao adquirir materiais como tintas e mobília. Em resumo, o objetivo é concluir as missões de maneira eficaz para maximizar os ganhos, mas nada os impede de decorar cada imóvel de acordo com suas preferências. O game foi criado pela desenvolvedora indie Empyrean.

House Flipper permite faturar reformando casas — Foto: Reprodução/Steam

3. Stardew Valley - PS4, PS5, XB, XBSX/S, SW, PC, Mac, Linux, And, iOS

Stardew Valley é um popular simulador de fazenda inspirado em Harvest Moon, no qual os jogadores administram uma fazenda, cultivam e vendem colheitas para expandi-la, além de interagir com os habitantes da cidade e até formar relacionamentos. Disponível em várias plataformas, o título oferece uma experiência calmante com gráficos simples e conquistou uma grande comunidade de fãs, vendendo mais de 10 milhões de cópias. Stardew Valley também está disponível no catálogo do Xbox Game Pass.

Stardew Valley é um popular jogo simulador de fazenda que traz uma experiência relaxante — Foto: Reprodução/Steam

4. Unpacking - PS4, PS5, XB, XBSX/S, SW, PC, Mac, Linux, And, iOS

Unpacking transforma a organização de objetos após uma mudança em um desafio agradável. Os jogadores devem encontrar lugares adequados para os itens em diferentes fases que representam anos da vida de uma personagem, revelando uma história emocional ao longo do tempo. Com atenção aos detalhes, jogabilidade relaxante e a oportunidade de desestressar, o game torna uma tarefa cotidiana em uma narrativa cativante sobre a vida de alguém.

Unpacking é um jogo de quebra-cabeça que conta uma história que depende do poder de observação e interpretação do jogador — Foto: Reprodução/Steam

5. Journey - PS4, PS5, PC, iOS

Journey é um aclamado jogo indie conhecido por sua estética minimalista. Os jogadores assumem o papel de um ser encapuzado em um deserto, buscando uma luz no topo de uma montanha. A jornada é marcada pela serenidade, enigmas, cores vibrantes e uma trilha sonora tocante. Além disso, o game desenvolvido pela ThatGameCompany conta também com um modo multiplayer que permite que usuários desconhecidos colaborem sem comunicação verbal, adicionando uma dimensão única ao gameplay.

O destaque de Journey é sua estética minimalista — Foto: Reprodução/Steam

6. Abzu - PS4, PS5, SW, PC

Abzu é uma experiência subaquática contemplativa e sem combate, no qual os jogadores exploram o oceano como um mergulhador solitário, apreciando a beleza dos gráficos e da trilha sonora. É possível se aventurar por cenários muito bem trabalhados e descobrir diversas criaturas marinhas, cada uma com uma beleza diferente. Além disso, o game desvenda segredos de uma antiga civilização subaquática e foi desenvolvido pelo estúdio Giant Squid, com influências de membros que trabalharam em Journey.

Abzu oferece belos visuais no fundo do mar — Foto: Reprodução/Steam

7. Euro Truck Simulator 2 - PC, Mac, Linux

Euro Truck Simulator 2 da SCS Software é um simulador realista de caminhões onde os jogadores dirigem entregando cargas pela Europa. Eles podem criar empresas, contratar motoristas e aprimorar seus veículos. O jogo desafia habilidades de condução e gestão, enquanto os players aproveitam as longas viagens para contemplar a vista. Além disso, os mods, incluindo mapas brasileiros, expandem as opções. Euro Truck Simulator 2 ficou muito popular também por conta de vários streamers, que aproveitavam a jornada enquanto conversavam com seus seguidores.

Euro Truck Simulator 2 é um simulador de caminhões realista — Foto: Divulgação/Steam

