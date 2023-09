Há uma série de funções do iPhone que podem ser utilizadas sem precisar tocar na tela do celular. A Apple incluiu, no sistema operacional do smartphone, atalhos simples para facilitar a vida dos usuários, como ligar a lanterna ou abrir a câmera tocando na traseira do aparelho. Também é possível adiar o despertador e ligar para serviços de emergência a partir dos botões do celular. Outra possibilidade interessante é abrir aplicativos a partir de comandos de voz.

Na lista a seguir, o TechTudo reúne oito recursos do iPhone que podem ser ativados sem tocar na tela do smartphone. Todas as funções são nativas do iOS — ou seja, não necessitam de aplicativos de terceiros para funcionar. Vale mencionar que este artigo foi produzido com base nas funcionalidades disponíveis no iOS 16.

8 coisas muito úteis que você pode fazer sem tocar na tela do seu iPhone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 iPhone sem notificações do WhatsApp: como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Ligar a lanterna e abrir a câmera

A Apple permite configurar atalhos de acessibilidade por meio do toque na parte de trás do smartphone. O recurso é útil para aqueles que precisam ligar a lanterna rapidamente ou querem capturar um momento sem precisar desbloquear o celular e procurar o ícone da câmera, por exemplo.

Para ativar o recurso, acesse os Ajustes do iPhone, entre no menu "Acessibilidade" e vá em "Toque". Abra a seção "Tocar Atrás" e selecione "Toque Duplo" ou "Toque Triplo". Por fim, selecione o comando de Lanterna ou Câmera, de acordo com a sua preferência. Ainda dá para configurar diversas funções, como Siri, Controle, Central de Notificações e mais.

Opções de acessibilidade permitem abrir Câmera sem tocar na tela do iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

2. Adiar o despertador

Se você tem um iPhone e costuma adiar o alarme várias vezes, saiba que existe uma maneira fácil de prolongar o tempo entre os despertadores. O segredo é pressionar qualquer um dos botões de volume para silenciar o som. Porém, o alarme só vai tocar mais uma vez se a função de Soneca estiver ativa.

Essa é uma forma simples de aproveitar ao máximo o seu tempo de descanso antes de começar o dia. Além disso, você pode usar esse tempo extra para se alongar, meditar ou simplesmente relaxar antes de começar as atividades diárias.

3. Deletar mensagens ao sacudir o iPhone

Se você enviou uma mensagem por engano ou se arrependeu do que escreveu, não precisa se preocupar, pois há uma maneira fácil de excluir mensagens no iPhone. Ao digitar a mensagem, basta sacudir o aparelho, e uma janela de confirmação de exclusão aparecerá na tela. Após confirmar a ação, a mensagem será excluída permanentemente do dispositivo, e você poderá ficar tranquilo, sabendo que a mensagem não será mais vista por ninguém.

É importante lembrar que essa opção só está disponível antes que a mensagem tenha sido enviada. Se você já enviou a mensagem, não será possível exclui-la do dispositivo do destinatário. Portanto, sempre verifique bem antes de enviar uma mensagem, especialmente se for algo importante ou confidencial.

4. Ligar para serviços de emergência

Quando se trata de emergências, cada segundo conta. Por isso, a Apple incluiu um recurso que permite que você ligue para serviços de emergência sem precisar desbloquear o seu celular. Para ativar o recurso, basta acessar os Ajustes do iPhone e, em seguida, o menu "SOS de Emergência". Lá você terá a opção de configurar o seu celular para realizar automaticamente uma chamada de emergência ao pressionar rapidamente o botão de ligar e desligar cinco vezes.

É possível ativar o SOS de Emergência sem tocar na tela do iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

5. Abrir apps por meio de comandos de voz

O iPhone permite abrir aplicativos por comandos de voz, graças às funções de acessibilidade oferecidas pela Apple nativamente no iOS. Você pode, por exemplo, criar comandos de voz únicos para abrir apps específicos, sem sequer tocar na tela do celular.

Para fazer isso, acesse os Ajustes do iPhone, abra o menu de Acessibilidade e, por fim, a seção de Controle por Voz. Até o momento de publicação deste artigo, os comandos de voz do iPhone só estão disponíveis em inglês, alemão, espanhol, francês, japonês e chinês.

Controle por voz permite abrir aplicativos sem tocar na tela do iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

6. Tirar fotos em sequência

Se você é daqueles que adora tirar várias fotos de um mesmo objeto ou momento, mas não quer perder tempo dando vários cliques, temos uma dica valiosa para você. No iPhone, é possível tirar fotos em sequência usando o modo burst.

O modo burst é uma funcionalidade que permite tirar várias fotos em sequência com apenas um clique. Para ativá-lo, basta pressionar e segurar o botão de tirar foto na câmera do iPhone. O aparelho irá captar várias imagens em frações de segundo, possibilitando que você escolha a melhor delas depois.

Além disso, é possível utilizar o modo burst sem tocar na tela do celular. Basta acessar os Ajustes do iPhone, entrar no menu "Câmera" e ativar a opção de utilizar o botão de volume para captar as fotos.

iPhone permite captar várias fotos em série sem tocar na tela do celular — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

7. Forçar a reinicialização

Se você está enfrentando problemas com o seu iPhone, como o celular travando e não respondendo aos seus comandos, é possível resolver essa questão de forma simples e rápida, forçando a reinicialização do dispositivo. O procedimento pode ser executado sem usar a tela.

Para isso, pressione e rapidamente solte o botão de aumentar o volume e, em seguida, pressione e rapidamente solte o botão de diminuir o volume. Por fim, pressione e segure o botão lateral do smartphone. Quando a logo da Apple aparecer, solte o botão lateral.

8. Deixar o cartão pronto para pagamentos com Apple Pay

Se você é usuário do Apple Pay, já sabe que pode realizar pagamentos sem utilizar o cartão de crédito físico. O iPhone ainda permite pagar sem tocar na tela do celular ao configurar um atalho simples nas configurações do sistema.

Para utilizar o Apple Pay sem tocar na tela, acesse os Ajustes do iPhone e abra o menu "Carteira e Apple Pay". Lá, habilite a opção "Clique Duplo no Botão Lateral" para ativar o recurso. Feito isso, basta tocar duas vezes no botão lateral e aproximar o smartphone da maquininha de cartão com suporte a pagamento por aproximação.

Apple Pay pode ser utilizado sem tocar na tela do iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Com informações de Mail Online.

🎥 Como limpar cache do iPhone e deixá-lo mais rápido