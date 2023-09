8 curiosidades sobre Cangaço Novo que vão deixar a série ainda mais legal

Cangaço Novo estreou em agosto no Amazon Prime Video e pegou de surpresa quem esperava apenas uma trama de ação. Com oito episódios e visual cinematográfico, conhecemos a história de Ubaldo, um jovem que descobre ter uma herança a ser recebida no Ceará. Precisando do dinheiro porque seu pai adotivo está com problemas de saúde, ele decide partir rumo ao interior do Nordeste e lá descobre que tem duas irmãs, de quem não se lembra.

A trama cheia de assaltos a bancos e uma relação familiar intensa cria uma história com a identidade nordestina afiada, que alcaçou nota 8,8 no IMDb, com mais de mil avaliações. Para entender mais sobre os bastidores e detalhes sobre a produção, o TechTudo conversou com os diretores Fábio Mendonça e Aly Muritiba para saber como essa história foi criada. A seguir, conheça 8 curiosidades sobre Cangaço Novo.

Roubos a bancos e drama familiar são a base da história de Cangaço Novo — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Ubaldo inicialmente era de Fortaleza e não de São Paulo

No roteiro original escrito por Mariana Bardan e Eduardo Melo, o personagem principal Ubaldo era de Fortaleza, capital do Ceará. No entanto, isso mudou quando a equipe foi para o nordeste começar a fazer pesquisa. Segundo Fábio Mendonça, todos sentiram um grande impacto ao chegar às locações e isso motivou a mudança.

“A gente falou ‘o Ubaldo tem que ser do Sudeste’ porque ele tem que sentir essa diferença dessa forma. Se ele for de Fortaleza, já vai conhecer os códigos e ele já é daqui de alguma maneira”, conta Fábio. A mudança teve um grande impacto na história e os roteiristas precisaram fazer os ajustes antes de seguirem para a próxima fase.

Ubaldo, personagem principal de Cangaço Novo, originalmente era de Fortaleza — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Está em desenvolvimento há quase 10 anos

Fábio Mendonça, diretor e produtor executivo da série, já vem trabalhando em Cangaço Novo há cerca de nove anos, quando conheceu a história, abordado por Mariana e Eduardo, já viu um grande potencial

“Pessoalmente, eu me encanto por poder filmar gêneros diferentes na minha carreira de diretor, e eu nunca tinha feito uma série de ação desse nível. Mas além disso, tinha uma questão de regionalismo, mas o que mais me pegou também foi a questão humana, eu vi que a história da família era o grande lance e então eu falei ‘a gente tem um drama muito forte em uma região muito linda’”, comentou Fábio.

Aly Muritiba e Fábio Mendonça são os diretores de Cangaço Novo — Foto: Divulgação/Olhar Distribuição e IMDb. Montagem por Nathalia Duarte

Já Aly Muritiba entrou no projeto depois, mas citou a generosidade dos autores em poder contribuir com o projeto também no roteiro. “Existem processos distintos de se fazer um filme e o que nós desenvolvemos em Cangaço Novo era muito fluido, muito atento às colaborações e influências dos outros e do meio. Então a nossa história foi mudando quase que diariamente”, conta.

Muritiba conta um evento que entrou para a série. “Eu ia de manhã fazer uma visita de locação e cruzava com um senhor montado numa Honda Biz, tangendo um monte de cabras e bodes no meio da cidade. De noite eu botava no roteiro, porque são coisas que só se vê estando lá”, justifica.

Maioria dos atores são nordestinos

Uma das coisas que chamam atenção em Cangaço Novo é a presença majoritária de um elenco composto por atores e atrizes nordestinos. Segundo Fábio Mendonça, essa foi uma decisão tomada bem no início do projeto com o Amazon Prime Video e colocada como um ponto de partida.

“Eu falei que a série só iria funcionar se tivesse o elenco da região. Não dava para a gente levar atores daqui do sudeste para fazer sotaque e para fazer esse personagem”, explica. “Não é porque a gente não tem bons atores. Eram duas coisas: uma conhecer a região, não só sotaque, mas conhecer as gírias, as brincadeiras, a comida, a música e isso não dá para alguém daqui do sudeste”.

Outra questão era a quantidade de bons atores nordestinos que não têm tanta oportunidade de trabalhar em uma produção deste tamanho. Fábio lembra de outra situação que entrou na série, quando Bruno Goya, que interpreta Severino, pediu para comer juízo de bode.

Bruno Goya, de barba no fundo da imagem, é o responsável pela cena em que os cangaceiros comem "juízo de bode" — Foto: Reprodução/IMDb

Equipe passou 8 meses morando no sertão para gravar a série

Além das viagens que a equipe realizou para conhecer os locais antes de iniciar as gravações, ao todo foram oito meses morando no sertão da Paraíba para gravar a Cangaço Novo. As condições climáticas, a estrutura em cidades pequenas e a rotina de gravações foram difíceis, mas não custosas, conta Mendonça. “Foi difícil, como uma longa caminhada ou uma escalada, porque o grupo funcionou muito bem”.

Com a imersão no cenário da produção, a relação entre a equipe se estreitou e isso foi importante para construir a série. “Eu tive dias muito difíceis, de achar que eu tinha filmado mal ou que não estava ficando legal, e de repente vinha o Aly, o Allan, a Thainá e a gente conversava para desabafar”, revela Fábio.

Muritiba fica feliz por Cangaço Novo ter sido gravada in loco. “Se essa série tivesse sido feita em qualquer outro lugar, em outras circunstâncias, se as internas dessa série tivessem sido gravadas em estúdios, por exemplo, a série não seria o que ela é”. Ele ainda conta que a situação parecia um Big Brother Brasil que durava oito meses e com 200 pessoas. “O fato de que estávamos vivendo durante tanto tempo em condições adversas para contar uma história nos uniu e a gente virou um bando de cangaceira e de cangaceiro”, brinca.

Além de viagens para pesquisa e escolha de locações, equipe passou 8 meses morando no Nordeste — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Alto investimento de logística e infraestrutura

Apesar do Amazon Prime Video não divulgar informações sobre o investimento financeiro em suas produções originais, o diretor Aly Muritiba relatou algumas mudanças que a equipe da série precisou fazer na infraestrutura dos locais onde Cangaço Novo foi gravada.

“Os desafios eram tão grandes que há hotéis na região que foram reformados por nós. A gente também teve que fazer uma obra de infraestrutura em uma estrada, instalamos mais de 20 postes para filmar uma sequência muito emociotiva entre os personagens Dinorá e Lino que todo mundo que assistiu gostou”, lembrou Aly.

O diretor relata que a cena, planejada para ser gravada em dezembro, foi finalizada em abril do ano seguinte devido às condições climáticas desfavoráveis. “Isso foi muito bom, porque quatro meses depois os atores, Alice Carvalho e Pedro Lamin, tinham construído uma relação tão grande que a cena cresceu muito, a cena não teria ficado tão potente se fosse concluída como a gente planejou”, conta Muritiba.

Cangaço Novo precisou renovar hotéis e iluminar estradas para conseguir gravar no sertão nordestino — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Inspirado no cinema nordestern

O estilo narrativo e visual de Cangaço Novo foi fortemente inspirado pelo gênero cinematográfico nordestern, um estilo responsável por mostrar as histórias do cangaço brasileiro. A palavra une nordeste com western, que categoriza as histórias do Velho Oeste dos Estados Unidos.

“O que eu e Fabinho fizemos faz parte de uma tradição cinematográfica brasileira muito consistente, o nordersten, que fala muito sobre a figura do cangaceiro”, revela Aly Muritiba. O gênero ganhou força em 1953 com O Cangaceiro de Lima Barreto. Atualmente, passa por Bacurau até chegar em Cangaço Novo.

Entre outros nomes que inspiraram a série estão Geraldo Sarno, de Sertania, o clássico Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Marcelo Gomes, com seu documentário sobre o sertão moderno Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar.

Além das influências brasileiras, Fábio Mendonça conta que o pedido para a pesquisa para a série foi não trazer filmes americanos, mas focar longas latino-americanos e franceses pela característica do jeito que eles filmam a ação.

O Cangaceiro, de Lima Barreto, é um dos filmes que inspirou Cangaço Novo — Foto: Reprodução/IMDb

A série foi filmada na Paraíba, mas Cratará fica no Ceará

Os cenários certamente são uma das partes mais chamativas de Cangaço Novo, mas, apesar da cidade fictícia de Cratará ficar no Ceará, ela foi gravada na Paraíba. Fábio Mendonça explica que a motivação foi Eduardo Melo, roteirista e criador da série, ser cearense. “Ele sabia muito mais do que falar da região porque passou a infância toda lá. Mas, historicamente, é porque o Ceará foi um dos estados onde mais houve casos de assalto no modelo de novo cangaço”.

A escolha da Paraíba também aconteceu por conta dos cenários desejados para a série. “A gente queria um visual do Sertão que não fosse aquela planície sem fim, com muito céu, porque a história era mais densa do que a leveza do horizonte”, conta Mendonça. “O sertão do Cariri é uma região muito pedregosa, com lajedos, montanhas, pedras, que dava esse drama de paisagem”.

Cangaço Novo foi gravada em Campina Grande e Cabaceiras na Paraíba, Parelhas e Carnaúba dos Dantas no Rio Grande do Norte, além de outras cidades menores.

A cidade fictícia de Cratará foi gravada na Paraíba apesar de ser no Ceará — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Atores viviam o personagem, não atuavam apenas

Um dos motivos para a atuação ser um ponto tão forte em Cangaço Novo foi o fato de que os atores viviam os personagens. Aly Muritiba conta que eles eram chamados pelos nomes de seus papéis, mesmo entre as gravações das cenas. Em entrevista ao crítico de cinema Pablo Villaça, ele contou que Thainá Duarte (Dilvânia) chegou a beber uma água não tão potável durante um take. O trabalho de preparação de elenco foi de Fátima Toledo.

Fábio Mendonça conta que a unidade dos atores na interpretação foi fundamental. “O elenco colabora o tempo todo, então acho que tudo isso fez com que a gente tivesse uma unidade de direção que não dependia só do diretor de fato”.

Mendonça também fala da conexão do trio principal da série, interpretado pelos atores Allan Souza Lima, Thainá Duarte e Alice Carvalho, que marcou a trama. “Eles se parecem mesmo, fisicamente e com um olhar muito forte e marcante. Eles decidiram que durante as viagens o quarto dos três ia ser um do lado do outro. Sempre foi assim, os três juntos”.

Trio de irmãos em Cangaço Novo ficou ainda mais próximo durante as gravações — Foto: Divulgação/Amazon Studios

