Ahsoka: conheça elenco e personagens da série de Star Wars

A série Ahsoka vem fazendo sucesso desde seu lançamento, no dia 23 de agosto desse ano, no Disney+ . A produção é estrelada por Rosario Dawson (Dopesick) no papel da guerreira jedi que já foi vista nas animações Clone Wars (2008) e Star Wars: Rebels (2014 - 2018). O show é uma criação de Dave Filoni, produtor que atua em outras séries da franquia galáctica, como O Mandaloriano e The Bad Batch.

A produção ainda tem no elenco Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Genevieve O'Reilly, Hayden Christensen e mais. Como Star Wars é sempre cheio de personagens que estão presentes em várias produções do mesmo universo, veja a seguir os principais nomes do enredo, seus intérpretes e em quais outros títulos da saga eles já apareceram. Vale lembrar que todas as obras da franquia Star Wars podem ser maratonadas no Disney+.

Ahsoka (Disney+): Rosario Dawson interpreta a guerreira do universo Star Wars — Foto: Reprodução/IMDb

Rosario Dawson é Ahsoka Tano

A guerreira jedi foi inicialmente apresentada no filme de animação Clone Wars (2008) como uma padawan (aprendiz) do então mestre iniciante Anakin Skywalker. A aproximação do herói com o lado escuro da força fez com que Ahsoka renegasse seu mestre e se aliasse à causa rebelde, que defende a República Galáctica. A trajetória da personagem é também mostrada na série Clone Wars (2008 - 2020) e Rebels.

Na produção live-action, Ahsoka está refugiada pela galáxia desde a queda do Império Galáctico - evento mostrado na trilogia original de Star Wars. Sua caminhada errante encontra um rumo quando ela busca pistas sobre o paradeiro do Grande Almirante Thrawn, remanescente do Antigo Império que planeja uma nova ascensão dessa ordem autoritária e anti-jedi.

Primeira aparição de Ahsoka no universo Star Wars foi no filme animado Clone Wars — Foto: Divulgação/Disney+.

Natasha Liu Bordizzo é Sabine Wren

A personagem é aliada de Ahsoka desde a animação Rebels. Sabine é uma mandaloriana que, revoltada com a crueldade do Império Galáctico, resolveu se aliar à resistência. Ela fez parte dos Espectros, grupo rebelde onde ela conheceu a ex-padawan de Anakin Skywalker.

No live-action, Sabine está na missão para reencontrar Ezra Badger, outro integrante dos Espectros que está desaparecido. Um grande detalhe previsto na série é seu treinamento jedi com Ahsoka, pois Sabine parece ter uma sensibilidade à Força. Natasha esteve no elenco da série The Society, exclusiva da Netflix.

Sabine é uma mandaloriana jedi alinhada com a causa rebelde — Foto: Divulgação/Disney+.

Mary Elizabeth Winstead é Hera Syndulla

A combatente é uma das pilotos mais habilidosas da Aliança Rebelde. Hera é uma mulher da raça Twi'lek, etnia alienígena conhecida pelas caudas na cabeça - chamada de lekku. A piloto está sempre acompanhada de seu droide Chopper durante as navegações. A personagem foi apresentada inicialmente em Rebels como a capitã da nave dos Espectros e Ahsoka quer usar as habilidades dela para acabar com os planos do Grande Almirante Thrawn.

Além de ser uma combatente rebelde, Hera Syndullla é mãe de Jacen Syndulla, um garoto híbrido que nasceu de seu relacionamento com o jedi humano Kanan Jarrus. Lembrada até hoje pelo papel de Ramona Flowers em Scott Pilgrim Contra o Mundo, a atriz Mary Elizabeth Winstead está confirmada entre os dubladores de Scott Pilgrim: A Série, com lançamento previsto para 17 de novembro na Netflix.

Hera é uma piloto Twi'lek que é a principal aliada de Ahsoka — Foto: Divulgação/Disney+.

Lars Mikkelsen é Grande Almirante Thrawn

Um dos principais antagonistas de Ahsoka já é um velho conhecido dos fãs de Star Wars. Thrawn já havia sido apresentado em livros da saga lançados no começo dos anos 1990. De forma canônica, ele foi incluído na série Rebels. O vilão é um dos principais remanescentes do Império Galáctico, o que leva Ahsoka e demais integrantes dos Espectros a encontrá-lo e acabar com seus planos. Lars Mikkelsen deu voz ao vilão na animação de 2014 e está na série The Witcher, produção da Netflix.

Thrawn lidera os remanescentes do Império Galáctico e deseja o seu retorno — Foto: Divulgação/Disney+.

David Tennant é Huyang

Huyang é um droide arquiteto com 25 mil anos de idade. O público o conheceu em Clone Wars, onde sabemos que o personagem ensinou milhares de gerações de jedi a construírem seus próprios sabres de luz. Já na série live-action, Huyang reencontra Ahsoka para auxiliá-la na captura de Thrawn. O personagem é novamente dublado por David Tennant, o anjo caído Crowley em The Good Omens, série do Amazon Prime Video.

O droide participou de treinamento de novos jedi para criar seus sabres de luz — Foto: Divulgação/Disney+.

Eman Esfandi é Ezra Bridger

O combatente rebelde apareceu em Rebels como líder dos Espectros. Ezra é um humano sensível à Força e que teve o treinamento jedi com Kannan Jarrus, companheiro de Hera Syndulla. Em Ahsoka, o rebelde está desaparecido junto com Grande Almirante Thrawn, o que mobiliza a protagonista a reencontrá-lo junto com Hera e Sabine. Eman Esfandi está no elenco de King Richard: Criando Campeãs, disponível no HBO Max.

Ezra Bridger está desaparecido e aparece na série como um holograma. Personagem é um dos protagonistas da animação Rebels — Foto: Divulgação/Disney+.

Genevieve O'Reilly é Mon Mothma

De todos os personagens da lista, Mon Mothma é a que esteve mais presente em produções tanto animadas como live-action de Star Wars. Sua primeira aparição foi no filme O Retorno de Jedi (1983), onde foi interpretada por Caroline Blakiston (Scoop - O Grande Furo). Anos depois, Mothma apareceu mais jovem em A Vingança dos Sith (2005), sendo interpretada por Genevieve O’Reilly. A atriz ainda esteve em Rogue One (2016), Andor (2022) e em Clone Wars e Rebels dando vida e voz à personagem.

Mothma é uma política da Aliança Rebelde que luta contra a expansão do Império Galáctico. Com a queda do grupo autoritário, após anos no poder, ela se torna uma das representantes da Nova República, uma ordem democrática surgida depois da derrota do Imperador Palpatine em O Retorno de Jedi.

A senadora já apareceu em outras produções de Star Wars, de animações à live-actions — Foto: Divulgação/Disney+.

Dave Filoni é Chopper

Toda produção de Star Wars que se preze tem que ter um droide carismático. O showrunner Dave Filoni entendeu essa demanda e trouxe para Ahsoka o robô Chopper, apresentado em Rebels. O astromecânico auxilia a piloto Hera em suas navegações. Diferente do já conhecido R2-D2, Chopper é dotado de um temperamento mais rabugento e reclamão - características que Filoni inseriu em sua voz para dublar o personagem na série.

Droide é dublado por Dave Filoni, showrunner de Ahsoka — Foto: Divulgação/Disney+.

Evan Whitten é Jacen Syndulla

Jacen é filho de Hera Syndulla com o mestre jedi Kanan Jarrus. Apesar da aparência humana, ele é um ser híbrido, devido à etnia Twi'lek de sua mãe. Mostrado com pouco destaque em Rebels, em Ahsoka o garoto terá maior participação. Ele será o peso emocional para Hera quando ela está em dúvida sobre lutar novamente ou não contra os remanescentes do Império Galáctico. Evan Whitten é o protagonista do filme infantil Meu Amigo Lutcha, da Netflix.

Jacen, o filho da piloto Hera Syndulla apresentado em Rebels, tem maior destaque em Ahsoka — Foto: Divulgação/Disney+.

Paul Darnell é Marrok

Marrok é um ex-Inquisidor - um tipo de caçador de jedi criado no Império Galáctico durante a imposição da Ordem 66. Os Inquisidores já haviam sido apresentados em Rebels, mas em Ahsoka Marrok é o único que restou do grupo. O antagonista agora trabalha como mercenário à serviço de Morgan Elsbeth, uma aliada do Grande Almirante Thrawn. O vilão é interpretado pelo dublê Paul Darnell, que já atuou em O Mandaloriano e O Livro de Bobba Fett.

Embora esta seja a primeira aparição de Marrok, personagens semelhantes já haviam sido mostrados em Rebels — Foto: Divulgação/Disney+.

Diana Lee Inosanto é Morgan Elsbeth

A vilã já havia sido apresentada ao público na segunda temporada de O Mandaloriano, quando ofereceu um pagamento à Mando (Pedro Pascal) para que o caçador de recompensas capturasse Ahsoka. Morgan é uma Irmã da Noite, um antigo clã de bruxas que extraem seu poder do lado negro da Força.

Ela foi uma grande aliada da Imperio Galáctico e ainda mantém contato com o Almirante Thrawn. Além de atriz, Diana Lee é especialista em artes marciais, realizando trabalho como dublê e treinadora em filmes de ação como Frankenstein: Entre Anjos e Demônios (2014) e Alita: Anjo de Combate (2019).

Morgan Elspeth é uma das antagonistas de Ahsoka previamente apresentada em O Mandaloriano — Foto: Divulgação/Disney+

Ray Stevenson é Baylan Skoll

Baylan é um dos novos personagens criados especialmente para a série Ahsoka. Ele é um jedi caído, que se aliou ao Império, mas que não é um sith (uma inversão maligna da ordem jedi). Portanto, seu sabre de luz não é vermelho, como é o caso da maioria dos sith, mas laranja.

É um mercenário a serviço de Morgan Elsbeth, cuja missão na saga é reencontrar Thrawn antes de Ahsoka e os demais Espectros. Baylan é o mentor da igualmente caída jedi Shin Hati. Ray Stevenson esteve no elenco de RRR: Revolta, Rebelião e Revolução (2022), filme indiano da Netflix vencedor do Oscar de Melhor Canção Original em 2023.

O vilão Baylan Skoll é o principal antagonista criado exclusivamente para a série Ahsoka — Foto: Divulgação/Disney+

Ivanna Sakhno é Shin Hati

Shin é aprendiz de Baylan e, assim como seu mestre, usa um sabre de luz laranja. Shin e Baylan são dois jedi caídos que renegaram à força durante a Nova República. Agora, atuam como mercenários para o Império. Ivanna foi um dos nomes do elenco de Alta Fidelidade, série disponível no Star+.

Shin Hati é aprendiz do jedi caído Baylan Skoll. Ela também é uma personagem criada para a série — Foto: Divulgação/Disney+

Paul Sun-Hyung Lee é Capitão Carson Teva

O piloto já foi integrante da Aliança Rebelde e atualmente está aliado à Nova República. Nesta nova fase política, Carson integra o Esquadrão Adelphi, responsável por patrulhar os territórios da Orla Exterior da galáxia. O personagem apareceu na segunda temporada de O Mandaloriano, quando Carson Teva tentou prender Mando, mas depois se tornou seu aliado. O capitão retornou em O Livro de Bobba Fett. O ator deu voz ao personagem Iroh no desenho Avatar: A Lenda de Aang, disponível na Netflix.

Antes de Ahsoka, o personagem Carson Teva já apareceu em O Mandaloriano e O Livro de Bobba Fett — Foto: Divulgação/Disney+

Hayden Christensen é Anakin Skywalker

Antes de ceder ao lado escuro da Força, Anakin Skywalker foi mestre da então adolescente Ahsoka Tano. Posteriormente, Ahsoka e Anakin (já transformado em Darth Vader) travaram uma disputa no seriado Rebels. Este é o segundo retorno de Hayden Christensen ao papel, sendo o primeiro na série Obi-Wan Kenobi.

Anakin foi o mestre de Ahsoka Tano antes de se aliar ao lado sombrio da força — Foto: Divulgação/Disney+

Com informações de Collider, Disney+, IGN, IMDb, Screenrant.

