Além de Lies of P: 10 games no estilo Steampunk para você conhecer

Lies of P foi lançado no dia 18 de setembro e apresentou aos jogadores uma releitura mais sombria da história de Pinóquio, famoso personagem dos contos infantis. O game tem uma ambientação inspirada no universo steampunk, um subgênero da ficção científica presente em muitos jogos, filmes, séries e livros. Entre as suas características marcantes estão o uso de máquinas a vapor, engrenagens e um estilo vintage, misturando um ambiente clássico com elementos tecnológicos.

Assim como o cyberpunk, o steampunk também já inspirou diversos jogos ao redor do mundo — Foto: Divulgação/Ready at Dawn

BioShock é uma franquia de jogos iniciada em 2007, sendo uma das primeiras que vem à mente quando steampunk é mencionado. O FPS se passa na década de 60 e coloca os usuários para acompanhar a ascensão e a ruína de Rapture, uma cidade submersa que foi pensada para proporcionar a paz absoluta aos seus habitantes - embora não seja o que acontece na prática.

O primeiro título da saga pode ser adquirido separadamente ou via Bioshock: The Collection, uma coletânea que reúne os três jogos iniciais da franquia remasterizados. O pacote está disponível para PS4 (com reprodução no PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X/S) e PC (via Steam e Epic Games Store).

Iniciada em 2007, a série BioShock é hoje uma das mais conhecidas pelo público gamer — Foto: Divulgação/2K

Dishonored acompanha a história de Corvo Attano, o antigo guarda-costas favorito da imperatriz de Dunwall, uma cidade onde steampunk e o sobrenatural se encontram. Quando a soberana é assassinada, o protagonista é acusado injustamente de ter cometido o crime e sua vida muda completamente. Assim, ele precisa aprender habilidades sobrenaturais e lutar contra inimigos para se vingar dessa grande sabotagem.

O game está disponível em versão definitiva no PS4, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store). Assim como Lies of P, Dishonored também está no catálogo do Xbox Game Pass, já que é um jogo da Bethesda - empresa pertencente à Microsoft.

Lançado originalmente em 2012, Dishonored teve inspirações na estética steampunk — Foto: Reprodução/Steam

3. The Order: 1886

The Order: 1886 conta a história de uma elite de cavaleiros liderados por Sir Galahad, que enfrenta uma guerra duradoura nas ruas de uma versão alternativa de Londres na Era Vitoriana. Nesse ambiente, a humanidade utiliza uma avançada tecnologia para enfrentar inimigos poderosos, o que faz com que os jogadores precisem empunhar armas modernas em meio a cenários antigos. The Order: 1886 foi lançado para PS4 como um dos grandes nomes de estreia do console, mas não conseguiu justificar toda a sua espera.

The Order: 1886 apresenta aos jogadores uma Londres da Era Vitoriana munida de uma tecnologia avançada — Foto: Divulgação

4. Machinarium

Machinarium é um jogo com personagens e cenários pintados à mão, como se fosse um quadro que ganhou vida. Os usuários controlam o robô Josef, que foi expulso da cidade de Machinarium e precisa salvar sua namorada Berta, a qual foi raptada pelo grupo Blackcap Brotherhood. Apesar de ser ambientado em um cenário repleto de máquinas, o game conta com cenários sombrios e melancólicos que parecem envelhecer o universo. O game está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (via Steam), Android e iPhone (iOS).

Com personagens 2D e cenários desenhados à mão, Machinarium conta com um estilo único — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

5. Professor Layton and the Curious Village

Professor Layton and the Curious Village é um jogo de detetive que te coloca para resolver diversos puzzles, com mais de 135 quebra-cabeças para você solucionar. A história é focada em Hershel Layton, a quem foi dada a missão de resolver um mistério que assola os habitantes de St.Mystere. Por mais que o game seja completamente diferente de Lies of P, as engrenagens e máquinas o colocam no subgênero steampunk. É possível comprar o título para celulares Android e iPhone (iOS) e Nintendo Switch.

Professor Layton And The Curious Village é um jogo de detetive repleto de puzzles — Foto: Divulgação/Nintendo

6. SteamWorld Dig 2

SteamWorld Dig 2 coloca os usuários para controlar uma solitária robô que decide investigar misteriosos terremotos que ameaçam uma vila mercantil. Durante a jornada, a protagonista conta com a ajuda de aliados para derrotar seus inimigos e novas habilidades que são adquiridas com o passar do tempo. O game de plataforma está disponível para compra no PS4 (reproduzível no PS5), Xbox One (com reprodução nos Series X/S), Nintendo Switch e PC.

SteamWorld Dig 2 une os gêneros ação, plataforma e metroidvania — Foto: Reprodução/Steam

7. Frostpunk

Frostpunk é um game de sobrevivência dos mesmos criadores do aclamado This War of Mine. Durante o jogo, os usuários precisam administrar a última cidade da Terra, já que a humanidade desenvolveu tecnologia a vapor para enfrentar o frio extremo que assola o planeta.

A cidade e a sociedade prosperam de acordo com as suas decisões. Dito isso, o usuário deve estabelecer leis, realizar escolhas difíceis, desenvolver novas tecnologias e explorar locais, por exemplo. É possível comprar o game para PS4 (reprodução no PS5), Xbox One (reproduzível nos Series X/S), Mac App Store e PC (Steam e Epic Games Store).

Dos criadores de This War of Mine, Frostpunk é um jogo de sobrevivência em que é preciso administrar uma cidade e seus recursos — Foto: Reprodução/Steam

8. Sunless Sea

Sunless Sea é um jogo de terror gótico e exploração. O título mescla steampunk e horror lovecraftiano (ou horror cósmico) para dar base aos seus cenários. A bordo de seu navio a vapor, você deve partir rumo ao desconhecido para descobrir novos locais, recrutar pessoas para a sua tripulação, enfrentar inúmeros perigos e desvendar segredos. O game está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (via Steam e Epic Games Store) e iPhone (iOS).

Sunless Sea se inspira tanto no steampunk quanto no horror lovecraftiano — Foto: Reprodução/Steam

9. The Misadventures of P.B. Winterbottom

The Misadventures of P.B. Winterbottom é outro jogo recheado de puzzles. Além disso, o game aposta nas confusões geradas por viagens no tempo, ou seja, o presente e o futuro estão sempre entrando e saindo de cena durante a jogatina. O título promete situações que vão desafiar a sua compreensão de espaço e tempo, tudo isso com cenários engenhosos porém antigos. Disponível para compra no PC (via Steam).

Graças à sua estética, The Misadventures of P.B. Winterbottom lembra bastante a época do cinema mudo — Foto: Reprodução/Steam

10. Skies of Arcadia

Em Skies of Arcadia, os jogadores podem experimentar a sensação de pilotar e descobrir novos locais em um dirigível, elemento recorrente na fantasia do steampunk. O título foi lançado nos anos 2000 para o Dreamcast, sendo um RPG baseado em turnos com uma gameplay que lembrava nomes como Final Fantasy e Dragon Quest.

Skies of Arcadia foi lançado nos anos 2000 para Dreamcast — Foto: Reprodução/IMDb

