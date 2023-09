Além do ChatGPT: 3 sites para descobrir novas inteligências artificiais grátis

Centenas de ferramentas com inteligência artificial (IA) surgem todos os dias na Internet, e acompanhar todas as novidades do meio pode virar uma tarefa difícil. Por sorte, sites como There Is an AI for that , Al Scout e Top AI Tools agregam e categorizam os inúmeros programas com IA lançados diariamente. É possível encontrar opções para quem deseja trabalhar com texto, imagem, áudio e vídeo ou, até mesmo, apenas passar o tempo com o auxílio da tecnologia. A seguir, conheça três sites que que podem te ajudar a encontrar a IA perfeita para o que você quer fazer.

1. There Is an AI for that

A plataforma There Is An AI for That (ou "Existe uma IA para isso", em português) é um dos maiores e mais populares diretórios de ferramentas de inteligência artificial da web. Na página inicial (https://theresanaiforthat.com), é possível visualizar em destaque as últimas ferramentas publicadas no site. Se quiser, o usuário também pode procurar programas específicos digitando, no campo de pesquisa, as palavras-chave de sua preferência.

O serviço também permite localizar serviços por época de lançamento e refinar resultados usando indicadores, como popularidade na plataforma ou índice de impacto na produtividade. Usuários que se cadastrarem por meio de e-mail ou conta do Google também têm a opção de salvar suas ferramentas favoritas. A plataforma conta ainda com uma comunidade, na qual usuários podem se comunicar e tirar dúvidas. Basta preencher um breve cadastro para começar a interagir.

2. Al Scout

A AI Scout (https://aiscout.net) é um serviço de consultoria e desenvolvimento de tecnologias de IA que também oferece um banco gratuito de ferramentas. É possível pesquisar as opções do diretório utilizando palavras-chave ou categorias pré-definidas, que indicam tanto os modelos dos programas quanto suas funcionalidades.

Na plataforma, o usuário consegue filtrar os resultados gerados pelo site para obter apenas indicações gratuitas ou com período de teste grátis. A página é atualizada diariamente e, além do serviço de busca, também conta com um blog e uma newsletter semanal, que pode ser lida no próprio portal ou recebida por e-mail gratuitamente. Os artigos publicados e o boletim de notícias abordam as últimas tendências em IA, além de estudos de caso, insights e análises de ferramentas.

3. Top AI Tools

Apesar de cumprir a mesma função que as plataformas organizadoras rivais, a Top AI Tools (https://topai.tools/) tem a vantagem de apresentar um design mais intuitivo, facilitando a experiência do usuário que deseja conhecer aplicações de inteligência artificial. Os resultados são apresentados em boxes com miniaturas das homepages, além de um breve resumo sobre as ferramentas e etiquetas que indicam suas principais funções e possíveis áreas de aplicação das tecnologias.

O site também temuma seção específica voltada para iniciantes e um blog com artigos sobre tecnologia. Ao se cadastrar com e-mail ou conta Google no Top AI Tools, você consegue favoritar sugestões e até criar coleções com suas ferramentas preferidas.

