'Alexa, liga o ar': veja como a assistente virtual pode te ajudar no calor

Os dias mais quentes do que o normal para a época do ano são explicados por uma combinação de fatores, como o poderoso El Niño, as mudanças climáticas e as anomalias de calor no Atlântico Sul. Neste cenário em que as temperaturas se intensificam e a umidade desaparece, a Alexa pode ser útil tanto fornecendo informações sobre boas práticas a serem adotadas, como participando efetivamente da climatização do ambiente ao controlar eletrodomésticos inteligentes voltados para refrigeração.

Alexa pode te ajudar no calor; confira seis formas — Foto: Lucas Santos/TechTudo

1. Conectar aparelhos smart

A Alexa é muito útil para conectar e controlar aparelhos inteligentes em situações de calor intenso. Com ela, você pode controlar dispositivos como ar-condicionado, ventiladores, termostatos inteligentes e cortinas automatizadas, permitindo que você ajuste facilmente a temperatura, a ventilação e a iluminação em sua casa com comandos de voz simples. Isto significa que você pode ligar o ar-condicionado ou aumentar a velocidade do ventilador sem precisar se levantar, tornando o ambiente mais confortável e fresco em dias quentes.

Alguns aparelhos de ar-condicionado podem ser controlados pela Alexa — Foto: Laura Storino/TechTudo

Caso você possua ventiladores ou condicionadores de ar que não sejam smart, a Alexa ainda pode controlá-los, desde que sejam compatíveis com tomadas inteligentes. Para fazer isso, você deve primeiro adquirir tomadas smart que sejam compatíveis com a Alexa. Agora, basta seguir as instruções do fabricante para configurar e conectar as tomadas inteligentes à sua rede Wi-Fi e ao assistente de voz da Amazon.

2. Perguntar a temperatura do dia

Perguntar à Alexa a temperatura do dia pode ser extremamente útil em dias de calor intenso. Isto oferece vantagens principalmente no que diz respeito ao planejamento em função de temperaturas elevadas, incluindo a escolha de roupas leves e frescas, a programação de atividades ao ar livre com segurança, o ajuste eficiente de dispositivos de refrigeração e a conscientização sobre possíveis condições prejudiciais perigosas, como ondas de calor.

É possível perguntar a previsão do tempo para a Alexa — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Para obter informações sobre a temperatura do dia, você pode simplesmente dizer "Alexa, qual é a temperatura hoje?" ou "Alexa, qual é a previsão do tempo para hoje?". A Alexa fornecerá detalhes sobre a temperatura atual e a previsão do dia, permitindo que você se prepare e lide melhor com o calor intenso.

3. Pedir para mudar a temperatura do ar-condicionado ou da geladeira

Dias de calor intenso podem prejudicar a qualidade do armazenamento de alimentos refrigerados e tornar o ambiente interno desagradavelmente quente. Neste sentido, controlar o ar-condicionado e a geladeira por meio da Alexa oferece uma série de benefícios.

É possível controlar algumas geladeiras smart pela Alexa — Foto: Divulgação/Electrolux

A capacidade de controlar estes dispositivos remotamente por meio do assistente de voz é conveniente neste caso. Isto permite que você ajuste a temperatura do ar-condicionado, até mesmo quando está fora de casa, para que o ambiente esteja confortável no seu retorno. No caso da geladeira, controlar remotamente garante que o termostato esteja regulado de maneira correta a fim de preservar a qualidade dos alimentos, independente se você está em casa ou não.

4. Criar rotinas

A criação de rotinas por meio da Alexa pode ser útil especialmente em dias muito quentes para automatizar uma série de ações e garantir um ambiente mais confortável e eficiente. Por exemplo, você pode configurar uma rotina que liga o ar-condicionado e fecha persianas em horários específicos, como nas horas mais quentes do dia, para manter sua casa fresca e confortável, sem a necessidade de ajuste manual.

Alexa pode controlar diversos aparelhos em casa, sejam ou não inteligentes — Foto: Divulgação/Amazon

Caso tenha uma Amazon Echo Dot 5, você pode programar eletrodomésticos inteligentes para serem ativados de acordo com a temperatura interna da residência. Isto é possível porque a versão já vem com o termômetro embutido. Se você tem outro modelo, é possível conectá-lo a um termômetro inteligente externo.

5. Lembretes de hidratação

Pedir à Alexa para programar lembretes de hidratação em dias quentes oferece vários benefícios importantes para a saúde e o bem-estar. Em dias quentes, é essencial beber bastante água para evitar a desidratação, que pode levar a problemas de saúde. Os lembretes da Alexa ajudam a garantir que você beba água regularmente, o que é crucial para se manter hidratado.

Alexa pode te lembrar de beber água — Foto: Pexels (Daria Shevstova)

Para configurar lembretes de hidratação, você pode usar uma Skill (habilidade) da Alexa chamada "Lembretes". Você pode ativar o aplicativo Alexa em seu smartphone e pesquisar por “Lembretes” na seção de Habilidades. Em seguida, ative a Skill "Lembretes" e siga as instruções para configurá-la.

