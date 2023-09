Aplicativo para programação: veja 5 opções para iniciantes e profissionais

Aplicativo para programação em celulares Android e iPhone (iOS), podem ser muito úteis para quem deseja aprender a programar. As plataformas podem ajudar na hora de desenvolver sites e aplicativos e possuem cursos voltados para pessoas iniciantes e profissionais. O Codeacademy Go, por exemplo, ensina como utilizar as linguagens Python e JavaScript com certificação, enquanto o Mimo possui uma extensa lista de tutoriais simplificados com exercícios sobre como criar os códigos. O Khan Academy, por sua vez, além de apresentar modelos de projetos de programação, oferece diversos outros conteúdos acadêmicos. A seguir, confira a lista completa com aplicativos para programação no celular.