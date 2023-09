Aplicativos para customizar iPhone: 7 opções para um celular mais bonito

Existem diversos aplicativos legais para customizar a tela de celulares iPhone ( iOS ). Ainda que o sistema operacional da Apple seja mais restrito do que os dispositivos Android em relação a personalização, usuários ainda podem fazer muitos ajustes através de apps de terceiros, disponíveis na App Store . O WidgetBox , por exemplo, personaliza cores e adiciona imagens aos ícones da tela inicial, enquanto o Themepack disponibiliza diversos tipos de temas por categorias. O Aesthetic, por outro lado, oferece designs divertidos para edições rápidas. A seguir, confira sete aplicativos para você fazer um upgrade na tela do seu iPhone .

Aplicativos para iPhone podem ajudar a personalizar a tela inicial do celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Aesthetic

Com o Aesthetic, disponível de forma exclusiva para dispositivos iPhone, usuários podem personalizar suas aplicações favoritas. O app se diferencia por tornar possível a modificação do ícone de qualquer aplicativo do celular, oferecendo suporte para novas cores, temas e estilos que vão do fantástico ao realismo. Também é possível customizar a tela inicial do aparelho com diferentes papéis de parede. Para desbloquear mais recursos do app, como acesso a todos os wallpapers e widgets, é preciso assinar um plano personalizado, que custa R$ 20,90/semana.

Aplicativo Aesthetic têm variados tipos de widgets para a tela inicial do iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Themify

O aplicativo Themify, disponível para dispositivos Android e iPhone, disponibiliza a usuários temas, widgets e papéis de parede animados. O app é bem simples e permite personalizar temas já existentes, além de criar designs e widgets exclusivos para apps de relógio, calendário e previsão do tempo. Também é possível inserir ícones alternativos em aplicativos. Os planos de fundo disponíveis são divididos por categorias como de animais, animes, espaços urbanos e natureza. A versão paga do app disponibiliza mais de 2.000 pacotes de ícones, mais temas e uma nova coleção de widgets no valor semanal de R$29,90, e anual de R$ 104,90.

Aplicativo Themify tem widgets para iPhone inspirados em animes — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Themepack

O Themepack, disponível tanto para dispositivos Android, como iPhone, é uma opção interessante para modificar a interface do iPhone. O app tem diversos estilos de widgets personalizados para a tela de bloqueio, papéis de parede em alta qualidade e alternador de ícone de apps. Nele, é possível encontrar temas minimalistas, K-pop, esportivos, de animais e muitos outros. A versão premium do app entrega efeitos personalizados, atalhos e temas customizados no valor mensal de R$ 60,90, ou anual de R$ 159,90.

Aplicativo Themepack tem planos de fundo em qualidade 4K para celulares iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. WidgetBox

Já o WidgetBox, também disponível apenas para dispositivos iPhone, oferece ajustes para deixar o aparelho da Apple mais atrativo e de acordo com o gosto do usuário. É possível selecionar uma opção de widget entre as disponíveis e personalizá-lo ao adicionar cores, tipos de fontes diferentes, citações e até mesmo imagens. Também há a possibilidade de escolher o tamanho dos ícones. Além disso, o app permite a customização do tipo de fonte utilizada no Instagram. O WidgetBox possui uma versão premium, que custa R$ 159,90/ano e disponibiliza o acesso a todos os recursos de forma ilimitada.

Aplicativo WidgetBox tem widgets e wallpapers gratuitos para iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Icon Themer

O app Icon Themer, disponível apenas para dispositivos iPhone, faz a personalização de ícones e temas no aparelho de forma simples e rápida. Além de customizar o ícone de aplicativos, ele também permite a alteração das fontes utilizadas por eles. A versão premium do aplicativo possui três planos: Bronze, que remove anúncios; Silver, com ícones em neon, e o plano Gold, que além das duas vantagens anteriores, permite a inserção de imagens no ícone.

Aplicativo Icon Themer personaliza ícones de aplicativos do iPhone para a cor neon — Foto: Reprodução/Gisel Souza'

6. Color Widgets

Já o Color Widgets, exclusivo para dispositivos iPhone, é excelente para renovar o layout do dispositivo. O aplicativo possui widgets, pacotes de ícones para aplicativos e wallpapers, que estão divididos em categorias como, nature, sports, flowers, anime e fashion. É possível fazer edições em cada um deles, como escolha de cores de planos de fundo de apps como calendário, temas e tipo de fonte. O app tem uma versão pro, que torna ilimitado o acesso aos demais recursos de widgets, ícones e papéis de parede, além da edição de qualquer um deles. A assinatura custa R$24,90/mensal ou R$82,90/anual.

Aplicativo Color Widgets tem widgets personalizados disponíveis para download no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

7. Photo Widget

O app Photo Widget, disponível apenas para dispositivos iPhone, permite aplicar widgets na tela inicial com poucos passos. Também é possível fazer definições em um modelo pré-pronto, a fim de torná-lo mais adequado ao gosto do usuário. A plataforma tem recursos adicionais, como wallpapers em 3D e um ranking com os temas mais usados no app por usuários. A versão paga, que custa R$15,90/mês ou R$104,90/ano, entrega preferências em atualizações de designs e uma ampla variedade de wallpapers, ícones e widgets.

Aplicativo Photo Widget tem temas para iPhone inspirados em obras de arte famosas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de MakeUseOf

