Apple Watch não carrega? Veja dicas que podem resolver o problema

Um Apple Watch que não carrega possivelmente deixará de funcionar após o fim da última carga, o que compromete diretamente a usabilidade do smartwatch. Em alguns casos, a solução para a dificuldade de recarregar a bateria do relógio inteligente da Apple poderá ser feita de forma simples, com limpeza ou até mesmo verificando se o encaixe entre o dispositivo e o cabo está sendo feito de forma correta. Nas situações em que todas as tentativas forem falhas, caberá ao consumidor avaliar o envio do relógio para a assistência técnica.

Caso seu Apple Watch esteja apresentando dificuldades na hora de carregar a bateria, o TechTudo separou algumas dicas para fazer o dispositivo funcionar, antes de você buscar uma ajuda profissional. Vale ressaltar que usar um carregador original da Apple pode fazer diferença na hora de colocar o produto para receber uma nova carga. Confira as possíveis soluções abaixo.

Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Certifique-se de que o carregador está bem encaixado

A primeira coisa que você deve observar é se o cabo está bem encaixado no carregador. Vale conferir a fixação do cabo na cabeça do adaptador e, por sua vez, o encaixe dele na tomada. Se estiver folgado ou mal encaixado, a energia poderá não ser passada adequadamente até o dispositivo. Ao comprar um smartwatch da Apple, apenas o cabo de carregamento virá acompanhando o relógio inteligente.

Na caixa, o consumidor vai encontrar o cabo carregador magnético rápido com conector USB-C, enviado com o Apple Watch 7 ou posterior, e o cabo carregador magnético tradicional, que acompanha modelos anteriores do relógio. Todos eles seguem a mesma lógica de uso, mas é preciso comprar o adaptador de energia por fora. Caso o consumidor não tenha uma fonte original da Apple, o encaixe pode ser diferente, e isso acaba atrapalhando na hora de carregar o smartwatch.

Apple Watch 6 verde carregando — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

2. Tire qualquer plástico que estiver em volta da entrada

Muitos são os plásticos usados para proteger o Apple Watch na caixa. Ao fazer o unboxing do aparelho, um dos detalhes aos quais é preciso estar atento é a retirada do plástico tanto da parte debaixo do relógio quanto da borda magnética do carregador. Se a remoção não for feita de forma adequada, o plástico poderá representar uma barreira na hora de carregar o smartwatch.

3. Veja se o cabo do carregador não está danificado

Outra coisa que pode estar atrapalhando na hora de carregar o Apple Watch é a integridade do cabo de carregamento magnético. Vale checar se o fio apresenta algum tipo de problema, se está descascando, se está torto ou parece amassado. As pontas do cabo também merecem atenção, uma vez que, em caso de quedas – ou até mesmo de ocasiões em que o encaixe foi forçado –, podem ter sido amassadas ou danificadas de alguma forma.

Se a ponta USB-C ou o círculo magnético do cabo estiverem danificados ou deformados, dificilmente conseguirão ser encaixados corretamente no Apple Watch, assim como na fonte de energia. Cabos muito danificados também não devem ser usados para evitar curtos, choques e outros acidentes elétricos, já que podem não desempenhar totalmente a sua função e causar risco para o usuário.

Cabo de carregamento USB-C do Apple Watch — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

4. Limpe as entradas de carregamento e o seu carregador

A sujeira também é um fator que deve ser levado em consideração se o seu Apple Watch estiver apresentando problemas de carregamento. Com um lenço com álcool isopropílico 70% ou etílico 75% – ou até mesmo usando lenços desinfetantes –, é possível limpar as superfícies externas do relógio, assim como suas pulseiras (desde que o uso desses produtos não seja feito nas pulseiras de couro ou tecido). A fabricante não recomenda o uso de produtos que contenham água sanitária ou peróxido de hidrogênio, porque isso pode danificar o dispositivo.

Para limpar o Apple Watch, o primeiro passo é retirá-lo do carregador e usar um pano que não solte fiapos. Ele pode ser umedecido com água limpa. Você pode passar o pano umedecido também no carregador magnético, desde que ele esteja desconectado da tomada. Depois de limpo, seque com o pano que não solta fiapos e aguarde ficar totalmente seco para tentar carregá-lo novamente.

5. Verifique se o contato magnético está alinhado

A ponta redonda do carregador do Apple Watch traz um ímã que deve ser encaixado com a parte debaixo do relógio. Se não funcionar da primeira vez, reposicione a parte traseira no carregador. Quando os ímãs se alinham corretamente, um raio verde, amarelo ou vermelho (se ele estiver totalmente descarregado) deve aparecer no mostrador, indicando o início do carregamento.

Vale ressaltar que você pode carregar o Apple Watch horizontalmente, com a pulseira aberta, ou lateralmente. Se estiver usando o dock magnético de carga ou o carregador MagSafe Duo, apenas coloque o Apple Watch no dock.

Apple Watch recebendo ligações — Foto: Divulgação/Apple

6. Mude a fonte de energia

Caso você não tenha o adaptador da Apple, é possível usar outro modelo que seja compatível com a entrada USB-C. Mesmo assim, ainda é importante verificar se a fonte de energia está funcionando. Se o relógio inteligente não der sinal de que está sendo carregado, tente trocar para outro carregador que tenha um melhor encaixe e lembre-se de aguardar alguns minutos antes de verificar se o raio de carregamento aparece no visor do relógio.

Por fim, se você tiver outro produto da Apple, como um Macbook Air, pode tentar aproveitar as entradas USB-C do dispositivo para carregar seu Apple Watch. O notebook da gigante de Cupertino consegue carregar os aparelhos da marca apenas com o cabo encaixado em ambos os produtos.

7. Use outro carregador original

O problema de carregamento do Apple Watch pode estar na fonte de energia, mesmo ela sendo original. Quedas e encaixes mal feitos podem danificar a fonte, por exemplo. Vale conferir se algum conhecido ou familiar também possui produtos da Apple para emprestar um adaptador de energia da fabricante. Se o problema for esse, será preciso investir na troca da fonte.

8. Tente reiniciar o relógio

Se o Apple Watch estiver com pouca carga, mas o visor não estiver mostrando o ícone de carregamento, será preciso reiniciar o aparelho. Fazer isso é simples: basta pressionar e segurar o botão lateral do relógio ao mesmo tempo que a Digital Crown durante, pelo menos, 10 segundos até que a logotipo da Apple apareça. Dificilmente o Apple Watch será atualizado sem a conexão com o carregador, mas é preciso lembrar que o procedimento de reinicialização não deve ser feito caso o smartwatch esteja sendo atualizado com um novo WatchOS.

Apple Watch Series 7 carregando enquanto atualiza — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

9. Solicite reparo em uma assistência autorizada

Se você chegou até aqui e nada parece ter dado certo, talvez seja a hora de levar o Apple Watch para uma assistência técnica especializada. Há diversas formas de encontrar uma loja de reparos oficial da Apple para tentar resolver ou pelo menos descobrir o que está acontecendo com o seu smartwatch. Entre as formas de conseguir contato com o suporte da fabricante estão o site oficial da marca, o aplicativo de Suporte da Apple e um número 0800.

Para encontrar informações sobre locais em que é possível consertar o relógio inteligente, basta acessar a página de suporte da fabricante (https://support.apple.com/pt-br). Ao preencher o formulário, o consumidor encontrará um local próximo autorizado pela empresa — considerando a localização do telefone ou o CEP preenchido manualmente no momento do acesso à plataforma.

Página de suporte da Apple — Foto: Reprodução/Apple

