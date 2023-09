Ar-condicionado 12.000 BTUs Inverter: veja 6 modelos e descubra quanto gasta

Existem diversas opções de ar-condicionado Inverter com 12.000 BTUs à venda no Brasil. Marcas como Samsung , LG , Midea, Consul e Gree oferecem produtos com a tecnologia e capacidade indicada para ambientes com cerca de 20 m². Modelos deste tipo prometem economizar até 70% de energia em relação a aparelhos comuns, diminuindo o preço da conta de luz, pois trabalham com inversor de frequência ao invés do tradicional sistema on/off.

Outras vantagens dos aparelhos são a presença do ciclo quente e frio, funcionamento silencioso e presença de filtros específicos. Conheça a seguir sete aparelhos de ar-condicionado 12.000 BTUs Inverter disponíveis no mercado brasileiro e descubra quanto gasta um modelo deste tipo.

LG lança a linha DUAL Inverter VOICE, ar-condicionado Wi-Fi que economiza luz

Ar-condicionado deixa o ambiente úmido? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Quantos kWh gasta um ar-condicionado de 12000 BTUs Inverter?

Antes de comprar um ar-condicionado novo, a dúvida de muitos consumidores é "quanto vou gastar de energia", ou "qual o consumo" e por aí vai. Não é possível saber, com precisão, quantos reais o ar vai ocupar no orçamento, mas algumas contas ajudam a ter uma média. Isso porque a maioria das fabricantes indica uma base de consumo dos aparelhos.

Segundo a LG, um modelo de 12.000 BTUs Inverter de 220V possui um consumo de 22,8 kWh/mês por hora ligado. Sendo assim, ao manter o aparelho ligado 8 horas por dia durante um mês o consumo será de 182,4 kW por mês. Com esse valor em mente, basta multiplicar pelo preço de 1 kWh cobrado no seu local de residência. Por exemplo: se no Rio de Janeiro o valor cobrado for de R$ 0,754 por kWh, então o uso do aparelho vai custar R$ 137,53 por mês (182,4 x 0,754 = 137,53).

Ar-condicionado Inverter de 12000 BTUs — Foto: Laura Storino/TechTudo

Agora que você já sabe uma média do consumo, o TechTudo traz alguns modelos disponíveis no varejo online. Confira:

1. Agratto Neo – a partir de R$ 1.766



O ar-condicionado Agratto Neo é um modelo Hi Wall (HW), ou seja, precisa ser instalado na parte superior da parede. Em condições ideais, o produto promete gerar uma economia de até 60% no consumo de energia. Com preços a partir de R$ 1.766 no mercado brasileiro, o eletrodoméstico tem garantia de um ano para defeitos de fábrica. O modelo trabalha apenas em modo frio, traz painel com iluminação de LED, controle remoto e nove recursos inteligentes, como timer e autolimpeza. O aparelho está disponível apenas na opção de 220 Volts.

Agratto Neo promete diminuir o consumo em até 60% — Foto: Divulgação/Agratto

2. Consul Hi-Wall Inverter – a partir de R$ 1.868

O Consul Hi Wall Inverter é um ar-condicionado que trabalha apenas em ciclo frio a 220 Volts. De acordo com a fabricante, o produto consome 22,8 KW/h, o que deve levar a uma economia de até 60% em relação a aparelhos comuns. Há ainda modo econômico, que promete gastar até 30% menos luz, também de acordo com a marca. Em relação aos outros recursos, vale destacar o Super Turbo, que resfria o ambiente mais rápido, além de um modo silencioso. Seu preço no e-commerce é de, pelo menos, R$ 1.868, com garantia de um ano para o aparelho e até três anos para o compressor.

A Consul oferece modelo Inverter com função Turbo e promessa de economizar até 30% — Foto: Divulgação/Consul

3. Gree Eco Garden Hi Wall Inverter – a partir de R$ 2.656

O Gree Eco Garden é mais uma opção split Hi Wall. O produto trabalha no modo quente e frio a 220 Volts, trazendo componentes como serpentina de cobre e gás refrigerante R-410A, que promete não agredir o meio ambiente. Com selo Procel de consumo de energia na categoria A, a mais econômica, o eletrodoméstico conta ainda com recursos como timer, modo turbo e desumidificador, que podem ser programados pelo controle remoto. Seu preço no mercado brasileiro começa em R$ 2.656 e o dispositivo tem garantira de um ano – com exceção do compressor, que tem cobertura de até seis anos.

Ar Condicionado Split HW Inverter Gree Eco Garden 12.000 Btus — Foto: Divulgação/Gree

4. LG Dual Inverter Voice – a partir de R$ 2.078

Lançado no final de 2019, o LG Dual Inverter Voice é um ar-condicionado que funciona tanto em ciclo quente quanto frio. Seu principal diferencial é a conectividade Wi-Fi, permitindo ao usuário controlar o aparelho por meio do celular Android ou iPhone (iOS) com o app LG ThinQ. Além disso, o produto tem integração com Alexa e Google Assistente, sendo possível ligar e desligar o aparelho por meio de comandos de voz, assim como regular a temperatura e até seu modo de funcionamento.

Em relação à economia, o ar condicionado da LG promete reduzir em 70% o consumo de energia, além de refrigerar o ambiente até 40% mais rápido em relação a aparelhos comuns. A fabricante oferece garantia de um ano ao ar e de 10 anos ao compressor. O Dual Inverter Voice pode ser encontrado na versão de 12.000 BTUs por, pelo menos, R$ 2.078.

Modelo da LG pode ser controlado pelo app LG ThinQ ou por meio de comandos de voz via Google Assistente ou Alexa — Foto: Divulgação/LG

5. Elgin Hi Wall Eco Inverter – a partir de R$ 2.059

O Elgin Hi Wall Eco Inverter é um ar-condicionado que funciona em ciclos quente e frio. Além dessas duas funções, o modelo traz timer, sleep, ventilação, desumidificação e modo turbo. Seu display digital é do tipo invisível, e só acende quando o split é ligado. A Elgin dá três anos de garantia para todos os componentes e recomenda a instalação em lugares de até 16 m². O produto custa, pelo menos, R$ 2.059 no varejo nacional.

Ar Condicionado 12.000 BTUs Inverter quente e frio Split Elgin 45HVQE12B2IA — Foto: Divulgação/Elgin

6. Samsung Digital Inverter – a partir de R$ 2.424

O Samsung Digital Inverter, modelo AR12MSSPBGMNAZ, é outro ar-condicionado que funciona em ciclos quente e frio. O produto traz controle automático da direção do ar de cima para baixo (para esquerda ou direita é manual. Além disso, a fabricante promete o uso da tecnologia Virus Doctor, que promete eliminar 99,9% de bactérias e vírus – entre eles o Influenza, da gripe comum.

Paralelamente à tecnologia Inverter, que reduz 60% do consumo, o sistema da Samsung traz função Good’Sleep, que oferece 36% de economia em comparação ao modo normal de refrigeração. O ar-condicionado tem um ano de garantia e o compressor, 10 anos. É possível achar o aparelho a preços que partem dos R$ 2.424.