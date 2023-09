O ar-condicionado Inverter pode reduzir o consumo de energia em 40% a 70%. Modelos deste tipo trazem um inversor de frequência para controlar os motores elétricos ao atingir a temperatura desejada, o que gasta menos luz. A lista a seguir traz produtos de 18.000 BTUs (unidade de Medida que indica a capacidade de um aparelho em resfriar o ambiente), que podem ser recomendados para locais com aproximadamente 30 m². Empresas como Elgin , Midea, Philco , LG e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 2.819 , que conta com display invisível e funciona com gás ecológico. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o LG Dual Inverter Voice S4-Q18KL31B pode ser gerenciado via Alexa ou Google Assistente, conta com uma potência de resfriamento que pode chegar até a 20.000 BTUs e é vendido por valores que se iniciam em R$ 3.599. Outro destaque é o Samsung Windfree Connect 220VAR18BVFAAWKXAZ, que promete uma economia de energia de até 77%, vem com Wi-Fi e é comercializado por cerca de R$ 3.669. Veja a seguir cinco modelos de ar-condicionado Inverter de 18.000 BTUs para comprar no Brasil.

Ar-condicionado 18.000 BTUs Inverter: 5 modelos para economizar energia — Foto: Constância García/TechTudo

1. Elgin Eco Inverter II 45HJFI18C2IA – a partir de R$ 2.819

O Elgin Eco Inverter II 45HJFI18C2IA é o modelo mais barato desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este ar-condicionado oferece uma capacidade de resfriamento de 18.000 BTUs e conta com um indicador de temperatura no canto direito do aparelho, que pode ser ocultado pelo controle remoto. O item está disponível a partir de R$ 2.819.

Outras especificações indicam que o modelo funciona via gás ecológico R-410ª, possui desumidificador e tecnologia Inverter. O modelo acompanha um controle remoto sem fio, com visor iluminado, que visa facilitar o gerenciamento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não pode ser gerenciado por comando de voz

Gostou do produto? Compre aqui GÁS ECOLÓGICO Elgin Eco Inverter II 45HJFI18C2IA R$ 2.819 IR À LOJA

2. Philco Eco Inverter PAC18000IFM9W – a partir de R$ 3.099

O Philco Eco Inverter PAC18000IFM9W é outra opção para quem quer economizar energia. Segundo a fabricante, este modelo possui um controle de temperatura que varia entre 16° C e 32° C, opera em uma tensão de 220 V, utiliza gás ecológico R410a e permite vários níveis de controle de ventilação. O ar-condicionado é visto por valores que se iniciam em R$ 3.099.

Além disso, a marca reforça que o aparelho conta com filtro de ar antibacteriano e antifungos, vem com funções para resfriar, desumidificar, ventilar o ambiente e também oferece um display invisível. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o aparelho é satisfatório no que se propõe a fazer.

Prós: vem com filtro de ar antibacteriano e antifungos

vem com filtro de ar antibacteriano e antifungos Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui CONTROLE REMOTO Philco Eco Inverter PAC18000IFM9W R$ 3.099,00 IR À LOJA

3. Springer Midea Xtreme Save Connect High Wall 42AGVQC18M5 – a partir de R$ 3.259

O Springer Midea Xtreme Save Connect High Wall 42AGVQC18M5 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, este modelo possui sistema inverter, que promete uma economia de 70% de energia, conta com 18.000 BTUs e permite ciclos de calor ou frio. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 3.259.

A fabricante ressalta que o modelo pode ser gerenciado por comando de voz, por meio da Alexa ou Google Assistente. No site da Amazon, o produto é avaliado com 3,5 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento.

Prós: pode ser conectado com Alexa e Google Assistente

pode ser conectado com Alexa e Google Assistente Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui INVERTER Springer Midea Connect R$ 1.929 IR À LOJA

O LG Dual Inverter Voice S4-Q18KL31B pode ser uma opção para quem busca por praticidade. Segundo as especificações da fabricante, este modelo pode ser conectado aos sistemas Alexa e Google Assistente, permitindo gerenciamento via comando de voz. Este aparelho é vendido por cerca de R$ 3.599.

O aparelho oferece função de autolimpeza, desumidificador, promete ser resistente à corrosão e dispõe de seis opções de posicionamento da aleta, que permite regular a direção do jato de ar. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores destacam positivamente a conectividade com o Wi-Fi, a potência de resfriamento e o fato de ele não apresentar ruídos. No entanto, outros consideram o equipamento barulhento.

Prós: assim como o item anterior, este também é compatível com Alexa e Google Assistente

assim como o item anterior, este também é compatível com Alexa e Google Assistente Contras: alguns compradores alegam que o ar-condicionado é barulhento

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO LG Dual Inverter Voice S4-Q18KL31B R$ 3.599,00 IR À LOJA

5. Samsung Windfree Connect 220VAR18BVFAAWKXAZ – a partir de R$ 3.669

O Samsung Windfree Connect 220VAR18BVFAAWKXAZ é o item mais caro desta lista. De acordo com a marca, este modelo oferece 18.000 BTUs, funciona por meio de gás ecológico R410a e permite uma regulagem de temperatura que varia entre 16° C e 46° C. Além disso, o dispositivo também pode ser gerenciado pela Alexa e Google Assistente. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 3.669.

As especificações indicam que o ar-condicionado pode operar em modo ventilador, silencioso, automático, turbo e ECO. Na parte inferior direita, o modelo conta com um display que indica a temperatura interna. No site da Amazon, este dispositivo é avaliado com 5 de 5 estrelas.

Prós: oferece uma regulagem de temperatura que varia entre 16° C e 46° C

oferece uma regulagem de temperatura que varia entre 16° C e 46° C Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui DESUMIDIFICADOR Samsung Windfree Connect 220VAR18BVFAAWKXAZ R$ 3.669,00 IR À LOJA

