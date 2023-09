Ar-condicionado 9.000 BTUs Inverter: 6 opções da LG, Samsung, Gree e mais

Comprar um ar-condicionado Inverter de 9.000 BTUs no Brasil não é uma tarefa difícil. Isso porque marcas como Samsung , LG , Agratto, Philco , Elgin e outras oferecem modelos que devem resfriar cômodos de até 15 m² sem esforço. Além disso, a tecnologia do compressor Inverter promete economizar até 70% de energia , reduzindo a conta de luz. A economia acontece graças a um inversor de frequência, que diminui o ritmo de rotação do motor a partir de certa temperatura, ao invés de utilizar o sistema on/off. Assim, o aparelho se mantém ligado, controlando a temperatura, e evita picos de energia ao ligar e desligar.

Entre os listados, há opções com filtros específicos para eliminar vírus e bactérias, além de modelos com conexão Wi-Fi, que podem ser controlados pelo celular ou por assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente. Confira a seguir seis opções de ar-condicionado 9.000 BTUs Inverter disponíveis para comprar no mercado brasileiro por preços que começam em R$ 1.599 e chegam aos R$ 2.541.

Os produtos listados a seguir são todos do tipo split e têm voltagem de 220 V. Portanto, antes de comprar um novo aparelho, é importante considerar a instalação e também a disponibilidade de tomadas compatíveis na sua casa. Vale ressaltar que os preços são de responsabilidade das lojas online e podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.

Um ar condicionado de 9.000 BTUs refrigera quantos metros quadrados?

Como dito anteriormente, um ar-condicionado com 9.000 BTUs de potência é capaz de refrigerar ambientes de até 15 m². O cálculo básico que pode ser feito é o seguinte: multiplicar a quantidade de metros quadrados do cômodo por 600 BTUs. O resultado representa a potência do ar-condicionado necessária para refrigerar o local. Neste caso, 600 x 15 = 9.000.

No entanto, especialistas indicam que as pessoas "excedentes" presentes no local também devem ser levadas em conta. Assim, para cada pessoa presente, sem contar com a primeira, é necessário adicionar 600 BTUs. Outra informação que deve ser considerada são os aparelhos eletrônicos, para cada equipamento no ambiente, some mais 600 BTUs.

Linha LG DUAL Inverter VOICE promete economia de até 70% no consumo de energia — Foto: Pedro Vital/TechTudo

1. Elgin Eco Inverter – a partir de R$ 1.599

O ar-condicionado Elgin Eco vem em versões frio ou quente e frio, ambas do tipo Inverter e com a opção de 9.000 BTUs. O modelo que trabalha somente com refrigeração de ar pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.599, trazendo serpentina de cobre, controle remoto, display invisível e operação com gás ecológico R-410A.

Além disso, o produto traz filtro Ion Air, que retira 99% dos vírus, bactérias e ácaros do ambiente, de acordo com a Elgin. A fabricante afirma ainda que o modelo deve proporcionar cerca de 40% de economia de energia por conta da tecnologia Inverter. Caso o equipamento seja instalado por um técnico credenciado da marca, o produto fica com três anos de garantia.

Elgin Eco traz filtro Iron Air, que promete eliminar até 99% de vírus e bactérias do ambiente — Foto: Divulgação/Elgin

2. Britânia Hi Wall Inverter – a partir de R$ 1.614

O Britânia Hi Wall é um ar-condicionado split do tipo Inverter com preços a partir de R$ 1.614 no varejo nacional. O modelo trabalha apenas em ciclo frio e opera com o gás R-410A, que não agride ao meio ambiente. Seu design traz display com efeito invisível, mais elegante e discreto, combinando com qualquer ambiente.

O eletrodoméstico também se destaca pelo filtro de ar, que promete eliminar 99% dos fungos e bactérias, e classificação energética A pelo selo Procel, característica importante para quem busca economizar energia. Se a instalação do ar condicionado for feita por um profissional autorizado, a fabricante concede ainda garantia de um ano.

Ar condicionado Inverter de 9.000 BTUs Britânia BAC9000IFM9 tem selo Procel A, o que indica boa economia de energia — Foto: Divulgação/Britânia

3. Agratto Neo – a partir de R$ 1.659

O Agratto Neo é um ar-condicionado que também trabalha apenas como refrigerador de ar. Custando em torno de R$ 1.659 no mercado nacional, o modelo promete economia de até 60% no consumo de energia graças à tecnologia Interver, de acordo com a fabricante. Além disso, o aparelho conta com selo Procel A, o que indica uma boa eficiência.

O dispositivo Split traz painel com iluminação em LED suave, que promete não incomodar à noite, e controle remoto com display digital. Outras especificações incluem serpentina totalmente de cobre e operação com o gás ecológico R-410A.

Agratto Neo é Inverter e promete economizar até 60% de energia em relação a aparelhos comuns — Foto: Divulgação/Agratto

4. LG Dual Inverter Voice – a partir de R$ 1.811

Por R$ 1.811, é possível comprar o LG Dual Inverter Voice de 9.000 BTUs, que funciona no ciclo frio. O aparelho tem como destaque a conectividade Wi-Fi, permitindo ao usuário controlar a temperatura à distância por meio do aplicativo LG ThinQ. Outro recurso interessante é a capacidade de ser acionado por voz via Google Assistente ou Alexa.

O ar-condicionado pode direcionar o jato de ar em seis posições diferentes. Além disso, o produto traz funções de auto-limpeza, que promete eliminar bactérias e mofo no interior do aparelho, além de funcionar como desumidificador de ar. Segundo a LG, os produtos da linha Dual Inverter Voice têm capacidade de economizar até 70% mais energia que modelos tradicionais do mercado.

O Hi Wall LG Dual Inverter Voice promete economia de energia de até 70% — Foto: Divulgação/LG

5. Philco Hi Wall Quente/Frio Inverter – a partir de R$ 1.870

O Philco Hi Wall apresentado na lista é um ar-condicionado quente e frio, o que significa que também funciona como aquecedor – algo interessante para cidades onde o inverno é mais frio, por exemplo. O aparelho conta ainda com modos de operação para desumidificar e ventilar, além de funções de dormir, oscilar, timer, turbo e anti-mofo. Por ser do tipo Inverter, é mais um que promete boa economia de energia.

Assim como os demais itens da lista, o produto traz serpentina de cobre no interior e funciona com gás ecológico. Os ajustes são feitos por meio de um controle remoto que o acompanha na caixa e as informações ficam disponíveis em um display invisível de LED no split. Os preços do ar-condicionado no Brasil começam em torno de R$ 1.870.

Philco PAC9000IQFM8 também funciona como aquecedor, sendo interessante para cidades mais frias — Foto: Divulgação/Philco

6. Samsung Split Digital Inverter – a partir de R$ 2.541

O ar-condicionado Samsung Split Digital Inverter de 9.000 BTUs deve economizar até 60% de energia em comparação com modelos comuns, segundo a fabricante. O aparelho promete ainda resfriamento rápido, mas a marca indica o produto para ambientes menores, de até 11 m².

Sua ficha técnica é compatível com a de outros dispositivos da categoria, incluindo controle remoto, função timer, display invisível, gás ecológico, filtro anti-bactéria e serpentina de cobre. O Digital Inverter é vendido por cerca de R$ 2.541 nas grandes lojas do varejo brasileiro.