Ar-condicionado Inverter: saiba o que é, veja 5 opções e escolha o melhor

O ar-condicionado Inverter é interessante para garantir a climatização de ambientes e ainda economizar energia no fim do mês. Com funcionamento constante, o motor trabalha sem os famosos picos de energia, que podem gerar gastos excessivos na conta de luz. Saber o que é um ar-condicionado Inverter, como instalar e até qual a diferença em relação ao modelo convencional são algumas das principais dúvidas dos consumidores que buscam a melhor opção para climatizar um cômodo.

Empresas como Samsung, Midea e Philco oferecem modelos no mercado brasileiro. A faixa de preço dos aparelhos listados começa em R$ 1.798, mas pode ultrapassar os R$ 2.294. Os refrigeradores de ambiente se diferenciam, sobretudo, por seu modo de funcionamento, com funções como filtros especiais e ciclo quente e frio, além da capacidade térmica, que pode variar de acordo com a demanda de cada cômodo. Pensando nas diversas possibilidades, o TechTudo preparou uma lista com cinco opções de ar-condicionado Inverter e algumas dúvidas sobre o tema.

Ar-condicionado Inverter pode climatizar um cômodo com economia de até 70% na energia — Foto: Divulgação/LG

Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne alguns modelos, dúvidas e as respectivas respostas para que você decida qual o melhor ar-condicionado Inverter para o seu tipo de uso. Veja no índice os temas que serão abordados:

Philco PAC9000ITFM9W de 9.000 BTUs Britânia BAC9000ITQFM9W de 9.000 BTUs Samsung AR12AVHZDWKNAZ de 12.000 BTUs Gree Eco Garden de 12.000 BTUs Springer Midea 42AGVCB12M5 de 12.000 BTUs O que é um ar-condicionado Inverter e como funciona Qual a diferença do ar-condicionado Inverter, split, convencional e outras tecnologias Como instalar ar-condicionado Inverter Vantagens do ar-condicionado Inverter Desvantagens do ar-condicionado Inverter

1. Philco PAC9000ITFM9W de 9.000 BTUs - a partir de R$ 1.798

O ar-condicionado da Philco é uma das opções mais em conta entre os itens listados. Por isso, pode ser indicado para aqueles que desejam investir menos de R$ 2 mil para refrigerar um cômodo. O contraponto fica por conta da capacidade térmica oferecida por ele, que é de 9 mil BTUs. Na prática, isso deve limitar a escolha do modelo a espaços menores. Ele é vendido por preços a partir de R$ 1.798.

Em termos de estrutura, o item menciona proporções de 20 x 72 x 27 cm e peso por volta de 6,8 kg. A parte externa, por sua vez, mede 56 x 37 x 48 cm. Já no campo dos recursos, o resfriador de ambiente oferece timer para a programação do funcionamento, bem como funções de rápida climatização e modo dormir. O produto só pode ser comandado pelo controle remoto. O modelo opera nos modos refrigerar, desumidificar, ventilar e automático. A ficha técnica também indica que o consumo energético fica em 15,9 kW/h e que a potência estimada é de 1080 W. Avaliado em 4 estrelas de 5 na Americanas, o ar-condicionado agrega avaliações positivas sobre seu custo-benefício.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não traz compatibilidade com assistentes virtuais

Philco PAC9000ITFM9W pode ser ajustado pelo controle remoto que acompanha o produto — Foto: Divulgação/Philco

2. Britânia BAC9000ITQFM9W de 9.000 BTUs - a partir de R$ 1.933

O ar-condicionado da Britânia pode se destacar entre o público que procura uma opção versátil, uma vez que opera nas funções quente e frio. Além dos recursos variados, o item também conta com valor competitivo. Por outro lado, ele deve contemplar ambientes menores, visto que entrega 9 mil BTUs em sua capacidade de refrigeração. Nas indicações da fabricante, consta que ele é recomendado para ambientes de até 12 m² sem perda de desempenho. O produto é visto por cifras que partem de R$ 1.933.

As proporções são de 27 x 72 x 20 cm na parte interna, enquanto a externa apresenta 55,4 x 37,5 x 43 cm. No campo das funções, o consumidor pode esperar os modos Dormir, Timer, Controle de Ventilação, Turbo e Climatização Rápida. Além dos recursos intuitivos, o ar-condicionado oferece operações que variam entre refrigerar, desumidificar, aquecer e ventilar. Somando ao controle, o produto também pode ser acionado pelo aplicativo da Britânia. Entre os destaques, está o motor Inverter, que proporciona economia de energia, e o uso do gás R410a, que não prejudica o meio ambiente.

Prós: opera nas funções quente e frio

opera nas funções quente e frio Contras: é indicado apenas para ambientes menores

Britânia BAC9000ITQFM9W opera nos ciclos quente e frio — Foto: Divulgação/Britânia

3. Samsung AR12AVHZDWKNAZ de 12.000 BTUs - a partir de R$ 2.473

A Samsung disponibiliza vários modelos de ar-condicionado no mercado, entre eles, o AR12AVHZDWKNAZ. Com valor intermediário, o item apresenta funções como o Modo Good Sleep e o Fast Cooling. A primeira funcionalidade climatiza o ambiente de modo constante para manter a temperatura ideal durante o sono. Já a segunda, ocupa-se em resfriar o ambiente de forma eficiente, cerca de 43% mais rápido comparado a modelos convencionais. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 2.473.

As especificações incluem capacidade térmica de 12 mil BTUs e potência energética de 1.085 W. Os gastos devem ser reduzidos por conta da tecnologia Inverter presente no arranjo do motor. Quanto às dimensões, o produto interno agrega cerca de 82 x 29,9 x 21,5 cm, enquanto o externo fica em 72 x 54,8 x 26,5 cm. Vale mencionar que o modelo pode oferecer temperaturas entre 16°C e 30°C e ainda dispõe de um sistema autolimpante para evitar a propagação de bactérias e sujidades que ficam acumuladas com o uso. Consumidores classificam o ar-condicionado em 4,6 estrelas e avaliam positivamente o funcionamento silencioso.

Prós: funcionamento silencioso

funcionamento silencioso Contras: preço elevado

Samsung AR12AVHZDWKNAZ promete funcionamento silencioso — Foto: Divulgação/Samsung

4. Gree Eco Garden de 12.000 BTUs - a partir de R$ 2.251

O ar-condicionado Eco Garden é outra opção que pode contemplar consumidores que buscam produtos para espaços intermediários. Com capacidade de 12 mil BTUs, o modelo da Gree dispõe de 84,5 x 28,9 x 20,9 cm em suas medidas, o que sinaliza uma largura ligeiramente maior do que os outros itens listados. Já a unidade condensadora, indica dimensões de 77,6 x 54 x 32 cm. Ele é vendido por cerca de R$ 2.251.

Em termos de recursos, o produto garante sistema turbo e timer. A primeira tecnologia permite uma climatização mais rápida do ambiente, enquanto a segunda possibilita programar o desligamento automático do ar-condicionado. O controle de ruído e a função autolimpante também marcam presença entre as funções do produto. Quanto aos ajustes, eles podem ser feitos pelo controle que acompanha a unidade. Avaliado em 4,5 estrelas, o climatizador conta com classificações positivas acerca de seu funcionamento silencioso.

Prós: funcionamento silencioso

funcionamento silencioso Contras: preço elevado

Gree Eco Garden tem capacidade de 12 mil BTUs — Foto: Divulgação/Gree

5. Springer Midea 42AGVCB12M5 de 12.000 BTUs - a partir de R$ 2.294

O Springer Midea 42AGVCB12M5 confere mais possibilidades aos usuários por meio da conectividade aplicada ao ar-condicionado. Ideal para adeptos da casa inteligente, o produto permite ajustar horário de funcionamento e demais características por meio do aplicativo que pode ser baixado no celular ou com a ajuda de assistentes virtuais. O produto traz capacidade térmica de 12 mil BTUs e opera nos ciclos quente e frio, o que também pode ser um diferencial positivo na hora da escolha. Ele é econtrado por valores a partir de R$ 2.294.

Em termos de estrutura, o modelo indica proporções de 29,5 x 80,2 x 20 em sua evaporadora e 49,5 x 72 x 27 na condensadora. Além da função que estabiliza o climatizador durante o sono, as especificações também mencionam uma tecnologia autolimpante com filtros que inibem a proliferação de microorganismos. Os consumidores classificam o Springer em 4,7 estrelas, com destaque para o bom funcionamento e elogios à conectividade Wi-Fi.

Prós: conectividade Wi-Fi

conectividade Wi-Fi Contras: não há

Springer Midea 42AGVCB12M5 conta com conexão Wi-Fi e pode ser acionado pelo app ou por assistentes virtuais — Foto: Divulgação/Midea

6. O que é um ar-condicionado inverter e como funciona

O ar-condicionado Inverter tem como principal diferença a forma de funcionamento do compressor: enquanto um equipamento convencional só tem duas alternativas para a velocidade do motor, ligado ou desligado, os modelos Inverter mantêm o compressor ligado durante todo o uso, variando a velocidade de acordo com a temperatura desejada.

A rotação variável e contínua do motor eletrônico faz a manutenção da temperatura, aumentando e reduzindo a potência de acordo com a necessidade. Além disso, sensores mais precisos monitoram a refrigeração. O motor Inverter está presente em outros eletrodomésticos, como geladeira, máquina de lavar e micro-ondas, além dos aparelhos de ar-condicionado mais caros.

Ar inverter é mais econômico e silencioso — Foto: Reprodução/LG

Inverter: tem um sistema mais tecnológico, com compressor que trabalha constantemente para evitar picos de energia, o que o torna mais econômico e silencioso. Os modelos tendem no formato Split, que mantém a condensadora e a evaporadora em equipamentos separados. Além disso, é possível encontrar também o compressor com tecnologia Inverter nos dispositivos portáteis e comerciais.

tem um sistema mais tecnológico, com compressor que trabalha constantemente para evitar picos de energia, o que o torna mais econômico e silencioso. Os modelos tendem no formato Split, que mantém a condensadora e a evaporadora em equipamentos separados. Além disso, é possível encontrar também o compressor com tecnologia Inverter nos dispositivos portáteis e comerciais. Dual Inverter: é uma tecnologia exclusiva da LG, que funciona como um upgrade do Inverter comum. A versão conta com um compressor rotativo duplo, que mantém a emissão de ar gelado (ou quente) estável.

é uma tecnologia exclusiva da LG, que funciona como um upgrade do Inverter comum. A versão conta com um compressor rotativo duplo, que mantém a emissão de ar gelado (ou quente) estável. Split: é um modelo que se diferencia pela sua construção. Isso porque o ar-condicionado split é composto por uma condensadora, instalada na parte externa do ambiente e que realiza a refrigeração, e uma evaporadora, que emite o ar gelado para dentro do cômodo. O modelo pode ser encontrado com sistema Inverter, smart ou também com motor tradicional.

é um modelo que se diferencia pela sua construção. Isso porque o ar-condicionado split é composto por uma condensadora, instalada na parte externa do ambiente e que realiza a refrigeração, e uma evaporadora, que emite o ar gelado para dentro do cômodo. O modelo pode ser encontrado com sistema Inverter, smart ou também com motor tradicional. Convencional (de janela): pode ser encontrado por preços mais acessíveis no mercado. Deve ser uma boa opção para ambientes menores, como escritórios, quartos e salas pequenas. A instalação é simples, mas requer a estrutura necessária no ambiente, podendo ser alocado em janelas, vitrais ou mesmo em buracos específicos na parede.

pode ser encontrado por preços mais acessíveis no mercado. Deve ser uma boa opção para ambientes menores, como escritórios, quartos e salas pequenas. A instalação é simples, mas requer a estrutura necessária no ambiente, podendo ser alocado em janelas, vitrais ou mesmo em buracos específicos na parede. Portátil: a opção mais indicada para quem deseja climatizar diversos ambientes diferentes da casa sem gastar muito, já que os modelos possuem rodinhas e podem ser transportados e instalados de acordo com o desejo do usuário. Também é interessante para locais sem estrutura ou sem a possibilidade de fazer obras, quebrar paredes etc, além de serem úteis para quem viaja com frequência.

a opção mais indicada para quem deseja climatizar diversos ambientes diferentes da casa sem gastar muito, já que os modelos possuem rodinhas e podem ser transportados e instalados de acordo com o desejo do usuário. Também é interessante para locais sem estrutura ou sem a possibilidade de fazer obras, quebrar paredes etc, além de serem úteis para quem viaja com frequência. Smart (ou Wi-Fi): estes dispositivos são conectados à internet podem ser controlado à distância por aplicativos para celulares ou assistentes de voz, como Alexa e Google Assistente. Além de mais praticidade, também é possível acessar recursos exclusivos, como ajustar a temperatura, ver a necessidade de manutenção, programar rotinas e mais.

Ar-condicionado LG Dual Inverter Voice portátil — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

8. Como instalar ar-condicionado Inverter

A instalação vai depender do modelo de ar-condicionado em que o motor Inverter está aplicado. Atualmente, é possível encontrar aparelhos Inverter portáteis ou no formato split. Para o equipamento portátil não é necessária nenhuma instalação prévia, basta ter uma janela ou uma porta onde possa ser colocado o tubo que vai expelir o ar quente.

Já os modelos split exigem uma instalação mais complexa, por isso deve ser feita por um profissional experiente na área. Isso porque, como citado anteriormente, estes equipamentos são compostos por duas máquinas. A evaporadora é o ar-condicionado propriamente dito, por onde sai o ar climatizado (quente ou frio) e que deve ser colocado dentro do ambiente que será refrigerado. Já a condensadora é a máquina que faz o processo de refrigeração, transformando a temperatura do ar que vai ser jogado dentro no cômodo, e que precisa ser instalada na parte externa. Além disso, é necessário fazer modificações na estrutura do ambiente, como quebrar parede para instalação de tubos.

A instalação e manutenção de um ar-condicionado do modelo Split requer profissionais especializados — Foto: Reprodução/LG

9. Vantagens do ar-condicionado Inverter

Economia de energia: por manter um funcionamento constante, apenas ajustando a velocidade do motor, o ar-condicionado Inverter evita picos energéticos para ligar ou desligar o aparelho. Em números, um Inverter pode chegar a um consumo quase 60% menor se comparado aos modelos convencionais, redução que representa uma economia de 11% a 29% nas contas de energia. Algumas fabricantes indicam economias ainda maiores.

por manter um funcionamento constante, apenas ajustando a velocidade do motor, o ar-condicionado Inverter evita picos energéticos para ligar ou desligar o aparelho. Em números, um Inverter pode chegar a um consumo quase 60% menor se comparado aos modelos convencionais, redução que representa uma economia de 11% a 29% nas contas de energia. Algumas fabricantes indicam economias ainda maiores. Silencioso: o trabalho constante e sem "esforços pontuais" também faz com que o ar-condicionado Inverter seja mais silencioso. Por regular a velocidade de maneira gradativa, o motor do ar-condicionado Inverter não é submetido a grandes variações repentinas de velocidade — o que contribui para produção de menos ruído.

o trabalho constante e sem "esforços pontuais" também faz com que o ar-condicionado Inverter seja mais silencioso. Por regular a velocidade de maneira gradativa, o motor do ar-condicionado Inverter não é submetido a grandes variações repentinas de velocidade — o que contribui para produção de menos ruído. Tecnologia mais recente: por ser o que há de mais "atual" em termos de funcionamento, os modelos Inverter podem ter uma vida útil maior. Isso se deve principalmente por conta do menor esforço realizado pelo compressor, que não precisa ligar e desligar constantemente.

Entre as vantagens do ar-condicionado Inverter estão a economia e o silêncio — Foto: Reprodução/Midea

10. Desvantagens do ar-condicionado Inverter

Preço do produto elevado: a tecnologia também reflete no preço do produto final. Enquanto um modelo split com motor convencional pode ser encontrado a partir de R$ 1.300, uma opção similar Inverter custa cerca de R$ 1.700.

a tecnologia também reflete no preço do produto final. Enquanto um modelo split com motor convencional pode ser encontrado a partir de R$ 1.300, uma opção similar Inverter custa cerca de R$ 1.700. Valor de manutenção alto: as peças deste tipo de ar-condicionado também costumam ser mais caras, o que eleva o valor de reparos.

as peças deste tipo de ar-condicionado também costumam ser mais caras, o que eleva o valor de reparos. Necessita de um profissional especializado: ao instalar e fazer manutenção, é importante optar por um profissional que conheça o equipamento e não é uma boa saída tentar resolver por conta própria.

Com informações de Samsung, Britânia, Philco, Midea e Gree

