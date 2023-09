Assina o Google One? 6 recursos que você pode usar, mas não sabe

O Google One é um serviço pago de armazenamento em nuvem do Google que permite expandir o limite gratuito de 15 GB disponibilizado pela plataforma. O total pode aumentar para 100 GB, 200 GB, 2 TB e 5 TB, o que possibilita guardar mais arquivos do Gmail , Google Drive e Google Fotos . Além disso, a assinatura também tem outros benefícios que muitos usuários não conhecem. É possível acessar, por exemplo, ferramentas de edição, segurança, VPN e videochamadas a partir de R$ 1,69/mês, que é o valo inicial do plano básico. A seguir, confira a lista completa de serviços que você pode usar como assinante do Google One sem pagar mais nada por isso.

Como usar o Google Drive? Saiba tudo sobre serviço de armazenamento

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Conheça os recurso extras que podem ser utilizados após a assinaura do Google One — Foto: Divulgação/Google

📝 SSD: para que serve? Veja no Fórum do TechTudo

1. Mais recursos no Google Fotos

O Google Fotos é uma ferramenta para armazenar, editar e compartilhar imagens e vídeos. Assinando o Google One, você pode usufruir de todas as ferramentas do app, tanto para Android quanto para iOS (iPhone). Filtros, borracha mágica e desfoque são apenas alguns dos recursos habilitados. A opção Céu, por exemplo, permite alterar a composição da imagem, mudando as cores e tons do céu em registros feitos ao ar livre. Para acessar as ferramentas, basta entrar no Google Fotos, selecionar uma foto e editá-la. Todas as opções estarão habilitadas.

São sete opções para escolher na ferramenta Céu — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

2. VPN

Outra ferramenta disponível para os assinantes do Google One é a VPN gratuita. A Rede Privada analisa e protege os dados do dispositivo principal. O recurso ainda realiza uma cópia de segurança de fotos e vídeos, mensagens SMS e MMS, histórico de chamadas, além das definições do dispositivo, como imagem de fundo e senha do Wi-Fi. O painel fica disponível no App do Google One e todo processo ocorre automaticamente.

O módulo de segrança faz análises constantemente, salvando e detalhando as ferramentas e aplicativos utilizados — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

3. Crédito de R$ 20,00 no Google Play

Como assinante do plano pago do Google One, o usuário também pode adquirir um crédito de R$ 20,00 na Google Play Store, loja virtual de apps para celulares e tablets Android. O requisito é que a conta esteja ativa por pelo menos 38 dias. O crédito não é transferível e tem limite de um resgate por plano do Google One. Caso já tenha acesso ao código do crédito, você só precisa ir na Play Store; clicar na opção "Pagamentos e assinaturas" e depois "Resgatar código". Agora, basta inserir o código para resgatar o crédito.

É possível resgatar um código de R$ 20 na Play Store com a assinatura do Google One — Foto: Reprodução/Unsplash/Mika Baumeister

4. Compartilhamento de benefícios

É possível compartilhar todos os benefícios do Google One com até cinco pessoas — o único deles que não é não transferível é o crédito na Google Play Store. Vale lembrar que todos os usuários precisam ter uma Conta do Google para utilizar os benefícios. Quando uma pessoa ou mais atingem o limite de 15 GB, os usuários passam a usar o restante do armazenamento compartilhando pelo assinante.

Além disso, apenas o assinante pode acessar as fotos, arquivos e documentos dele, mesmo com o armazenamento compartilhado. Para utilizar a ferramenta, você precisa convidar a "família" no App do Google One, enviando os convites para qualquer pessoa que deseja incluir. Concluído, basta configurar a opção "Compartilhar Google One com a Família".

No plano básico, você pode compartilhar 100 GB de armazenamento e os outros benefícios com até cinco pessoas — Foto: Zé Victor Meirinho/TechTudo

5. Funcionalidades Premium de Videochamadas

Assinantes do Google One ainda têm acesso a recursos avançados de videochamada no Google Workspace. Com a versão paga, o usuário pode realizar videochamadas em grupo mais longas no Google Meet, com direito a cancelamento de ruídos e possibilidade de gravar as conversas. As opções avançadas do Google Meet ficam localizadas no painel principal, na parte central inferior.

Assinantes do Google One têm direito a funcionalidades extras no Google Meet — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

6. Agendamento de compromisso melhorado

Por fim, assinantes do Plano Premium do Google One também têm acesso a mais ferramentas no Google Agenda, como agendamento de horários avançados. O benefício permite a criação de agendamentos de vários horários com durações e descrições diferentes, além de lembretes automáticos por email e sincronização de todas as suas agendas.

O plano Premium custa R$ 34,99/mês, e aumenta seu armazenamento em nuvem para 2 TB — Foto: Zé Victor Meirinho/TechTudo

Bônus: Suporte para todos os produtos do Google

Além dos seis benefícios citados mais o aumento no armazenamento, o plano pago do Google One oferece também suporte para todos os produtos do Google. Para isso, o usuário pode conversar com um especialista por meio de um email, chat ou telefone. O horário de atendimento é de segunda a sexta, de 8h às 16h (horário de Brasília) para telefone e chat — e 24 horas se for por email. As opções ficam na guia Suporte, no aplicativo do Google One.

Clicando na opção de email, você é redirecionado para relatar o problema, e receber as instruções adequadas. O tempo de resposta é de 1 a 3 dias — Foto: Zé Victor Meirinho/TechTudo

Com informações de Google One e Digitaltrends.

Veja também: Bard, 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil; veja como usar agora