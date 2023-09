Áudio indisponível no Instagram: entenda erro e como resolver

O erro de "áudio indisponível no Instagram " pode aparecer ao navegar pelos Reels do app disponível para Android e iPhone ( iOS ). O problema tem deixado muitos vídeos da plataforma em "silêncio" e pode ter diversas causas, como falhas temporárias da plataforma, excesso de cache, localização ou até mesmo questões ligadas aos direitos autorais das faixas. Como resultado, os conteúdos são prejudicados em questões de alcance e engajamento, visto que deixam de ser entregues aos outros usuários e não chamam tanta atenção. A seguir, entenda porque o problema acontece e confira algumas maneiras de resolve-lo tanto antes quanto depois da publicação de um vídeo.

Entenda o que significa a mensagem “Áudio indisponível no Instagram” e confira algumas maneiras de resolver o problema — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O que significa áudio indisponível no Instagram?

A mensagem “Áudio indisponível no Instagram” pode surgir nos Reels já compartilhados ou na seção de edição da plataforma. O problema deixa os vídeos em silêncio e prejudica o desempenho das postagens, principalmente em questões de alcance. Há diferentes causas para esse tipo de erro, sendo a principal ligada às questões de direitos autorais – o caso pode ocorrer quando o Instagram muda seus acordos com os detentores das faixas, resultando no silenciamento do áudio. A mensagem também pode aparecer, ainda, devido a “bugs” no aplicativo e até mesmo por questões de localização. Afinal, dependendo da sua região, alguns recursos da rede social podem ficar indisponíveis.

Como resolver o áudio indisponível no Instagram?

Existem diferentes ações que podem resolver o problema de áudio indisponível no Instagram, caso a questão não esteja ligada a direitos autorais. A primeira (e mais intuitiva) é verificar a sua conexão com a Internet, já que uma instabilidade na rede pode impossibilitar o carregamento da biblioteca de áudios da plataforma. Outra dica é atualizar o aplicativo para a versão mais recente, corrigindo problemas de desempenho. Caso ainda não funcione, você também pode desinstalar a plataforma do seu telefone e, em seguida, fazer a reinstalação, o que ajuda a limpar dados do cache.

Se a música seguir indisponível, é possível que o problema esteja no próprio Instagram. Nesse caso, pode ser necessário esperar alguns dias para que a falha seja corrigida. Você também poderá substituir o áudio silenciado, o que pode ser desinteressante para os usuários que desejam usar uma música específica. Para isso, basta tocar no áudio silenciado e selecionar “Substituir” para definir uma nova faixa.

Que tipo de áudio pode ser usado no Instagram?

As publicações do Instagram podem conter áudios originais ou áudios licenciados. Os áudios originais são aqueles criados pelos usuários, seja ao filmar um vídeo pelo app ou fazer o carregamento de um arquivo. Os áudios licenciados, por sua vez, são protegidos por direitos autorais e atribuídos ou vinculados a artistas, além de possuírem um nome definido dentro da biblioteca. Eles podem incluir músicas, trechos de filmes, programas de TV ou efeitos sonoros.

As músicas podem ter problemas com direitos autorais no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Com informações de INSG. e Instagram

