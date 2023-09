Baldur's Gate 3: veja 15 melhores mods para aprimorar a sua gameplay

A versão para PC de Baldur's Gate 3 permite instalar modificações para aproveitar mais do que a aventura tem a oferecer. O game, lançado para computador e PS5 , é uma produção do Larian Studios e coloca o jogador em um verdadeiro RPG. Com preços que variam entre R$ 200 e R$ 350, dependendo da plataforma, é possível criar seu personagem e se aventurar no mundo de Dungeons & Dragons ao lado de companheiros de grupo que podem ser variados e ter experiências distintas.

O game é uma simulação de “RPG de mesa”, com direito a dados rolando e diálogos que podem ser escolhidos. Conheça, a seguir, 15 mods já disponíveis para baixar e como eles podem ajudar você na sua aventura.

Baldur's Gate 3 tem diversos mods disponíveis que prometem melhorar sua experiência — Foto: Divulgação/Larian Studios

Mods no PC e onde baixar

Antes da lista, vale reforçar que os mods funcionam apenas na versão PC. Para Baldur’s Gate 3, a Larian Studios não permitiu compatibilidade de modificações no PS5, ainda que as duas edições tenham savegame compartilhado.

Além disso, todas as modificações listadas podem ser baixadas de graça no Nexus Mods, que é um site conhecido, confiável e seguro para mods de jogos. Para baixar, é preciso apenas acessar o Nexus Mods (https://www.nexusmods.com/) e buscar pelo nome do mod.

Conheça os mods para Baldur’s Gate 3

Baldur's Gate 3 Mod Fixer

O mod mais importante de todos, o Mod Fixer é um pacote especial que permite que modificações lançadas na época do beta e acesso antecipado funcionem com a versão final e completa de Baldur’s Gate 3. É importante instalar este, caso você tenha jogado o título antes do lançamento oficial. O mod foi criado por “Chance Santana-Wees”.

O mod fixer faz com que todos os mods antigos sejam compatíveis com Baldur's Gate 3 — Foto: Divulgação/Larian Studios

Movimentação WASD

A movimentação em Baldur's Gate 3 é feita com cliques do mouse e isso pode trazer algum estranhamento para certos jogadores. Com o Mod WASD, você pode movimentar seus personagens com as teclas do teclado, como se fosse um jogo tradicional, além de colocar o game com visão em terceira pessoa. Essa criação é de “Ch4nKyy”.

Mod coloca movimentação WASD em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/NexusMods

Controle de câmera

O Native Camera Tweaks é criação de “Ersh” e faz com que o jogo tenha várias opções livres e fixas de câmera. É possível dar zoom, afastar, controlar a área de movimento, entre outros. Esse mod pode ser útil para quem se confunde ao controlar a câmera com a “roda clicável” do mouse e não está acostumado com a função.

Baldur's Gate 3 tem controle de câmera diferenciado — Foto: Divulgação/Larian Studios

Aumentar quantidade de carga

Como em todo RPG que preza ser minimamente realista, Baldur's Gate 3 possui um limite de peso para que os personagens carreguem itens em suas bolsas. Com o Carry Weight Increased, é possível aumentar para mais de nove mil essa capacidade. O mod, criado por "Mharius", abre as portas para que você carregue todos os itens que encontrar pela frente, praticamente sem limites.

Mod aumenta a carga de Baldur's Gate 3 para deixar jogo mais realista — Foto: Divulgação/Larian Studios

Aumento do inventário

Ainda focado no assunto “capacidade”, o mod Bags Bags Bags é criação de “Liareth” e permite que o jogador aumente a capacidade de bolsas para itens. Ele coloca o máximo de 21 bolsas e te permite organizar melhor o inventário. Vale lembrar que, dentro do jogo, elas podem ser compradas com vendedores, mas aqui elas são de graça.

O bags bags bags dá mais bolsas em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/NexusMods

Aumento do limite da Party

Baldur's Gate 3 permite que você seja acompanhado por, no máximo, até outros três personagens, totalizando um máximo de quatro heróis no grupo. Com Party Limit Begone, o número é incrementado para 16 participantes. Assim você não precisa mais decidir entre Astarion e Umbralma e pode colocar quem quiser no seu grupo, o que facilita as batalhas. O mod é criação de “Sildur”.

Mod te deixa ter até 16 pessoas na party de Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/NexusMods

Mais raças no game

Com o mod Fantastical Multiverse, criado por “Dungeons and Souls”, Baldur's Gate 3 ganha ainda mais raças para escolher na hora de construir seu personagem. Essa é uma das maiores modificações do jogo, já que adiciona nada menos que 54 raças da quinta edição de Dungeons & Dragons – entre eles Goblins, Kobolds, Laneshi, Yuan’ti, entre outros. O mod é criação de “Dungeons and Souls”.

Baldur's Gate 3 ganha mais opções de raça com o mod Fantastical Multiverse — Foto: Reprodução/NexusMods

Mais ações disponíveis

Dentro das batalhas de Baldur's Gate 3, temos ações limitadas. O jogador, no geral, pode escolher atacar, lançar uma magia ou até mesmo liderar uma investida em grupo, além de andar. Porém, com o mod More Actions, de “Magus”, é possível contar com mais pontos de ação – o que também deixa o jogo bem mais fácil durante os combates.

Baldur's Gate 3 pode dar mais ações em combate — Foto: Reprodução/Steam

Mais slots de feitiço

Da mesma forma que as ações em combate são limitadas, os personagens em Baldur's Gate 3 têm espaços limitados para feitiços. Isso muda com o More Spell Slots, criado por "FrozenLayer", que dobra a capacidade de espaço de feitiços a cada nível obtido, para cada classe que o personagem tiver. Feitiços são componentes de extrema importância no jogo, por isso a modificação impacta bastante nas opções de combate.

Baldur's Gate 3 pode ter mais espaços para feitiços — Foto: Reprodução/Steam

Mais equipamentos

O Basket Full of Equipment é um mod de “Antemaxx” para Baldur’s Gate 3 que te dá, de graça, mais de 800 peças de equipamentos de todos os tipos, principalmente para raças humanoides. É outra forma de facilitar a dificuldade do jogo, já que vai te dar muita coisa que normalmente é obtida só mais adiante na história.

Mod te deixa ter mais equipamentos em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/NexusMods

Mais feitiços

Ainda na linha do “mais”, o criador “Celes” lançou o 5e Spells, uma modificação que traz mais feitiços de Dungeons & Dragons quinta edição para Baldur’s Gate 3. O mod ainda não é perfeito e nem está completo, já que não contempla magias de sexto a nono nível, mas já é possível brincar bastante com o que tem disponível.

Baldur's Gate 3 tem ainda mais magias com o 5e Spells — Foto: Divulgação/Larian Studios

Mais opções de customização do personagem

Com o Customizer’s Compendium, um mod criado por “AlanaSP”, o jogador aumenta a possibilidade de personalizar seu herói em Baldur’s Gate 3. A modificação dá mais opções de cabelos, poses, roupas iniciais, expressões, maquiagem, entre outros elementos visuais que compõem seu herói no início da aventura.

Mod amplia opções de personagens em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Receber notificações de eventos

O Camp Event Notifications é um mod criado por “Kvalyr”que talvez retire um pouco da imersão medieval que Baldur’s Gate 3 nos passa, mas é bem útil. Com ele instalado, o jogador conta com um sistema visual e inteligente de notificações de coisas que acontecem ao redor pelo mapa, após cada descanso.

Mod permite receber notificações em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/NexusMods

NPCs não vão fugir

Dentro de Baldur’s Gate 3, quando invocamos uma criatura ou mudamos de forma com os Druidas, é comum que personagens do computador fujam assustados. Com o mod NPCs Don’t Run from Summons and Druid Forms, de “Pwyb”, é possível impedir isso. De certa forma, é algo que também tira um pouco da imersão, mas que facilita a vida de quem não quer assustar moradores pacíficos da vila local e desenvolver melhor suas relações.

NPCs não vão fugir de animais em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/NexusMods

Sem limite de romance

Baldur’s Gate 3 permite que seus personagens se relacionem de maneira romântica ao longo da aventura. Normalmente, há limite de apenas um parceiro ou parceira por vez - mas alguns até permitem relações poliamorosas. Com o mod No Romance Limit, de “Wilhelm”, é possível mudar isso e criar novas relações sem precisar terminar as anteriores.

Baldur's Gate 3 tem maior limite de romance — Foto: Divulgação/Larian Studios

