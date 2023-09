Bateria do iPhone acaba rápido? Veja 6 ajustes do iOS que vão ajudar

O consumo de bateria de dispositivos iPhone ( iOS ) pode ser mimizado com algumas alterações nativas que resultam em melhor autonomia e tempo de saúde. Desabilitar funções que não são indispensáveis para o desempenho do dispositivo, como os recursos de “Atividades Ao Vivo” e monitoramento de preparo físico são dois exemplos. Há também outras medidas que permitem uma maior duração da bateria, como evitar o uso do telefone enquanto ele carrega e ainda desabilitar as atualizações automáticas dos apps. Veja, a seguir, seis coisas que você pode fazer no seu iPhone que vão melhorar o desempenho da bateria.

Bateria de celulares iPhone pode descarregar rapidamente caso usuários mantenham algumas funções ativadas — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Desabilitar o monitoramento de preparo físico

Desabilitar o monitoramento de preparo físico pode ser útil para economizar bateria. Como a funcionalidade utiliza o acelerômetro para saber a quantidade de passos, lances de escadas subidos e outras métricas para avaliar o condicionamento físico do usuário, o celular consome energia quando o recurso está ativo. Logo, os usuários que já possuem um Apple Watch ou algum app de monitoramento podem se beneficiar da desativação.

Para fazer o procedimento, é preciso abrir o aplicativo “Ajustes” e buscar o campo “Privacidade e Segurança”. Depois de pressioná-lo, deslize a tela para baixo até encontrar a opção “Movimento e preparo Físico” e clicar sobre ela. Na aba seguinte, desative o botão deslizante no campo "Monitorar Preparo Físico" com um toque sobre ele.

Desativação da função de monitoramento de preparo físico do iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Desabilitar as atualizações automáticas

As atualizações automáticas de aplicativos em segundo plano também consomem bateria do iPhone. Por isso, mesmo que o usuário não utilize diretamente alguma aplicação iela ainda pode gerar um gasto de energia indesejado durante a realização desse processo.

Para desligar o recurso e prolongar a vida útil da bateria, basta ir até o app “Ajustes” e clicar na opção “Geral”, que dá acesso ao campo “Atualização em 2° Plano”. Ao clicar sobre ele, será possível desativar manualmente aplicativos específicos ou clicar em “Atualização em 2° Plano” e escolher desativá-la completamente.

Desativação do recurso de atualização em segundo plano do iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Desligar o Tato do teclado

Outra maneira rápida de melhorar a duração da bateria do iPhone é através do desligamento do sensor tátil do dispositivo. O recurso emite feedbacks cada vez que o usuário interage com o teclado do celular. Porém, a sensação tátil precisa de uma certa quantidade de energia para funcionar, especialmente nos casos de manuseio do dispositivo por longos períodos.

Para desativar o retorno do teclado, abra novamente o campo “Ajustes” e clique em “Som e Tato”. Depois, pressione a opção “Retorno do Teclado” e na tela seguinte, desative a função com um clique sobre o ícone deslizante em verde. Assim, o usuário não terá mais o controle de notificação tátil ativado.

Ação de desligar a funcionalidade de teclado tátil do iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Desabilitar as Atividades Ao Vivo na tela de bloqueio

Outra dica para tornar o desempenho da bateria do iPhone melhor é desabilitar as Atividades Ao Vivo, recurso disponível no iOS 16, que auxilia no acompanhamento de informações e notificações de aplicativos na tela de bloqueio. A funcionalidade pode consumir uma grande porcentagem da bateria devido à quantidade de informações dos apps e da visualização em formato de widgets, o que torna a sua desativação uma medida importante.

Para desabilitar esta opção, dentro do campo “Ajustes”, siga até a opção “Face ID facial e código” e, após inserir a senha do dispositivo, busque por “Atividades Ao Vivo” para arrastar o botão para o lado esquerdo e desligá-lo.

Desligamento do recurso de Atividades Ao Vivo em dispositivos iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Não usar o telefone enquanto carrega

Outra maneira bastante conhecida de ajudar a prolongar o tempo de uso da bateria é não utilizar o dispositivo enquanto ele carrega. Durante o processo de carregamento, os carregadores, em especial os de alta potência, elevam a quantidade de calor no dispositivo, o que pode afetar ao longo do tempo o desempenho da bateria. O uso prolongado do celular durante a realização da carga pode diminuir até mesmo o tempo de vida dela. Portanto, o recomendado é aguardar o carregamento completo do iPhone para depois utilizá-lo.

Não é recomendado utilizar dispositivos iPhone durante carregamento para não afetar a saúde da bateria — Foto: Marvin Costa/TechTudo

6. Desligar serviços de localização

A medida de desligar os serviços de localização é mais uma forma de prolongar a saúde da bateria do iPhone. Alguns aplicativos utilizam informações sobre a localização do usuário em segundo plano, o que também ocasiona um consumo adicional da bateria. Por isso, é importante desativar o recurso ou personalizá-lo para que funcione em ações específicas.

Para isso, siga até o menu de “Ajustes” e, logo depois, clique no campo “Privacidade e Segurança". Toque em “Serviços de localização” para desativar o compartilhamento de localização. É recomendado que os aplicativos com o acesso à localização do usuário marcado como “Sempre” sejam alterados para o modo “Durante o Uso do App”, “Nunca” ou “Perguntar da Próxima Vez ou Quando Eu Compartilhar”.

Desativação do serviço de localização do iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de How-To Geek, PCMag e 9to5Mac

