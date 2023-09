Bateria do iPhone acabando rápido? iOS 17 pode ser o problema; entenda

Usuários que atualizaram o iPhone para o iOS 17 podem acabar notando uma menor autonomia de bateria no celular, mas isso é algo esperado nas primeiras semanas após o update do software. A atualização, disponibilizada pela Apple neste mês , trouxe algumas novidades interessantes ao iPhone ( iOS ), como o compartilhamento de contatos pelo NameDrop e outros recursos de segurança. Poucos dias após o lançamento do iOS 17, porém, usuários insatisfeitos com o update foram até o X, ex- Twitter , para reclamar da menor durabilidade da bateria de seus celulares.

Como destaca o portal especializado Apple Insider, a diminuição da capacidade da bateria durante esses primeiros dias após a atualização pode estar relacionada a alguns updates que podem acontecer em segundo plano, por exemplo, mas também é possível que modelos de iPhones mais antigos fiquem sobrecarregados com o novo software. A seguir, entenda porque o iOS 17 pode estar acabando com a bateria do iPhone mais rápido.

iOS 17: usuários que baixaram o update reclamam de diminuição da capacidade da bateria — Foto: Divulgação/Shutterstock

A atualização pode demorar para ser concluída

É possível que a bateria do seu iPhone (iOS) esteja acabando mais rápido nos primeiros dias após o update porque a atualização ainda não foi concluída completamente. Como destaca o portal especializado CNET, as novas atualizações podem demorar horas ou dias para serem concluídas e, durante esse período, é possível que o iPhone também conclua alguns updates em segundo plano - ou seja, por mais que você não veja o software sendo atualizado na prática, ele continua demandando do processador do celular, o que pode exigir mais da bateria e fazer com que ela acabe mais rápido.

O Spotlight pode ser a causa

De acordo com o portal Apple Insider, depois de atualizar, o iPhone (iOS) precisa de um tempo para indexar todos os arquivos salvos e os apps instalados no celular à busca do Spotlight. Nesse sentido, é possível que o usuário note o celular mais lento e com menor autonomia de bateria nos dias seguintes à atualização, já que parte do processamento é usada em segundo plano para concluir esse passo. Apesar disso, o problema deve se corrigir sozinho dentro de alguns dias, e a performance do iPhone (iOS) deve ser aprimorada assim que todos os arquivos forem indexados novamente ao Spotlight.

O Spotlight pode demorar dias para indexar todos os arquivos à busca, o que pode comprometer a bateria do iPhone após o update — Foto: Giulia Vibosi/TechTudo

iPhones antigos podem ter maior perda de autonomia

Se você usa um modelo mais antigo de iPhone (iOS), pode notar uma queda mais significativa na duração da bateria do celular que não melhora com o tempo. Isso acontece porque o novo sistema operacional pode exigir mais do processamento do dispositivo e, se o modelo de iPhone for bem antigo, é possível que ele não suporte rodar o novo iOS com tanta fluidez. Além disso, se a capacidade de bateria do celular já estiver comprometida, é possível que ele seja ainda mais impactado negativamente pelo update. Nesse sentido, se esse for o seu caso, vale até considerar os prós e contras antes mesmo de baixar o novo software.

Modelos mais antigos de iPhone podem ficar mais lentos após atualização para o iOS 17; entenda o motivo — Foto: Luciana Maline/TechTudo

iOS 17.0.1

Na última sexta (22), a Apple disponibilizou a primeira atualização do iOS 17. Apesar de alguns usuários depositarem certa expectativa no update e até considerarem que ele foi liberado para corrigir possíveis problemas relacionados à bateria, esse não foi exatamente o caso. Como destaca o portal RedmondPie, a atualização corrigiu algumas falhas de segurança detectadas pela Apple no iOS 17, mas, ao que tudo indica, não deve impactar positivamente na capacidade de bateria de modelos mais antigos.

