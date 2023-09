Bumble BFF: tudo sobre novo app para fazer amizades lançado no Brasil

O Bumble BFF acabou de chegar ao Brasil e já está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). O objetivo da plataforma é unir usuários com interesses em comum, dando origem a amizades que começam na internet e migram para a "vida real". A ideia veio do modo BFF, disponibilizado anteriormente no aplicativo original da Bumble. A ferramenta permitia definir se o objetivo de uso era encontrar uma relação romântica, de amizade ou até mesmo profissional (modo Bizz). Com o sucesso do recurso, a empresa lançou a plataforma independente, focada somente em gerar amizades. A seguir, saiba mais sobre o Bumble BFF e tire suas principais dúvidas sobre o novo app para fazer amigos.

Bumble BFF, disponível para Android e iPhone (iOS), é uma nova opção de app para fazer amizades; tire as principais dúvidas sobre a plataforma

O que é o Bumble BFF?

O Bumble BFF acabou de chegar ao país e consiste em um aplicativo para encontrar novas amizades em determinada localização. O lançamento no Brasil ocorre depois de uma pesquisa sobre amizade realizada pela empresa com brasileiros. O levantamento mostrou que mais de um quarto dos entrevistados (26%) diz ter dificuldades em fazer novos amigos, 27% disseram acreditar que o trabalho remoto reduziu significativamente suas conexões sociais e um terço do grupo também atribuiu a dificuldade de criar novos laços à pandemia de Covid-19.

De forma geral, a companhia defende que o objetivo da nova plataforma é estimular conexões não-românticas com interesses semelhantes, que se iniciem online e migrem para a realidade. O app pode ser usado em diversas situações, como em um momento que você acabou de chegar a uma cidade, ou quando precisar de companhias para fazer uma viagem.

"Tudo começou com relacionamentos românticos, mas a certa altura vimos tanto uso do modo amigos no Bumble que passamos a acreditar que a questão da amizade era tão importante que merecia seu próprio aplicativo. Quando somos mais jovens, conhecer gente nova é fácil, voltamos para a escola todo ano, temos muitos colegas, mas na fase adulta é diferente. Felizmente, percebemos que há muitas pessoas dispostas a abrir um espaço para um novo amigo num ambiente seguro. Para completar, ainda ajudamos essas pessoas a ficar off-line e a passar algum tempo juntos na vida real", destaca Beth Berger, Gerente Global do Bumble BFF, em entrevista ao TechTudo.

É importante destacar que, caso um usuário tente usar a plataforma para outros fins, como investidas amorosas, ele poderá ser denunciado imediatamente.

"Trabalhamos para projetar uma plataforma que estimula um comportamento realmente positivo e inclusivo. Ao acessar, a pessoa se compromete a usar o Bubble for Friends para amizades, mas também garantimos a opção que torna muito fácil denunciar qualquer pessoa que não respeite essa regra", defende Berger.

Como funciona o Bumble BFF?

Em resumo, o Bumble BFF funciona como os convencionais aplicativos de relacionamento: o primeiro passo é criar um perfil que demonstre a sua personalidade e seus interesses, além de hobbies e o tipo de pessoas que você gostaria de conhecer. Depois do cadastro, você verá um “catálogo” com diferentes pessoas e, caso encontre uma amizade em potencial, basta arrastar o perfil para a direita. Se houver um interesse mútuo, você será notificado imediatamente e poderá iniciar um bate-papo. Vale destacar que, caso você já tenha uma conta no Bumble “original”, não será necessário criar outra; basta fazer login no Bumble BFF como usuário existente.

Bumble BFF tem ferramenta que pode facilitar organização de encontros em grupo — Foto: Divulgação/Bumble BFF

Outra funcionalidade interessante do aplicativo é a possibilidade de criar grupos para planejar encontros pessoalmente com, no mínimo, duas conexões. Há uma lista pré-definida de programas, como “Tomar um café” ou “Atividades ao ar livre”, mas também é possível sugerir um passeio de sua escolha tocando em “Personalizar”. Os usuários receberão um convite e, após aceitá-lo, poderão interagir em grupo para começar a combinar os detalhes do encontro.

"Algo que ouvimos repetidamente é que a experiência em grupo é uma maneira maravilhosa para conhecer pessoas e avançar na jornada da amizade, passando de estranho a conhecido e de conhecido a amigo. Estamos tornando isso mais fácil, algo que achamos que é uma parte realmente poderosa da experiência de fazer amigos", destaca Berth Berger.

O Bumble BFF é de graça?

As principais funções do Bumble BFF são gratuitas. Entretanto, a plataforma também conta com uma versão premium, com planos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e vitalícios. Ao fazer a assinatura, o usuário ganhará benefícios que aprimoram a experiência no aplicativo, como o deslizar ilimitado, a opção de retroceder para a esquerda (caso você tenha dado “não” para uma pessoa sem querer), além de filtros, modo de navegação anônima, super deslizar (que te destaca e chama a atenção para o seu perfil), entre outros benefícios exclusivos.

"A vida é cheia de mudanças e a maioria de nós precisa reconstruir conexões em diferentes fases da vida. Você pode ser incrivelmente extrovertido, sociável, mas talvez tenha que se mudar de cidade e precise de uma nova comunidade. Ou quem sabe você seja o primeiro de seus amigos a ter um filho e está procurando outras pessoas que estejam nessa mesma situação? Ter uma ferramenta que facilite isso é incrível. Queremos que as pessoas se sintam menos sozinhas e compartilhem experiências semelhantes", finaliza Berger.

