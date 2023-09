A cadeira gamer é um acessório essencial para acompanhar as jogatinas com conforto. Além disso, pode auxiliar pessoas que passam longas horas em trabalhos de escritório ou home office. Empresas como PCTop, Dazz, Moob, XZone e MyMAX oferecem modelos baratos para quem não quer gastar muito por valores a partir de R$ 545 , como é o caso da Dazz Elite V2, que possui preenchimento em espuma e suporta um peso de até 100 kg. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a PCTop 1006, conta com uma estrutura confeccionada em aço carbono, acompanha almofadas para o pescoço e lombar e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 780. Outro destaque é a Moob Thunder, que vem na cor preta com detalhes em verde e é vista por cerca de R$ 899. Veja a seguir sete cadeiras gamer baratas para comprar no Brasil.

Cadeira gamer barata: 6 modelos para ter conforto sem gastar muito — Foto: Divulgação/Unsplash

Qual cadeira gamer comprar? Comente no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Dazz Elite V2 – a partir de R$ 545

A Dazz Elite V2 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com um pistão a gás de classe quatro, uma base no formato de estrela, permite um ajuste de altura de até 9 cm, assento preenchido por espuma e rodinhas revestidas em nylon. O item pode ser adquirido por valores que se iniciam em R$ 545.

A marca destaca que a cadeira possui uma estrutura confeccionada em plástico e metal, além de poder suportar um peso máximo de 100 kg. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e, os compradores comentam que o item oferece um conforto satisfatório e está de acordo com o preço cobrado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo simples

Gostou do produto? Compre aqui AÇO CARBONO Dazz Elite V2 R$ 545 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dazz Elite V2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AÇO CARBONO Dazz Elite V2 R$ 545 IR À LOJA

2. Moob Royale – a partir de R$ 599

A Moob Royale é mais uma escolha para acompanhar as jogatinas. Segundo a fabricante, este modelo possui um assento com espuma injetada de 28Kg /m³, que visa oferecer mais conforto; conta com uma estrutura confeccionada em aço, base reforçada e regulagem de altura de até 100 mm. A cadeira está disponível a partir de R$ 599.

As especificações indicam que este produto não conta com encosto reclinável. O item pode ser encontrado nas cores branco com vermelho ou preto com branco. Avaliada com 4,1 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que a cadeira é de fácil montagem e oferece um bom conforto.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: não reclina

Gostou do produto? Compre aqui ESTRUTURA EM AÇO Moobx Royale R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moobx Royale × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ESTRUTURA EM AÇO Moobx Royale R$ 599 IR À LOJA

3. MyMAX MX0 MGCH-MX0/BK – a partir de R$ 699

A MyMAX MX0 MGCH-MX0/BK pode ser mais uma alternativa para quem busca conforto. De acordo com a marca, este modelo oferece uma estrutura metálica, possui rodinhas revestidas de nylon, que promete alta resistência; conta com braços fixos e não dispõe de encosto reclinável. É possível adquirir a cadeira por cerca de R$ 699.

A fabricante ressalta que o modelo vem com mecanismo de ajuste de altura, suporta até 120 kg e dispõe de dimensões de 65 cm × 112 cm × 70 cm. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que o objeto é de fácil montagem, oferece um tamanho satisfatório e é confortável.

Prós: suporta até 120 kg

suporta até 120 kg Contras: possui braços fixos e encosto que não reclina

Gostou do produto? Compre aqui EM CONTA MyMax MX0 R$ 739 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX0 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. EM CONTA MyMax MX0 R$ 739 IR À LOJA

A XZone CGR-01-GR é uma opção para quem busca algo mais robusto. Segundo as especificações da fabricante, este modelo acompanha almofadas para apoiar o pescoço e a lombar; vem com uma base giratória de 360°, estofamento revestido em couro PVC e encosto reclinável em até 140°. A cadeira é comercializada por aproximadamente R$ 774.

Outro destaque é que a cadeira possui um ajuste de altura que varia entre 118 cm e 126 cm, além de suportar um peso máximo de 135 kg. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o fato de ela ser silenciosa, oferecer bom conforto e contar com um design atrativo. Entretanto, alguns reclamam que os braços são frágeis.

Prós: possui encosto reclinável de até 140°

possui encosto reclinável de até 140° Contras: alguns compradores reclamam que os braços da cadeira são frágeis

Gostou do produto? Compre aqui ERGONÔMICA XZone CGR-01-GR R$ 774 IR À LOJA

Todas as ofertas de XZone CGR-01-GR × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICA XZone CGR-01-GR R$ 774 IR À LOJA

5. PCTop 1006 – a partir de R$ 780

A PCTop 1006 é mais uma escolha para os gamers. De acordo com a fabricante, este modelo vem equipado com pistão a gás de classe 3, conta com um encosto reclinável em até 135°, braços fixos, almofadas para o pescoço e lombar, apoio para os pés e altura ajustável em 119 cm e 129 cm. A cadeira é vista por cerca de R$ 780.

O modelo possui mecanismo no formato de borboleta e vem nas cores azul com preto. Avaliada com 4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores apontam que a cadeira oferece firmeza, dispõe de boa altura e é confortável. Contudo, alguns alegam que receberam o produto com alguns defeitos no braço e estofado.

Prós: vem com apoio para os pés

vem com apoio para os pés Contras: compradores reclamam que receberam o item com defeitos no braço e estofado

Gostou do produto? Compre aqui ENCOSTO ESTOFADO PCTop 1006 (Azul e Preto) R$ 780 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCTop 1006 (Azul e Preto) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ENCOSTO ESTOFADO PCTop 1006 (Azul e Preto) R$ 780 IR À LOJA

6. Moob Thunder – a partir de R$ 899

A Moob Thunder é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da marca, este modelo oferece um encosto reclinável em até 180°, regulagem de altura por meio de um cilindro de 100 mm, rodinhas reforçadas de 65 mm, almofadas para apoiar o pescoço e a lombar, e estrutura confeccionada em aço. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 899.

Este modelo está disponível nas cores preto com verde, preto com amarelo, preto com azul e preto com branco. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente o acabamento, a montagem prática e o design. Por outro lado, alguns relatam que receberam a cadeira com defeito no pistão.

Prós: encosto reclinável de até 180°

encosto reclinável de até 180° Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui BRAÇO REGULÁVEL Moob Thunder R$ 899 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moob Thunder × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BRAÇO REGULÁVEL Moob Thunder R$ 899 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?