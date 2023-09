Cadeiras gamer podem ser ideais para dar conforto para usuários que passam longas horas em frente ao computador para jogos, filmes, séries e também para o trabalho. A PCTop, empresa nacional de informática, oferece opções por preços a partir de R$ 780 , como é o caso da PCTop Racer 1006, que conta com encosto reclinável em até 135º e almofadas para pescoço e lombar. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Premium 1020 traz braços 2D e regulagem de altura por valores que partem de R$ 923. Outra opção é a Elite 1010, que apresenta almofadas ergonômicas para pescoço e lombar e traz apoio para braços por cerca de R$ 998. Veja cinco cadeiras gamer PCTop para comprar no Brasil.

Cadeira gamer PCTop: 5 modelos para ter mais conforto ao usar o computador — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

1. PCTop Racer 1006 - a partir de R$ 780

A Racer 1006 é uma opção voltada para cadeira voltada para o custo-benefício. A cadeira conta com encosto reclinável em até 135º, altura ajustável entre 1,19 m e 1,29 m, almofadas para pescoço e lombar, encosto para braço fixo e apoio para pés. Os materiais utilizados na cadeira são poliuretano e nylon. A cadeira suporta até 120 kg de peso máximo. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 780.

A cadeira possui 236 avaliações e classificação de 4 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos usuários destacam o custo-benefício, a facilidade de montagem e o conforto como os principais pontos positivos da Racer 1006. Entre as características negativas listadas nos comentários estão os encostos de braço que se soltam com facilidade e a qualidade do material utilizado nos estofados.

Prós: custo-benefício, conforto e apoio para pés

custo-benefício, conforto e apoio para pés Contras: apoio para braço e qualidade do estofado

2. PCTop Power X-2555 - a partir de R$ 874

A Power X-2555 possui um encosto com 180º de inclinação, apoio para braços com ajuste em duas dimensões (regulagem de altura e giro) e almofadas para pescoço e lombar. A cadeira tem altura regulável de 1,24 a 1,34 m com mecanismo borboleta de elevação a gás e suporta peso máximo de até 150 kg. Seu estofado e encosto são de alta densidade e com design ergonômico.

A cadeira ainda não possui avaliações de compradores na Amazon. Porém, ela se apresenta com uma opção com construção pouco mais elaborada que o primeiro modelo sem deixar de lado uma boa relação custo-benefício. Um ponto negativo é a ausência de apoio para pés no modelo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sem apoio para os pés

3. PCTop Premium 1020 - a partir de R$ 923

A Premium 1020 apresenta um design semelhante a um banco de carro esportivo, predominantemente na cor preta, mas com detalhes em vermelho e branco. O modelo possui encosto com inclinação de até 180 graus, estofados e encostos ergonômicos, ajuste de braço em duas dimensões e altura de 1,26 a 1,36 ajustável por mecanismo borboleta de elevação a gás.

A PCTop Premium possui uma única avaliação no site da Amazon e classificação de 5 estrelas. A 1020 é composta por poliuretano e nylon e promete proporcionar conforto para diferentes tipos de atividade com longa duração. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 923.

Prós: custo-benefício e inclinação de até 180 graus

custo-benefício e inclinação de até 180 graus Contras: não possui encosto para os pés

4. PCTop Spider X-2577 - a partir de R$ 924

A Spider X-2577 tem altura de 1,24 a 1,33 m por mecanismo borboleta por elevação a gás, almofadas ergonômicas para pescoço e lombar, encosto com até 180º de inclinação, apoio de braço fixo e suporta peso máximo de até 150 kg. A composição da cadeira é de poliuretano e nylon. O design também se assemelha a um banco esportivo predominantemente na cor preta e com detalhes em vermelho. Ele pode ser encontrado por valores que partem de R$ 924.

A X-2577 conta com duas avaliações de compradores e classificação de 5 estrelas. A Spider deve ser uma boa opção para quem busca adicionar cadeira com design arrojado ao seu setup.

Prós: inclinação de até 180º e capacidade para até 150 kg

inclinação de até 180º e capacidade para até 150 kg Contras: sem apoio para os pés

5. PCTop Elite 1010 - a partir de R$ 998

A Elite 1010 promete proporcionar conforto para longas batalhas nos games ou para maratonar filmes e séries. Ela conta com almofadas para pescoço e lombar ergonômicas e de alta densidade, apoio de braço e encosto de lombar fixos. O mecanismo borboleta com elevação a gás permite o ajuste da cadeira de 1,25 a 1,35 m. A cadeira possui poliuretano e nylon entre os seus materiais de construção.

A PcTop Elite ainda não possui avaliação de compradores no site da Amazon, mas deve ser uma boa opção para quem não precisa de um modelo com poltrona reclinável. No entanto, a ausência desta funcionalidade e de apoio para os pés faz com que 1010 não possua a melhor relação custo-benefício.

Prós: inclinação de 180º e ajuste de altura

inclinação de 180º e ajuste de altura Contras: não possui apoio para pés e encosto reclinável

