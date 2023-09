Cadeiras gamers com RGB são ideais para quem passa horas na frente do computador e buscam mais conforto e estilo. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 549 , como é o caso da TGT Heron TGT-HR-RGB01, que conta com almofadas anatômicas para apoiar tanto a lombar quanto a nuca. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra opção é a Dazz Galaxy Thunder RGB, que apresenta apoios almofadados para pescoço e lombar, além de regulagem de altura para o suporte de braços por cerca de R$ 1.029. Já a Galax GC-01 RG01P4DBY0 traz tecido em PU e acabamento estilizado no encosto por cerca de R$ 2.174. Confira a seguir sete modelos de cadeira gamer RGB para comprar no Brasil.

Cadeira gamer RGB: 7 modelos para quem busca conforto e estilo — Foto: Divulgação/Unsplash

1. TGT Heron TGT-HR-RGB01 – a partir de R$ 549

A TGT Heron TGT-HR-RGB01 apresenta um formato com acabamentos mais firmes e o menor custo da lista. A cadeira conta almofadas anatômicas para apoiar tanto a lombar quanto a nuca, o que pode ser bastante útil durante extensas horas na frente do computador. O material de cobertura da cadeira consiste em tecido PU, o que pode trazer um conforto maior. O assento possui uma espessura robusta, detalhe que pode proporcionar conforto ao usuário, além de acomodar uma altura de até 1,90 cm e até 120 kg. Ela é vista por preços que partem de R$ 549.

Já o encosto, também estofado, possui capacidade de inclinação de 90° a 180°. O acessório ainda conta com uma alavanca para aumentar a altura do assento e traz acolchoamento em tecido sintético nos suportes de braço. Sua base é feita de Nylon KD, um material que reforça sua durabilidade. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade da instalação. Porém, criticam o excesso de barulho das rodinhas durante a movimentação do usuário.

Prós: presença de almofadas

presença de almofadas Contras: apoios de braço são fixos

A Dragonwar GC-015-RGB é um modelo de cadeira gamer que oferece encosto reclinável, que oferece um ângulo máximo de 145° e giro 360°. De acordo com as especificações, tanto o encosto quanto o assento detém construção em tecido sintético e metal, desenvolvidos em formato anatômico para maximizar o conforto ao usuário. O produto é visto por cifras que partem de R$ 798.

O produto acompanha uma iluminação RGB presente em seu acabamento e na lateral completando o design. Seu revestimento é em material sintético e os apoios para braço ofertam tamanho curto e o encosto disponibiliza uma almofada para apoiar confortavelmente a nuca. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o conforto eficiente do design e também o encosto para a nuca.

Prós: encosto com reclinação

encosto com reclinação Contras: ausência de almofada para a lombar

3. Dazz Galaxy Thunder RGB – a partir de R$ 1.029

A Dazz Galaxy Thunder RGB é uma cadeira gamer que concilia ergonomia e estrutura elaborada com luzes no entorno. Com preço intermediário, a fabricante investe em material sintético para revestir o produto, que também traz acabamento estilizado no encosto. Por isso, ela deve ser indicada para pessoas que buscam um item estiloso por valores medianos. O produto acompanha cabo USB para ligar as luzes via conexão no PC ou por um Power Bank. Interessados podem comprar o item por preços a partir de R$ 1.029.

Entre os destaques, é possível mencionar os apoios almofadados para pescoço e lombar, além de regulagem de altura para o suporte de braços. As especificações citam que o peso máximo suportado é reduzido para 100 kg neste modelo. O modelo também inclui pistão a gás para o ajuste de altura, que por sua vez amplia a cadeira em até 9 cm. Já o encosto, varia a inclinação entre 90º e 180º. As classificações dos consumidores na Amazon, indicadas em 4,6 estrelas, citam o tamanho do fio como um ponto negativo, mas ressaltam a facilidade na montagem como ponto positivo.

Prós: encosto reclinável em 180º e apoio para cervical e lombar

encosto reclinável em 180º e apoio para cervical e lombar Contras: peso máximo suportado de 100 kg

A Kross Elegance KE-GC397 oferece uma opção com valor intermediário para aqueles que querem uma cadeira gamer com mais estilo, mas sem abrir mão do conforto. Diferente da maior parte das opções da lista, o modelo oferece almofadas para lombar e cabeça, além disso, ela também conta com encosto reclinável.

O produto também acompanha algumas opções de ajustes de 100 m de Classe 3, base de nylon 350 mm e rodízios em PU, prometendo durabilidade e não riscam o piso, pois possuem em seu acabamento uma capa de proteção feita em polipropileno. Já as luzes RGB ficam em volta do revestimento da cadeira. O modelo é visto por R$ 1.033.

Prós: almofada para lombar e nuca

almofada para lombar e nuca Contras: não há

A Racer X Hype é uma alternativa para gamers que buscam um produto robusto e que pode proporcionar boas condições de ergonomia. De acordo com a marca, o produto foi desenhado para usuários que passam horas frente ao computador, além de contar com almofada lombar e cervical. Ela possui mecanismo butterfly e é considerado o tipo mais simples de encosto e inclinação de 180°, ideal para quem está fazendo seu primeiro investimento no produto. Seu peso suportado é até 120 kg.

Contando com preenchimento RGB em todo o seu contorno, o modelo traz visual futurista semelhante a outros modelos da lista, chamando atenção principalmente em ambientes mais escuros. Da mesma forma, as luzes são ajustáveis por meio de um controle remoto. O LED, inclusive, pode ser alimentado por meio de entrada USB ou Power Bank. Ela pode ser encomendada por R$ 1.069.

Prós: luzes RGB podem ser controladas via controle remoto

luzes RGB podem ser controladas via controle remoto Contras: encosto poderia ser melhor

6. Racer X Hype – a partir de R$ 1.125

A Racer X Hype é uma cadeira ideal para quem busca resistência. O modelo apresenta encosto com inclinação de até 180º, alteração de altura, almofadas removíveis para lombar e para cabeça e espuma com densidade de 55 kg/m³. Além disso, o modelo é indicado para pesos de até 145 kg e pessoas com até dois metros de altura.

No entanto, o modelo não possui alteração de altura no apoio para braço. Seu revestimento é feito em couro PU com costura balonada. Além disso, o design foi desenhado com linhas de LED RGB, que são configuráveis via controle remoto. O produto é visto por cerca de R$ 1.125.

Prós: suporta até 145 kg

suporta até 145 kg Contras: não possui alteração de altura no apoio para braço

A Galax GC-01 RG01P4DBY0 pode ser configurada via controle remoto ou USB, podendo alterar a cor do setup. Somando um preço alto, a fabricante investe em tecido PU em costura balonada, que também traz acabamento estilizado no encosto. Por isso, ela deve ser indicada para pessoas que buscam um item estiloso.

A altura também dispõe de um sistema de regulação de até 100 mm com cilindro de gás classe 3. A ficha técnica indica que a cadeira pode suportar até 145 kg e é recomendada para uma altura de até 1,90 cm. O modelo requer um investimento de cerca de R$ 2.174.

Prós: luzes RBG podem ser configuradas via controle remoto

luzes RBG podem ser configuradas via controle remoto Contras: usuários relatam que outras cadeiras oferecem os mesmos recursos e de forma mais barata

