Cadeiras gamer roxas podem ser ideais para quem passa longas horas em frente ao computador e busca conforto. Além disso, são interessantes para quem deseja dar mais estilo ao setup. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 549 , como é o caso da Prizi PZ1005, que conta com inclinação de até 135 graus e suporta até 120 kg. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Max Racer Tactical, que conta com espuma macia revestida em tecido sintético macio por valores que partem de R$ 1.489. Outra opção é a DT3 Nero XL, que traz design arrojado, com almofadas magnéticas de espuma, que se encaixam de forma fácil e permitem o melhor ajuste por cerca de R$ 1.999. Veja a seguir seis cadeiras roxas para comprar no Brasil.

Cadeira gamer roxa: 6 modelos estilosos para ter mais conforto — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

1. Prizi PZ1005 - a partir de R$ 549

A Prizi PZ1005 é um modelo com bom custo-benefício, devido à combinação de conforto e preço mais baixo. Ela tem o design ergonômico e robusto com mecanismo borboleta, ou seja, não tem como travar o encosto na hora de inclinar a cadeira. Contudo, o encosto a inclinação é de até 135 graus e conta com pistão a gás na elevação com capacidade máxima de peso de até 120 kg. A cadeira conta com estofado com densidade de 60kg/m³ no assento e 28kg/m³ no encosto. Ela é revestida de material sintético e ainda conta com almofada para pescoço e lombar.

A altura total da PZ1005 pode ser ajustada entre 119 a 129 cm, com altura do assento entre 45 a 55 cm. Já em relação à profundidade do assento são 47 cm, com largura de 38 cm. O encosto tem altura de 81 cm por 54 de largura. Os apoios de braço são fixos e podem ter a altura ajustada entre 67 a 77 cm do chão. As rodinhas são de nylon com 50 mm de diâmetro. O modelo está à venda por valores a partir de R$ 549 com 90 dias de garantia para defeitos de fabricação. Nas avaliações dos clientes, recebeu nota 5 de 5.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não tem trava para inclinação

2. MyMax MX11 - a partir de R$ 672

A cadeira gamer MX11, da MyMax, é um modelo ergonômico que conta com funções que prometem torná-la ainda mais confortável e prática. Os braços ajustáveis 2D podem ser movidos para a direita e esquerda, assim como ter a altura ajustada entre 60 a 78 cm. Também tem a possibilidade de reclinar até 135 graus além da função balanço. Esta opção aparece por cifras que partem de R$ 672.

Já sobre a composição da cadeira, a MX11 tem estrutura metálica reforçada. A espuma do assento e do encosto são injetadas de alta densidade e durabilidade e no acabamento encontra-se tecido sintético. O pistão a gás é de nível três e tem capacidade máxima de 150 kg. A altura do assento pode ser regulado entre 41 a 51 cm. A mobilidade é garantida pelo conjunto de rodas reforçadas de 65 mm, que podem ser usadas tanto no piso quanto no carpete. Conta ainda com rotação de 360 graus. Compradores avaliaram a peça com nota 3,8 de 5, com elogios ao design e alguns relatos de não ser tão confortável.

Prós: braços ajustáveis

braços ajustáveis Contras: não acompanha almofadas para lombar e pescoço

3. Mancer Tyr Purple Edition - a partir de R$ 679

A Mancer Tyr Purple Edition é uma cadeira para quem busca conforto e estilo. Seu design é elegante e moderno e conta tecido sintético, detalhe em roxo e bordados com o logo do fabricante. Também traz almofadas de pescoço e lombar em veludo. Sua estrutura é em metal, com pistão a gás de nível quatro que suporta até 130 kg e mecanismo borboleta de ajuste premium. Além disso, possibilita uma inclinação de até 165 graus.

A altura do assento pode ser ajustada em 46 a 56 cm do chão, com braços 2D que também podem ser ajustados em altura e inclinação de forma a deixar o usuário mais confortável. Já a espuma proporciona muitas horas de conforto com tecnologia que se molda ao corpo e uma densidade de 45kg/m³. O modelo é visto à venda por valores a partir de R$ 679. As avaliações deram nota 4,8 de 5, com muitos elogios ao design, conforto e qualidade.

Prós: design e espuma que se molda ao corpo

design e espuma que se molda ao corpo Contras: não trava na inclinação

4. Max Racer Tactical - a partir de R$ 1.489

A Max Racer Tactical é um modelo para quem está em busca de conforto e estilo. O contraste do roxo com o preto torna a peça mais moderna e chamativa. Já no quesito conforto, a cadeira conta com espuma macia revestida em tecido sintético macio. Também traz almofadas para cabeça, que conta com espuma macia D28, e almofada de pescoço feita em plumante super macio. Conta com inclinação de 135 graus sem trava. O produto aparece por cifras que partem de R$ 1.489.

A estrutura do encosto é em aço de 1,2 mm reforçada com placa de aço com parafusos também em aço. O assento também conta com estrutura de aço de tubo de 1,2 mm e treliças de aço de 5 mm e 16 parafusos de aço. A regulagem do assento pode ser feita em até 10 cm. Os braços 3D tem estrutura de aço de 5 mm e pode ser feita a regulagem de altura e direção (para frente e para trás). O pistão é a gás de nível quatro com suporte máximo de carga de 150 kg. As rodinhas são em nylon de duplo giro.

Prós: design e acabamento

design e acabamento Contras: pouca inclinação

A Cooler Master CMI GCR2 2019 conta com design robusto e oferece muito conforto para longas horas de jogatina ou até mesmo para um descanso. Isso porque conta com sistema de reclinação de 180 graus com trava. Já o pistão é a gás de nível quatro com suporte máximo de carga de 150 kg. A cadeira é equilibrada em uma base de aço apoiada em cinco rodas que deslizam suavemente.

O revestimento é em tecido sintético perfurado, para maior ventilação, o que previne superaquecimento. Tem ainda apoios de braço acolchoados, que podem ser ajustados em altura e direção. A altura do chão até o assento pode ser ajustada entre 48 a 56 cm. A garantia é de dois e conta com almofadas para cabeça e pescoço. É vista à venda por valores a partir de R$ 1.499. Clientes da Amazon avaliaram a CMI GCR2 com nota 4,2 de 5.

Prós: inclinação de 180 graus com trava

inclinação de 180 graus com trava Contras: preço elevado

6. DT3 Nero XL - a partir de R$ 1.999

A última indicação da lista é para quem está em busca de uma cadeira realmente roxa e não só com detalhes coloridos. A Nero XL da DT3 tem um design arrojado, com almofadas magnéticas de espuma, que se encaixam de forma fácil e permitem o melhor ajuste. A espuma que recobre a estrutura de aço tem espessura de 11 cm, para maior amortecimento. Já o tecido utilizado na fabricação é o DT3 Max2Weave, que proporciona sensação suave ao toque. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.999 para comprar o produto.

O pistão a gás é de nível quatro com suporte para até 160 kg. O mecanismo da cadeira é o Frong R, o que oferece inclinação de até 180 graus com trava. A altura do assento do chão pode ser ajustada entre 48 a 56 cm. Já os apoios de braço 4D permitem o ajuste da altura e direção. A base conta com rodas de nylon.

Prós: tecido magnético

tecido magnético Contras: preço elevado

