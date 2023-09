A ThunderX3 é uma empresa que oferece amplo portfólio de cadeiras gamer no Brasil. Elas são ideais para quem passa longas horas em frente ao computador e busca mais conforto durante a jogatina ou mesmo no home office. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 1.139 , como é o caso da ThunderX3 TGC12 Evo, que conta com espuma de alta densidade e suporta até 125 kg. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a ThunderX3 Yama1 traz design robusto e apoio para todo o corpo por valores que partem de R$ 1.299. Outra opção é a ThunderX3 YC3, que apresenta design clean e encosto reclinável em até 135 graus por cerca de R$ 1.999. Veja a seguir seis cadeiras gamer da ThunderX3 para comprar.

Cadeira gamer ThunderX3: 6 modelos para ter mais conforto ao usar o PC — Foto: Reprodução/ThunderX3

1. ThunderX3 TGC12 Evo - a partir de R$ 1.139

A TGC12 EVO é uma cadeira gamer feita com material sintético premium. Ela promete um toque refinado e design futurista. A costura é no famoso formato diamante e promete ser durável. Outro detalhe do acabamento são os braços, tampas laterais e rodinhas que vem com o logo do fabricante gravado. É uma cadeira ergonômica com espuma de alta densidade, com látex refrescante, que se adapta ao formato do corpo. Também conta com almofadas para pescoço e lombar para garantir maior acomodamento. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de 1.139.

A altura total pode variar entre 123 a 133 cm dependendo do ajuste com base em metal de 70 cm. O encosto tem altura de 82 cm por 57 cm de largura, já o assento tem largura de 54 cm, enquanto os braços têm distância de 68 cm e podem ser ajustados na altura e posição desejada. O balanço tem movimentação de até 18 graus que pode ser habilitado por meio de uma alavanca abaixo do assento. Conta ainda com pistão a gás de nível quatro com suporte para até 125 kg. As avaliações na Amazon dão nota 4,6 de 5, com elogios para a facilidade de montar e algumas reclamações sobre o produto não ser tão confortável.

Prós: variedade de cores

variedade de cores Contras: relatos de que não é muito confortável

A ThunderX3 TGC12 é uma cadeira com material sintético e detalhes em fibra de carbono. O estofamento também tem a costura em forma de diamante. No acolchoamento do assento, encosto e almofadas de pescoço e lombar, é utilizado uma espuma de alta densidade com látex naturalmente refrescante, para garantir maior conforto para quem passa longas horas sentado. A TGC12 tem altura entre 124 a 132 cm dependendo do ajuste, com base de metal tem 70 cm. O assento tem largura de 54 cm x 50 cm de comprimento e pode ser ajustado na altura entre 50 a 58 cm. Já o encosto tem altura de 82 cm com 57 cm de largura e pode ser reclinado em até 135°. O apoio de braço com ajuste 2D pode ser usado em duas direções.

O mecanismo padrão da cadeira é do tipo borboleta e conta com pistão a gás de nível quatro com suporte total de 120 kg. As rodinhas são de nylon e a garantia do produto é de seis meses. O produto está disponível nas cores preto, preto e verde, preto e azul, preto e vermelho por cifras a partir de R$ 1.149. Compradores avaliam a cadeira com nota 4,7 de 5, com elogios para a qualidade do produto e conforto.

Prós: encosto reclinável

encosto reclinável Contras: menos variedade de cores que o modelo anterior

A cadeira ThunderX3 EC3 é um modelo mais clean com tecnologia Air Tech que permite maior respirabilidade. Ela traz uma combinação de materiais premium com espuma de alta densidade que aumenta a circulação de ar. O tecido usado para o estofado é sintético e ainda conta com fibra de carbono na composição. Os braços fixos também contam com enchimento de espuma fria. Apesar de ser considerada uma cadeira mais básica, a EC3 é ergonômica e tem inclinação do encosto de até 135 graus. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.176.

O item tem mecanismo padrão borboleta e pistão a gás nível quatro que suporta peso máximo de 120 kg. A altura da cadeira varia entre 121 a 131 cm dependendo do ajuste. O assento tem largura de 53 cm com comprimento de 54 cm e pode ser ajustado em uma altura que varia entre 47 a 57 cm do chão. Já o encosto tem altura de 81 cm com 56 cm de largura, enquanto o braço tem 69 cm de distância um do outro. Esse modelo também conta com ajuste pneumático de altura e rotação de 360 graus. As rodinhas em nylon trazem estrutura de aço resistente e acompanha almofadas para pescoço. Ela recebeu nota 4,6 de 5, com elogios para a qualidade da estrutura e facilidade para montar.

Prós: tecnologia Air Tech

tecnologia Air Tech Contras: modelo básico para o preço

A ThunderX3 Yama1 apresenta um design robusto e conta com estofamento de malha semelhante com uma armadura, o que proporciona maior respirabilidade ao usuário. Também conta com material sintético para os acabamentos e promete ser flexível e durável. Além de ergonomia, a cadeira proporciona apoio para todo o corpo, permitindo a personalização da posição do assento, dos braços, do apoio da cabeça, que é bidirecional, do suporte da lombar e da altura. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 1.299.

A altura total do modelo varia entre 118 a 128 cm, com profundidade do assento entre 46 a 56 cm e largura de 50 cm por 50 cm de comprimento. O encosto tem 48 cm de largura por 74 cm de altura e permite uma inclinação de 135 graus. Já os braços estão a 66 cm um do outro e podem ser ajustados na altura entre 63 a 80 cm. Conta ainda com mecanismo de balanço com bloqueio. O modelo traz pistão a gás de nível quatro e o fabricante indica peso máximo suportado de até 120 kg. As avaliações dão nota 4,6 de 5, com elogios ao conforto e reclamações em relação ao barulho ao se movimentar e os parafusos.

Prós: design e ajustes de assento, suporte lombar, braços e apoio de cabeça

design e ajustes de assento, suporte lombar, braços e apoio de cabeça Contras: material sintético pode desagradar alguns usuários

A TC3 é uma cadeira mais básica que conta com design ergonômico e fornece amplo suporte para todo o corpo. A espuma é de alta densidade, se adapta à forma corporal do usuário e é revestida com material sintético, que conta com tecnologia Air, que torna o tecido da cadeira mais respirável. Ela ainda acompanha almofadas para a cabeça e lombar. Esta opção é encontrado por valores que partem de R$ 1.623.

A cadeira tem altura ajustável entre 123 a 133 cm. O encosto tem altura de 81 cm e largura de 55 cm. A largura do assento é de 52 cm e a largura da base é de 70 cm com rodinha de nylon. O balanço pode ser inclinado em até 18 graus e conta com mecanismo de bloqueio. O pistão a gás é de nível quatro, com peso máximo suportado de 120 kg, segundo a fabricante. Na página da Amazon, foi avaliada com nota 4,4 de 5, com elogios e algumas reclamações sobre pouco conforto e tecido quente.

Prós: espuma se adapta ao formato do corpo

espuma se adapta ao formato do corpo Contras: modelo muito simples quando levado em consideração o preço

A ThunderX3 YC3 é uma cadeira gamer que também tem o design mais clean e conta com tecnologia Air Tech para maior respirabilidade do tecido e conforto. A espuma de alta se ajusta ao formato do corpo e é revestida de material sintético com padrão de carbono. O padrão de mecanismo é o borboleta, com encosto reclinável em até 135 graus. O modelo ainda conta com balanço que relaxa ao mesmo tempo que estimula o fluxo sanguíneo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.999 para comprar o produto.

O modelo tem altura total que varia entre 125 a 135 cm, dependendo do ajuste. O encosto tem largura de 56 cm com altura de 83 cm, enquanto o assento tem comprimento e largura de 52 cm com profundidade, podendo ser ajustada entre 47 a 57 cm. Já os braços têm um espaçamento de 66 cm com altura, podendo ser ajustados entre 61 a 78 cm. Conta com almofadas de apoio para lombar e pescoço. O pistão a gás é de nível quatro e o peso máximo recomendado é de 120 kg. A base tem 65 cm, sendo constituída de aço com rodinhas de nylon. Compradores avaliaram com nota 4,4 de 5, com elogios para a facilidade de montar e reclamações com relação à falta de conforto.

Prós: tecnologia Air Tech

tecnologia Air Tech Contras: preço elevado

Com informações de ThunderX3 (1/2/3/4/5/6)

