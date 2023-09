Caixas de som Bluetooth pequenas são ideais para quem busca modelos portáteis para ouvir música em qualquer lugar. Empresas como JBL , LG , Edifier e WAAW contam com modelos que são fáceis de transportar por valores a partir de R$ 109 , como é o caso da LG Xboom Go Bubble Gum PL2 Jellybean, que promete uma autonomia de bateria de até 10 horas e vem com uma entrada USB-C . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a WAAW by ALOK ME 100SB, conta com microfone integrado, que permite atender a chamadas telefônicas, possui 5 W de potência e é vista por aproximadamente R$ 206. Outro destaque é a JBL Go 3, que conta com estrutura resistente à água, conexão Bluetooth 5.1, bateria recarregável com autonomia de até cinco horas e pode ser obtida por cerca de R$ 248. Veja a seguir seis caixas de som Bluetooth pequenas para comprar no Brasil.

Caixa de som Bluetooth pequena: 6 modelos portáteis por a partir de R$ 109 — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

1. LG Xboom Go Bubble Gum PL2 Jellybean – a partir de R$ 109

A LG Xboom Go Bubble Gum PL2 Jellybean é a opção mais barata desta lista. De acordo com as especificações da marca, este modelo possui uma potência de 5 W, conta com o fator de proteção IPX6, que visa proteger contra respingos de água, gotas ou jatos e vem com uma porta USB-C. O produto é vendido por valores que se iniciam em R$ 109.

A fabricante destaca que a bateria promete uma autonomia de até 10 horas e pode ser completamente carregada em quatro horas. Este equipamento também pode ser gerenciado via Google Assistente. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade do áudio e a praticidade. Porém, alguns reclamam que ela não possui botões para passar as músicas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os compradores comentam que a caixinha não possui botões para avançar ou retroceder as músicas

2. Edifier MP85 – a partir de R$ 119

A Edifier MP85 é mais uma escolha para quem busca algo portátil. Segundo a fabricante, este modelo conta com 50 mm de largura, 60 mm de altura e 25 mm de profundidade e possui um peso de 70 g. Além disso, o dispositivo acompanha um cabo USB-C para carregamento e uma alça que visa facilitar o transporte. O item está disponível a partir de R$ 119.

A caixinha pode ser gerenciada pelo aplicativo de celular Edifier Connect, disponível para Android e iOS. O modelo conta com uma potência de 2,2 W, frequência que varia entre 230 Hz e 17 KHz, Bluetooth 5.3 e uma bateria que visa oferecer uma autonomia de até oito horas. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o item é compacto e dispõe de boa qualidade sonora.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: autonomia da bateria poderia ser maior

A JBL Go Essential pode ser mais uma alternativa para os que querem escutar música com praticidade. De acordo com a fabricante, esta caixinha possui proteção IPX7, que permite mergulhos seguros de até um metro de profundidade. Outras especificações apontam que o modelo possui potência de 3.1 W e frequência de 180 Hz - 20 kHz. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 199.

O equipamento conta com dimensões de 8,6 cm x 7,1 cm x 3,2 cm e pode ser conectado em qualquer dispositivo com conexão Bluetooth. A bateria oferece uma autonomia de cinco horas e pode ser carregada em até 2,5 horas. Na Amazon, a caixinha é avaliada com 4,8 de 5 estrelas e os compradores comentam que ela cumpre com as expectativas. No entanto, alguns relatam que ela não possui entrada para cabo de áudio, que permite amplificar a potência do som.

Prós: proteção IPX7, que protege a caixinha em mergulhos de até um metro de profundidade

proteção IPX7, que protege a caixinha em mergulhos de até um metro de profundidade Contras: tempo de duração da bateria poderia ser maior

4. WAAW by ALOK ME 100SB – a partir de R$ 206

A WAAW by ALOK ME 100SB é outra opção que pode agradar os usuários. Segundo as especificações da marca, este modelo conta com Bluetooth 5.0, compatível com computadores, celulares e tablets. Além disso, também é possível reproduzir músicas por meio de um cartão microSD. O produto é comercializado por aproximadamente R$ 206.

O dispositivo conta com proteção IPX6, dispõe de dimensões de 15 cm x 9,5 cm x 4,5 cm, possui 5 W de potência, vem com uma porta micro USB para realizar recargas e promete até 12 horas de autonomia da bateria. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o tamanho e com o som oferecido. Porém, alguns reclamam que ao usar o microfone, a qualidade de áudio deixa a desejar.

Prós: bateria que pode durar até 12 horas por recarga

bateria que pode durar até 12 horas por recarga Contras: alguns compradores reclamam de baixa qualidade de áudio ao usar o microfone

5. JBL Wind 2 – a partir de R$ 224

A JBL Wind 2 é mais uma escolha para curtir músicas. Este modelo se diferencia por vir equipado com um visor LCD de hora digital e por permitir escutar rádios na frequência FM. De acordo com a fabricante, este modelo possui classificação à prova d’água IPX7 e dispõe de uma bateria com até 10 horas de durabilidade por recarga. O item está acessível por cerca de R$ 224.

A marca ressalta que esta caixinha conta com uma entrada para cartão de memória, de até 64 GB, vem com Bluetooth 4.2 que pode funcionar em distâncias de até 10 metros. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente a duração da bateria, a estrutura resistente e a qualidade do som. Entretanto, alguns reclamam que a caixinha não possui botões para diminuir a luminosidade e que os botões são muito duros.

Prós: vem com display de hora digital e permite escutar rádios FM

vem com display de hora digital e permite escutar rádios FM Contras: alguns consumidores reclamam que não é possível baixar o nível de luminosidade e que os botões são duros

A JBL Go 3 é o modelo mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, esta caixinha conta com um design portátil, com dimensões de 8,6 cm x 6,9 cm x 4,0 cm, frequência que varia entre 110 Hz e 20 kHz, resistência à água IP67 e Bluetooth 5.1. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 248.

Este item conta com uma bateria recarregável, que promete uma autonomia de até cinco horas e promete ser carregada por completo em 2,5 horas. O produto acompanha um cabo USB-C. No site da Amazon, a caixinha é avaliada com 4,8 de 5 estrelas e os compradores relatam que ela oferece um tamanho compacto e dispõe de boa qualidade de áudio. Por outro lado, alguns reclamam que a potência do som é baixa.

Prós: atende os que procuram algo compacto

atende os que procuram algo compacto Contras: durabilidade da bateria de apenas cinco horas

