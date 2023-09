Caixas de som para notebook são ideais para quem quer melhorar o áudio do laptop. Empresas como C3Tech, Multilaser , HP e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 24 , como é o caso da C3Tech SP-301BK, que traz blindagem eletromagnética e frequências entre 20 Hz e 16 KHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a HP DHS-2111S possui um subwoofer de 5 W e equalização eletrônica por valores que partem de R$ 152. Outra opção é a Logitech G560, que apresenta iluminação RGB e atmosfera sonora 3D por cerca de R$ 1.350. Confira a seguir sete caixas de som para notebook para comprar no Brasil.

Caixa de som para notebook: 7 modelos para usar no seu laptop — Foto: Divulgação/Logitech

O SP-301BK da C3Tech tem potência de 3W e responde a frequências entre 20 Hz e 16 KHz. A caixa de som é conectada a notebooks e desktops por meio de um cabo P2, por onde também é possível fazer o ajuste de volume. O cabo do notebook possui 1,39 m de comprimento. A caixa conta com blindagem eletromagnética para protegê-la contra interferências e melhorar a qualidade do som. Com peso de 220 g e medidas de 6,9 x 6,3 x 6,5mm, a caixa de som é uma opção interessante para quem busca um aparelho compacto e com preço acessível. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 24.

A caixa possui quase 7,5 mil avaliações de compradores e classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon. Os comentários destacam o aparelho pelo seu custo-benefício, qualidade de som, e proteção contra interferências como seus principais atrativos. Já a potência do volume e presença de ruídos são características no qual o SP-301BK pode deixar a desejar.

Prós: custo-benefício, qualidade de som, e proteção contra interferências

custo-benefício, qualidade de som, e proteção contra interferências Contras: som baixo e pode apresentar chiados

A SP-303BK é outra opção de caixa de som barata e compacta da C3Tech. Ela possui potência de 3W com controle de volume no cabo e alcança frequências de 20 Hz a 16 KHz e conta com blindagem eletromagnética para prevenção contra interferências. A caixa possui um cabo de 1,35 m com conexão USB para alimentação e P2 para captar o som de notebooks e desktops. O modelo apresenta dimensões de 7,8 x 7,8 x 7,5 cm e pesa 306 g. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 29.

Com 990 avaliações de compradores na Amazon, a SP-303BK é classificada com 4,4 estrelas. O custo-benefício e a qualidade de som para a realização de tarefas no dia a dia estão entre os pontos mais destacados sobre a caixa de som. Alguns comentários citaram como pontos negativos do produto o seu baixo volume, além de alguns chiados durante o seu funcionamento.

Prós: custo-benefício, qualidade de som e proteção contra interferências

custo-benefício, qualidade de som e proteção contra interferências Contras: som baixo e pode apresentar chiados

A SP009 da Multilaser é uma caixa de som que oferece recursos mais práticos para a sua utilização, como botão on/off, dial de volume e entrada para fone de ouvido. O modelo também possui potência de 3 W e responde a frequências de 20 Hz a 20 KHz, que oferece uma variedade um pouco maior de sonoridades que podem ser reproduzidas. A caixa utiliza um cabo P2 para a captação de som e um USB para a sua alimentação. O fio da SP009 mede 70 cm. A caixa é vista por cifras a partir de R$ 54.

O dispositivo conta com mais de 1,2 mil avaliações de compradores e é classificado com 4,1 estrelas. Os comentários elogiam o seu custo-benefício e versatilidade e facilidade de uso oferecida pelo conjunto botão, dial e entrada para fone, além de qualidade do acabamento. O comprimento do fio e a perda de qualidade do som em volumes altos, foram algumas características negativas apontadas pelos proprietários. A caixa de som tem medidas 19 x 7,5 x 8,5 cm e pesa 485 g.

Prós: custo-benefício, versatilidade e qualidade do acabamento

custo-benefício, versatilidade e qualidade do acabamento Contras: comprimento do fio e perda de qualidade de som em volumes altos

A KP-RO803 da Knup é uma soundbar com dois alto-falantes de 6W que pode ser utilizada em notebooks, PC, Smart TV e smartphones. O modelo se destaca pelo seu design, que além da iluminação RGB nas bordas e controle de volume centralizado, conta com um desenho minimalista, mas imponente e que pode combinar com diferentes ambientes. A caixa possui resposta de frequência de 45 Hz a 16 KHz e cabo de 1,3 m para alimentação USB e conexão de áudio pelo plug P2. O modelo apresenta por valores que partem de R$ 75.

A soundbar já foi avaliada por 275 compradores e é classificada com 4,3 estrelas no site da Amazon. O bom som, tanto em notebooks quanto em TVs, qualidade da construção e design tornam o dispositivo uma opção com custo-benefício interessante. Como ponto negativo fica a distorção dos alto-falantes em volumes altos relatados em alguns comentários.

Prós: qualidade da construção, design, bom som e custo-benefício

qualidade da construção, design, bom som e custo-benefício Contras: apresenta distorções em volume alto

5. Logitech Z120 - a partir de R$ 102

A Z120 é outra caixa de som com design compacto e diferenciado. A opção Logitech oferece 1,2 W de potência, controles de on/off e volume em um único botão e entrada para fones de ouvido. A caixa de som possui um cabo USB para alimentação e um cabo P2 para som e uma estrutura para gerenciar o comprimento dos fios na parte traseira das caixas, características que facilitam sua instalação em diferentes ambientes. O dispositivo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 102.

Na Amazon, o modelo possui mais de 1,8 mil avaliações de compradores e classificação de 4,7 estrelas, com 81% de nota máxima. A qualidade de som, design compacto que não compromete o setup e facilita a instalação e suporte para fone de ouvido são os principais atrativos da caixa. No entanto, ela não possui grande potência e pode apresentar distorções em volumes mais altos.

Prós: qualidade de som e design compacto

qualidade de som e design compacto Contras: baixa potência, pode apresentar distorções perto do volume máximo

A caixa de som DHS-2111S é uma opção para ouvidos mais exigentes. O aparelho possui um subwoofer de 5 W, dois alto-falantes satélites de 3 W e resposta de frequência de 150 Hz a 20 KHz. Ela também conta com equalização eletrônica que equilibra as frequências baixas, medias e altas. A caixa é alimentada por conexão USB e possui uma entrada P2 para reprodução do som com cabos que medem 1,2 m. O produto aparece por cifras a partir de R$ 152.

A caixa da HP já foi avaliada por mais de 120 compradores e é classificada com 4,7 estrelas, além de possuir 80% de nota máxima no site da Amazon. A qualidade do som e de construção são os principais atributos do dispositivo e o tornam uma boa opção custo-benefício para quem busca um sistema de som mais elaborado. Contudo, ela não é indicada para quem busca potência sonora.

Prós: qualidade de som, boa construção, custo-benefício

qualidade de som, boa construção, custo-benefício Contras: não indicado para quem procura um sistema potente

O sistema de som Logitech G56 oferece potência de 120 W com seu subwoofer e duas caixas satélites que criam uma atmosfera sonora 3D para uma experiência imersiva. O G560 também conta com iluminação RGB sincronizada ao conteúdo reproduzido ou personalizável. O modelo possui uma entrada USB, uma entrada P2 uma entrada para fone de ouvido e Bluetooth. É possível alternar entre até quatro dispositivos conectados com o recurso Easy-Switch. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.350 para comprar o produto.

O sistema de som possui 79 avaliações na Amazon e classificação de 4,9 estrelas, com 95% de nota máxima. A qualidade e potência do som, iluminação RGB, fácil de instalar e customizar, bem como a qualidade da construção são alguns dos pontos destacados pelos compradores. O ponto negativo é o valor elevado para ter acesso a todos esses recursos.

Prós: som potente e de qualidade, iluminação RGB, Bluetooth e customização

som potente e de qualidade, iluminação RGB, Bluetooth e customização Contras: valor elevado

