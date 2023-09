Caixa de som Trio: 5 modelos para usar no seu carro por a partir de R$ 379

Caixas de som Trio são ideais para quem quer ter um áudio de qualidade no carro. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 379 , como é o caso da Unlike IR160.2, que conta com um driver, super tweeter e um subwoofer com 12 polegadas de diâmetro. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Pioneer TS-W3060BR traz um duto de ar de 3 polegadas para facilitar a propagação do som por valores que partem de R$ 599. Outra opção é a Pioneer + Taramps TL1500, que apresenta dois drivers de 150 W RMS, dois tweeters de 150 W RMS e um subwoofer de 300 W RMS de potência por cerca de R$ 896. Veja a seguir cinco caixas de som Trio para comprar no Brasil.

Caixa de som automotivo é vendida em diferentes tamanhos e potências — Foto: Divulgação/Pexels (Peter Fazekas)

A caixa de som Unlike IR160.2 conta com um driver, super tweeter e um subwoofer com 12 polegadas de diâmetro. Cada componente possui 150 W de potência e o conjunto é capaz de reproduzir sons em faixas de 40 Hz a 25 KHz e acompanha um módulo de dois canais IR160.2 conectado na entrada de áudio com potência de até 80 W e resposta de frequência entre 50Hz e 23 KHz. A caixa é feita em MDF e conta com uma corneta média.

A Unlike IR160.2 ainda não possui avaliações de compradores no site da Amazon e promete ser uma alternativa de preço acessível para se obter um som com potência e qualidade para todas as faixas de áudio. A caixa pode ser adquirida por a partir de R$ 379.

A JBL MG1000 é uma caixa de som dupla dois super tweeters de 100 W na parte superior e duas cornetas também de 100 W na parte inferior. Porém, o item mais imponente do trio automotivo é o subwoofer com 500 W de potência. O modelo conta com design de dutos ar na sua parte superior, o que aumenta a potência sonora por propagação. Esta configuração é uma boa alternativa para quem pensa em dar um upgrade em um trio simples, ou deseja ver a diferença que os componentes duplicados trazem para a experiência sonora. O modelo surge por cifras a partir de R$ 555.

A caixa de som conta com revestimento em carpete e 33 cm de altura e 60 cm de largura. Sua profundidade varia de 23 cm na parte superior a 36 cm na inferior por conta do seu design inclinado. A JBL MG1000 possui uma única avaliação no site da Amazon e classificação de 3 estrelas. O comentário destaca a qualidade do alto-falante e da caixa, mas faz críticas aos tweeters e as cornetas.

Essa caixa conta com um subwoofer Pioneer TS-W3060BR de 350 W, driver e tweeter Detoner com 150 W cada e uma corneta. O trio pode reproduzir sons com frequência mínima de 40 Hz e máxima de 25 KHz. A caixa em MDF tem capacidade para 45 litros, dimensões A x L x P de 35 x 55 x 30 cm e um duto de ar de 3 polegadas para facilitar a propagação do som. O produto aparece por valores a partir de R$ 599.

A caixa trio Pioneer ainda não possui avaliação de compradores no site da Amazon. No entanto, o conjunto deve oferecer uma combinação interessante de potência, variedade sonora por um valor razoável, de acordo com as suas especificações.

Esse som automotivo acompanha um rádio com Bluetooth, entradas USB e auxiliar, o que oferece várias opções de conexão para ouvir suas músicas preferidas. A caixa possui um duto de ar de três polegadas e é revestida com carpete. O trio é composto por um driver corneta de 100 W, um super tweeter de 100 W e um subwoofer Compet com 800 W de potência.

O conjunto possui duas avaliações no site da Amazon e classificação de 5 estrelas, mas não há comentários de compradores disponíveis. No entanto, o modelo pode ser uma opção interessante para quem deseja modificar ou precisa equipar todo o sistema de som do carro. A caixa mede 33 cm altura e 60 cm de largura.

5. Pioneer + Taramps TL1500 - a partir de R$ 896

A caixa de som da Pioneer conta com dois drivers de 150 W RMS, dois tweeters de 150 W RMS e um subwoofer de 300 W RMS de potência. O conjunto alcança frequências de 25 Hz a 40 KHz e acompanha um módulo Taramps Tl1500 com três canais de áudio - dois estéreos de 95 W e um sub de 200 W e potência total de 395 W. A caixa em MDF é revestida com carpete resinado e conta com duas cornetas médias. O modelo aparece por valores que partem de R$ 896.

O trio automotivo Pioneer com módulo Taramps conta com nove avaliações de compradores e classificação de 3,1 estrelas no site da Amazon. Os usuários destacam a potência da caixa e do seu subwoofer, já as cornetas e tweeters deixam a desejar e até apresentam problemas de funcionamento, de acordo com os comentários.

