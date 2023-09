Calendário astronômico 2023: 3 sites para ver fases da Lua e mais fenômenos

Diferentes calendários astronômicos de 2023 estão disponíveis online de forma gratuita, e são uma boa pedida para quem gosta de acompanhar fenômenos do Universo. O Royal Museums Green, por exemplo, permite conferir diferentes guias de eventos variados, como eclipses, diferentes fases da Lua, cometas e até mesmo quando planetas ficarão visíveis. Os sites também têm informações complementares sobre astros variados, incluindo modelos 3D do planeta, dados sobre constelações e satélites e mais. A seguir, veja três sites com calendário astronômico para você acompanhar em 2023.

Sea And Sky

O Sea And Sky (http://www.seasky.org/astronomy/astronomy-calendar-2023) é um site criado para entusiastas do espaço e/ou dos oceanos, sendo dividido em "Explore the Sea" (Explore o mar) e "Explore the Sky" (Explore o céu). Na parte astronômica da plataforma, é possível conferir um calendário com os principais eventos astronômicos de cada ano.

Ao acessar a página "Calendário astronômico de eventos celestes de 2023", você pode conferir o que já aconteceu até então e ver também as previsões para os próximos fenômenos. Além disso, o site exibe informações de eventos previstos até o ano de 2030. Basta abrir o calendário e pesquisar pelas datas. Pelo site, também é possível encontrar mais informações sobre os fenômenos.

In The Sky

O In The Sky (in-the-sky.org) é um site totalmente voltado para amantes e entusiastas da astronomia. Na página dedicada ao calendário astronômico (https://in-the-sky.org///newscal), é possível conferir detalhadamente todos os eventos previstos para acontecer no mês. Caso queira saber mais sobre algum deles, basta clicar sobre ele para ler um artigo com estatísticas, localização de determinado objeto no céu, coordenadas, entre outros.

Além do calendário, o site possui diversos recursos para os entusiastas de astronomia. É possível, por exemplo, conferir informações sobre corpos celestes presentes no sistema solar, brincar com um modelo 3D da Terra com a localização de diferentes satélites, ver o horário e o local onde será visível determinada constelação etc.

Royal Museums Greenwich

O Royal Museums Greenwick (https://www.rmg.co.uk/) tem não apenas um calendário, mas um guia completo de todos os eventos astronômicos marcados para o ano de 2023. Pela plataforma, o usuário pode conferir o calendário lunar, um guia com informações das chuvas de meteoros que ocorreram ou ainda vão ocorrer esse ano, eclipses lunares e solares, além de informações complementares, como o que é e quando começa o equinócio de primavera e o solstício de verão.

Para acessar o guia fornecido pelo site, basta clicar na opção "Search", presente na página inicial do site, e buscar por "2023 guide to the night sky" . Outra forma de chegar ao calendário é copiando e colando o link oficial (https://www.rmg.co.uk/stories/astronomy/guide-night-sky) no seu navegador.

