Calendário da Lua em Setembro 2023: 5 sites e apps para ver as fases lunares

Os primeiros dias de setembro serão de lua cheia, uma das fases favoritas de quem gosta de apreciar o satélite natural da Terra. Para não perder datas como esta, é importante estar por dentro do calendário lunar e existem diversos sites e apps que podem ajudar nessa tarefa. O portal do Instituto Nacional de Meteorologia e Moon Phase Calendar , por exemplo, são excelentes opções para acompanhar a lua. Eles possibilitam gerar lembretes, descobrir horário das fases, saber a melhor hora para ver o corpo celeste no céu e até compartilham curiosidades sobre ele. A seguir, confira a lista completa do TechTudo com os melhores calendários da lua.

No dia 29 de setembro, haverá uma lua cheia com horário de início às 06h57 — Foto: Reprodução/Unsplash/Aron Visuals

1. Instituto Nacional de Meteorologia

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) tem uma página dedicada apenas para o calendário lunar. A interface dele é bem simples e prática, com apenas uma tabela com as fases da lua, quais dias e horários cada uma delas se inicia. O calendário é anual e os meses estão organizados nas linhas da esquerda para direita. Para descobrir a fase da lua mais próxima, basta procurar o mês de setembro (localizado nas linhas 9 e 10) e conferir as informações sobre ela.

Página do site do Instituto Nacional de Meteorologia mostra as fases da lua de 2023 — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. Calendarr

O Calendarr é bem intuitivo e mais visual em relação ao INMET. Ele oferece um calendário com todos os meses do ano e, a cada dia, é possível visualizar a fase da lua, com destaque nas datas em que iniciam uma nova fase. Além disso, o Calendarr também exibe um destaque para o dia atual onde é possível clicar e descobrir a porcentagem de visibilidade da lua, a distância em relação a Terra, a idade do satélite natural, qual foi a última fase e qual será a próxima.

Calendário lunar de 2023 do site Calendarr — Foto: Reprodução/Millena Borges

3. WeMystic

Neste site, é possível ver uma breve tabela referente ao mês de setembro com as datas e horários de cada fase da lua, segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG-USP). Para observar a de outros meses, há um calendário anual no final da página que direciona para outros períodos de 2023. Um diferencial do WeMystic é que ele traz uma análise mais aprofundada das fases lunares, relacionando-as com a astrologia.

Página do WeMystic com as fases da lua do mês de setembro — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Fases da Lua

O Fases da Lua é um aplicativo gratuito que mostra um calendário lunar e indica a fase de acordo com a localização do usuário e horário. Disponível para Android e iOS, a tela inicial informa a fase atual da lua, porcentagem de iluminação, distância, idade e sinal da lua. Ele também permite checar a fase dos dias anteriores e seguintes, além de apresentar uma visualização em forma de calendário. O usuários também pode programar notificações pelo aplicativo para receber mensagens quando a lua atinge determinadas fases, como a lua cheia, ou durante fenômenos como eclipses, lua azul e lua vermelha.

Do lado esquerdo, app para download; À direita, interface do aplicativo Fases da Lua — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. Moon Phase Calendar

O Moon Phase Calendar, também disponível para Android e iOS, é um app gratuito que informa a fase que a lua está no dia atual. Na página inicial, ele também informa quantos dias faltam para as próximas fases. A plataforma também permite consultar as fases da lua em outras datas, mesmo que muitos anos atrás, como no dia do nascimento.

À esquerda, app para download; À direita, o aplicativo MOON — Foto: Reprodução/Millena Borges

