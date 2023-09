A Canon oferece amplo portfólio de câmeras no Brasil para quem quer capturar imagens com mais qualidade. Elas são ideais para quem deseja dar os primeiros passos quanto para quem já é profissional no ramo de fotografia. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 2.519, como é o caso da Canon EOS Rebel T100, que traz 18 megapixels , ISO de até 6.400, velocidade do obturador de 1/4000 segundos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Canon M200 conta com gravação em até 4K e tela touch de 3 polegadas por valores que partem de R$ 3.804. Outra opção é a Canon PowerShot G7 X Mark II, que é recomendada para produtores de conteúdos ou quem busca uma câmera compacta e potente por cerca de R$ 6.393. Confir aa seguir seis câmeras da Canon para comprar.

Câmera Canon: 6 modelos por a partir de R$ 2.519 — Foto: Luciana Maline/ TechTudo

1. Canon EOS Rebel T100 - a partir de R$ 2.519

A EOS Rebel T100 é uma opção que deve agradar aos fotógrafos e aspirantes que buscam um modelo compacto e de preço acessível. Do tipo DSLR, ela conta com um sensor APS-C de 18 megapixels, ISO de até 6.400, velocidade do obturador de 1/4000 segundos (0,25 milésimos) a 30 segundos e é capaz de gravar vídeos em Full HD. É possível selecionar 12 modos de cena diferentes para sua fotografia, além do modo de vídeo. O modelo conta com flash embutido com alcance de até 9 metros que pode ser ativado de forma automática ou manual. Como recursos de conectividade ela oferece Wi-Fi, entradas HDMI e USB. A câmera acompanha uma lente 18-55 mm e é compatível com lentes EF ou EF-S e possui monitor LCD de 2,7 polegadas. O modelo aparece por cifras a partir de R$ 2.519.

Com 69 avaliações de compradores no site da Amazon, a T100 é classificada com 4,9 estrelas e 93% de nota máxima. Os comentários destacam a câmera por seu custo-benefício e facilidade de uso a torna um dos modelos mais indicados para quem é iniciante na fotografia. Já para usuários mais avançados, a câmera pode deixar a desejar por não apresentar alguns recursos como entrada para microfone e foco automático de vídeo. A câmera junto da bateria e cartão de memória pesa 436 g e possui dimensões L x A x P de 12,9 x 10,1 e 7x7 cm, conforme a ficha técnica.

Prós: custo-benefício e facilidade de uso

custo-benefício e facilidade de uso Contras: não possui recursos compatíveis com as necessidades de usuários mais avançados

A Rebel T7 + é outro modelo voltado para iniciantes, ou uma opção de equipamento para tarefas mais simples para fotógrafos profissionais. A câmera DSLR é equipada com um sensor APS-C de 24.1 megapixels, ISO de até 6.400, velocidade do obturador de 1/4000 segundos (0,25 milésimos) a 30 segundos, 9 pontos de foco e grava em Full HD. A T7+ ainda oferece 13 modos de cena e modo de vídeo, monitor LCD de 3 polegadas, flash embutido com alcance de até 9 metros, Wi-Fi, NFC, entradas HDMI e USB. Ela acompanha uma lente 18-55 mm e é compatível com lentes EF ou EF-S.

A T7+ é classificada com 4,8 estrelas e 90% de aprovação máxima entre os compradores com base em 219 avaliações. Os relatos dos clientes apontam que este é outro modelo voltado para iniciantes por conta do seu fácil manuseio, funcionalidades variadas e por sua qualidade de imagem. A ausência de cartão de memória e cabo para transferência de dados são aspectos no qual o modelo fica devendo. Segundo a ficha técnica, a câmera pesa 475 g (com bateria e cartão) e mede 12,9 x 10,1 x 7,7 cm (L x A x P).

Prós: fácil manuseio, funcionalidades e qualidade de imagens

fácil manuseio, funcionalidades e qualidade de imagens Contras: não acompanha cartão de memória e cabo de dados

A M200 é um modelo que possui recursos que podem agradar tanto iniciantes quanto usuários mais avançados. Mirrorless, ela possui sensor APS-C de 24.1 megapixels, grava em 4K, tela touch de 3 polegadas que suporta uso vertical, Wi-Fi, Bluetooth. O modelo possui 143 pontos de foco, flash embutido de ativação automática com até 5 m de alcance e obturador com velocidades de 1/4000 (0,25 milésimos) a 30 segundos e o flash com alcance de até 5 m é automático. Outras funcionalidades que a câmera oferece são o foco automático no olho para facilitar a captura de retratos, ISO de até 25.600 para fotos e 12.800 em vídeos que auxilia em ambientes com pouca iluminação, conexão USB e HDMI com saída limpa (não mostra as informações na tela da câmera). Ela possui compatibilidade com diferentes softwares da Canon para uso mais prático e customizável.

Com 85 avaliações, a M200 é classificada com 4,6 estrelas e 83% de nota máxima dos compradores. Os comentários destacam a câmera por sua versatilidade, facilidade de uso e portabilidade por conta do seu design leve e compacto. O modelo também é recomendado para gravação de vídeos em alta qualidade. No entanto, apesar da boa qualidade das imagens, ela não se destaca tanto quanto na realização de vídeos e necessita de um adaptador para uso das lentes mais comuns da Canon. A câmera pesa 299 g com cartão de memória e bateria e mede 10,8 x 6,7 x 3,5 cm (L x A x P), de acordo com a ficha técnica. O modelo surge por cerca de R$ 3.804.

Prós: versatildade, facilidade de uso, portabilidade e qualidade nos vídeos

versatildade, facilidade de uso, portabilidade e qualidade nos vídeos Contras: pode não ser ideal para quem prioriza fotos, necessidade de adaptador para trocar lentes

A SL3 é uma DSLR que oferece recursos que podem ser interessantes para fotógrafos mais avançados ou produtores de conteúdo como visor móvel e touch de 3 polegadas, gravação em 4K e 17 modos de captação de cenas mais o modo de configuração manual para fotos e vídeos. A câmera possui sensor APS-C de 24.1 megapixels, obturador de 0,25 milésimos a 30 segundos, ISO máximo de 12.800 para vídeos e 25.600 para fotos, 9 pontos de foco, detecção de rosto, Bluetooth, Wi-Fi, entrada para microfone externo, conexão USB e HDMI e flash embutido de ativação manual e automática com alcance de até 9 metros. A SL3 acompanha uma lente EF-S 18 - 55 mm e também é compatível com lentes EF. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 4.734.

A SL3 conta com mais de 900 avaliações e 91% de aprovação máxima dos clientes no site da Amazon. O modelo se destaca por sua portabilidade, conectividade, touchscreen, qualidade das imagens e também do vídeo. O fato de a câmera ser incompatível com flashes externos que não são Canon é um ponto negativo da câmera apontado pelos usuários. A ficha técnica informa que a câmera equipada com cartão de memória e bateria pesa 449 g e que apresenta medidas L x A x P de 12, 2 x 9,2 e 6,9 cm.

Prós: portabilidade, conectividade, touchscreen, qualidade das imagens e vídeos

portabilidade, conectividade, touchscreen, qualidade das imagens e vídeos Contras: só é compatível com flashes externos da Canon

5. Canon M50 Mark II - a partir de R$ 4.799

A EOS M50 Mark II é uma mirrorless que traz recursos avançados para fotógrafos e criadores de conteúdos como gravação em 4K, tela touch articulável de 3 polegadas e 143 pontos de foco. A câmera conta com sensor APS-C de 24.1 megapixels, ISO de 25.600 para fotos, 12.800 para vídeos e 6.400 para vídeos em 4K, obturador com velocidade de 0,25 milésimos a 30 segundos, oito modo de imagens mais modo de vídeo, detecção automática de olho e disparo silencioso. O modelo é compatível com vários softwares da Canon o que aumenta o seu leque de possibilidades. A M50 Mark II possui conexão Wi-Fi, Bluetooth e entradas USB, HDMI limpa e para microfone externo. A câmera é compatível com lentes EF-M e acompanha uma 18 - 45 mm. O modelo aparece por valores a partir de R$ 4.799.

Com quase 1,7 mil avaliações, a M50 Mark II é classificada com 4,7 estrelas e 87% de notas máximas pelos clientes. A qualidade da imagem e vídeos, variedade de funcionalidades, design leve e compacto são os pontos mais elogiados do modelo. No entanto, alguns usuários iniciantes relataram dificuldades para operar a câmera. A câmera possui dimensões L x A x P de 11, 6 x 8,8 x 5,8 e pesa 388 g com bateria e cartão de memória, de acordo com a ficha técnica.

Prós: qualidade da imagem e vídeos, variedade de funcionalidades e design compacto

qualidade da imagem e vídeos, variedade de funcionalidades e design compacto Contras: pode ser difícil de operar para iniciantes

6. Canon PowerShot G7 X Mark II - a partir de R$ 6.393

A G7 X Mark II é uma câmera point and shoot, mais recomendada para produtores de conteúdos ou quem busca uma câmera compacta, mas potente. Ela vem com sensor de 20.1 megapixels, ISO de até 12.800, velocidade do obturador de 1/2000 (0,5 milésimos) a 15 segundos, estabilizador ótico de imagem e 31 pontos de foco com possibilidade de configuração manual. A G7 X consegue gravar vídeos em Full HD em até 60 frames por segundo. Sua tela LCD de 3 polegadas possui ângulo variável que possibilita sua utilização na vertical e oferece um design único, ajuste de brilho e modo noturno. Seu flash pode ser usado tanto em modo automático quanto manual, possui três níveis de níveis de potência e alcance de até 7 m. A câmera vem com uma lente fixa de 24 - 100 mm.

Os recursos de conectividade oferecidos pelo modelo são Wi-Fi, NFC, entradas HDMI e USB. A G7 X Mark II possui mais de 1,4 mil avaliações de compradores, classificação de 4,6 estrelas e 81% de notas máximas. A câmera foi elogiada por sua qualidade de imagem e variedades de ajustes para diferentes cenários, boa captação de vídeo e touchscreen. A duração da bateria, no entanto, deixou a desejar de acordo com alguns comentários. A câmera pesa 319 g com bateria e cartão de memória e apresenta medidas L x A x P de 10,5 x 6 x 4,2 cm, como informa a ficha técnica. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 6.393 para comprar o produto.

Prós: qualidade de imagem e vídeo, touch e variedade de ajustes

qualidade de imagem e vídeo, touch e variedade de ajustes Contras: duração da bateria

