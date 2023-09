Câmera de segurança: 5 modelos baratos como Wi-Fi para vigiar sua casa

Câmera de segurança é um dispositivo ideal para manter a segurança do lar ou de algum estabelecimento comercial. Empresas como Blulory, Yoosee, Icsee, Jortan e ICSee disponibilizam modelos com Wi-Fi, por valores que se iniciam em R$ 62 , como é o caso da Yoosee Y817, que permite ser gerenciada via aplicativo de celular, disponível tanto para celulares Android como iPhone ( iOS ). Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outro destaque é a ICSee 360°, que é compatível com cartão de memória de até 64 GB, possui sistema infravermelho e é vendida por aproximadamente R$ 158. Já a Blulory, oferece filmagens em qualidade Full HD, lente de 3,6 mm e pode ser obtida por cerca de R$ 169. Veja a lista com cinco modelos de câmeras de segurança Wi-Fi disponíveis no Brasil.

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Câmera de segurança com Wi-Fi: veja cinco modelos disponíveis no Brasil — Foto: Unsplash/Alan J. Hendry

Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Yoosee Y817 – a partir de R$ 62

A Yoosee Y817 é o modelo mais barato desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, a câmera pode ser gerenciada por meio do aplicativo Yoosee, disponível tanto na Google Play Store, quanto na App Store. Além disso, o dispositivo permite ligar ou desligar a luz remotamente e se comunicar com as pessoas do local, através do smartphone. O item está disponível a partir de R$ 62.

A marca reforça que o aparelho é compatível apenas com Wi-Fi 2,4 GHz e não funciona com conexões que utilizam a frequência de 5 GHz. No site da Americanas, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que a câmera possui uma instalação prática e a classificam como bom custo-benefício. Porém, alguns alegam dificuldades para configurar o Wi-Fi.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores apontam dificuldades para configurar o Wi-Fi

A Yoosee Y817 permite ligar ou desligar a luz remotamente — Foto: Reprodução/Americanas

2. ICSee A8 – a partir de R$ 118

A ICSee A8 é mais uma opção que pode ajudar na segurança do lar. Segundo a fabricante, este modelo possui um sistema infravermelho, que permite filmar em ambientes escuros, vem equipado com microfone e alto-falante, é compatível com cartões de memória de até 64 GB e pode ser conectado via Wi-Fi ou por cabo de rede RJ45Slot. O dispositivo é vendido por valores que se iniciam em R$ 118.

Outra característica é que o item oferece resistência a água, permite uma rotação horizontal de até 320°, vertical de 110° e consegue capturar imagens em qualidade 1080p. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Americanas e, os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho da câmera. No entanto, alguns reclamam da qualidade da imagem.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: os compradores reclamam da qualidade da imagem

A ICSee A8 pode ser conectada via Wi-Fi ou por cabo de rede RJ45Slot — Foto: Reprodução/Americanas

A Jortan JT-8177 é outra alternativa de câmera de segurança Wi-Fi. De acordo com a marca, este modelo promete uma instalação simples, é compatível com bocais de lâmpadas comuns, vem com uma lente de 36 mm e é indicado para quem pretende monitorar animais, crianças, idosos, veículos ou escritórios. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 132.

A fabricante informa que o dispositivo consegue filmar em uma qualidade de 1080p, conta com um consumo de energia de 3 W e oferece uma capacidade de armazenamento de até 128 GB.

Prós: armazenamento de até 128 GB

armazenamento de até 128 GB Contras: não possui

A Jortan JT-8177 vem com uma lente de 36 mm — Foto: Reprodução/Americanas

A ICSee 360° é outra escolha que pode agradar os usuários. Segundo as especificações da fabricante, este modelo visa oferecer uma instalação prática, possui um slot para cartão de memória de até 64 GB, pode ser conectado via Wi-Fi ou por cabo RJ45, e também é resistente à água. A câmera de segurança é vendida por aproximadamente R$ 158.

Além disso, este dispositivo também pode girar horizontalmente em até 320°, verticalmente em 110°, conta com uma resolução de 960p e vem equipado com uma câmera de 3,6 mm. Avaliada com 3,5 de 5 estrelas no site da Americanas, os compradores confirmam que a câmera é de fácil configuração e oferece boa resistência à água. Porém, alguns alegam dificuldades para realizar as configurações.

Prós: câmera gira horizontalmente em até 320° e verticalmente em 110°

câmera gira horizontalmente em até 320° e verticalmente em 110° Contras: possui resolução e capacidade de memória inferiores ao modelo anterior

A ICSee 360° possui um slot para cartão de memória de até 64 GB — Foto: Reprodução/Americanas

A Blulory é a opção com o valor mais elevado desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo permite filmagens em resolução 1080p, possui uma capacidade de armazenamento de até 128 GB, consegue alcançar uma distância que varia entre 5 m a 10 m e conta com sistema infravermelho. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 169.

Assim como outros modelos desta lista, este também permite conectividade via Wi-Fi, pode ser gerenciado por aplicativo de celular e vem equipado com sistema de áudio, para facilitar a comunicação. Na Americanas, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a velocidade de entrega e com a qualidade do dispositivo.

Prós: modelo indicado para quem procura um equipamento robusto

modelo indicado para quem procura um equipamento robusto Contras: preço elevado

A Blulory permite filmagens em resolução 1080p — Foto: Reprodução/Americanas

6 produtos para CASA INTELIGENTE para modernizar sua casa!