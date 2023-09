Câmera de segurança Wi-Fi: 7 modelos para monitorar sua casa ou empresa

Câmeras de segurança Wi-Fi são aliadas de quem deseja monitorar ambientes domésticos ou corporativos à distância. Empresas como Multilaser , Positivo , Intelbras e TP-Link oferecem modelos por preços a partir de R$ 149 , como é o caso da Multilaser Liv SE223, indicada para ambientes internos como, casas e pequenos comércios. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Intelbras iM7, vendida a partir de R$ 548, pode ser instalada em áreas externas e conta com um amplo campo de visão. Pensando nas diversas opções disponíveis, o TechTudo detalhou sete modelos. Confira nas linhas a seguir.

Câmera de segurança Wi-Fi: 7 modelos para monitorar sua casa e empresa — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Multilaser Liv SE223 - a partir de R$ 149

A câmera Liv SE223 é uma boa pedida para quem deseja monitorar áreas internas, seja residencial ou comercial de pequeno porte. Vendida por R$ 149, ela contempla conexão Wi-Fi, visão noturna e resolução HD para exibir os registros capturados. Entre os recursos, é possível mencionar o áudio bidirecional, que permite comunicar-se com quem está no ambiente, além de aproximação de imagem de até duas vezes.

O controle das funções e da imagem da câmera pode ser acessado via smartphone, seja Android ou iOS, enquanto o armazenamento é feito por meio de cartão microSD ou pela nuvem. As avaliações da Liv SE223 na Amazon garantem 4,5 estrelas de 5. Entre os comentários, é possível encontrar elogios ao desempenho, sobretudo dentro de casa, além da fácil instalação. Por outro lado, há relatos de dificuldade em parear o artigo com o aplicativo no celular.

Prós: custo-benefício e armazenamento versátil (nuvem ou microSD)

custo-benefício e armazenamento versátil (nuvem ou microSD) Contras: resolução HD

2. i2Go Câmera Slim Inteligente - a partir de R$ 169

Outra opção por menos de R$ 200 é a câmera da i2Go. Também indicada para ambientes internos, ela conta com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e áudio bidirecional para falar e ouvir pessoas presentes no espaço monitorado. Entre os destaques, é possível citar a detecção de movimento, função que notifica quando há deslocamento, e também a visão noturna, utilizada para capturar imagens sob pouca ou nenhuma iluminação. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 169.

Em termos de abrangência, o dispositivo conta com ângulo de visão de 180º, o que pode limitar ligeiramente a percepção de um cômodo por inteiro. As gravações, por sua vez, são registradas na nuvem ou em um cartão SD. Segundo a empresa, a instalação é descomplicada e dispensa mão de obra especializada. No campo de avaliações da Amazon, o modelo alcança 4,4 estrelas. As classificações relatam, majoritariamente, boa experiência com o modelo, sobretudo em termos de instalação. Ainda assim, há apontamentos sobre o processo de conexão com a Alexa, que é trabalhoso e demanda contato com o SAC para habilitar a função.

Prós: resolução em Full HD e áudio bidirecional

resolução em Full HD e áudio bidirecional Contras: conexão com assistente virtual pode ser trabalhosa

3. TP-Link Tapo C100 - a partir de R$ 209

A Tapo C100, da TP-Link, também faz registros em alta definição, com 1080p e dispõe de recursos, como visão noturna e ângulo variável de 115º. Isso permite que o registro de imagens seja feito 24 horas, sem interrupções caso falte luz e com uma qualidade relativamente boa. O campo das ferramentas inclui notificação de movimento e áudio bidirecional. Enquanto a primeira função ocupa-se em mandar uma notificação a cada vez que uma movimentação acontecer, a segunda permite que o proprietário da câmera interaja com quem está no cômodo monitorado. Tudo isso pode ser registrado em um microSD de até 512 GB ou então na nuvem, que precisa ser contratada pelo aplicativo.

O controle geral pode ser feito pelo app da própria fabricante. O conjunto resulta em 4,7 de 5 estrelas na Amazon. As classificações indicam pontuações positivas em termos de qualidade de imagem e funcionamento de software. Há, ainda, relatos satisfeitos com o sensor de movimento, embora ele seja altamente sensível, segundo relatos de clientes. O produto aparece por cifras a partir de R$ 209.

Prós: visão noturna e armazenamento via cartão microSD de até 512 GB

visão noturna e armazenamento via cartão microSD de até 512 GB Contras: sensibilidade do sensor de movimento pode interferir no desempenho

4. Intelbras iM3 C - a partir de R$ 215

A opção comercializada pela Intelbras por R$ 215 pode ser indicada para quem procura algo versátil, já que pode ser utilizada até mesmo como babá eletrônica. Ainda assim, é elaborada para ambientes internos, uma vez que não dispõe de estrutura resistente a intempéries. Em termos de imagem, ela oferece registros em Full HD e visão noturna para monitorar mesmo com pouca luminosidade. Compatível com Alexa e Google Assistente, ela permite acesso remoto, via aplicativo Mibo Cam, e conta com notificação de movimento, caso algo suspeito seja detectado. Seu campo de visão é de 131º e seu método de armazenamento varia entre salvamento em nuvem e em microSD de até 256 GB.

Caso queiram, usuários podem falar com pessoas que estão no espaço monitorado, pois o dispositivo conta com sistema de áudio bidirecional. Avaliada em 4,7 estrelas, a Intelbras iM3 C tem elogios quanto à instalação, principalmente por conta do tamanho do cabo, que permite alocar o item longe da tomada, se for preciso. Imagem e som também são destaques no campo dos elogios. Entre as pontuações negativas, estão a necessidade de pagar um valor extra pelo armazenamento em nuvem e a sensibilidade excessiva do detector de movimento.

Prós: compatível com assistentes virtuais e tamanho do cabo de conexão à energia

compatível com assistentes virtuais e tamanho do cabo de conexão à energia Contras: sensibilidade do sensor de movimento pode interferir no desempenho

5. Positivo Smart Câmera Bot Wi-Fi 360° - a partir de R$ 256

A Bot Wi-Fi 360º pode se destacar entre aqueles que desejam um ângulo de captação ampliado. Isso porque o modelo oferece cobertura de 360º e abertura de 135º, o que pode conferir um monitoramento otimizado do ambiente como um todo. Outro fator que contribui neste sentido é o zoom digital de até 6x, aspecto que pode ajudar a aproximar a lente para visualizar detalhes distantes. O campo das ferramentas inclui compatibilidade com Alexa, Google Assistente e possibilidade de monitoramento via aplicativo Positivo Casa Inteligente, disponível para Android e iOS. Também marcam presença no campo dos recursos a detecção e notificação automática de movimentos, a visão noturna e o áudio bidirecional.

Com imagens em Full HD e armazenamento em nuvem, o produto é comercializado por R$ 256. Na Amazon, ele agrega 4,5 estrelas. Por lá, a câmera conta com pontuações positivas quando o assunto é imagem e desempenho. Contudo, há alertas para o tamanho do cabo e a qualidade sonora do microfone, que podem deixar a desejar.

Prós: cobertura abrangente de 360º e abertura de 135º

cobertura abrangente de 360º e abertura de 135º Contras: tamanho do cabo pode limitar distância da tomada

6. TP-Link Tapo C200 - a partir de R$ 286

Outra representante da TP-Link na lista é a Tapo C200. Disponível por R$ 286, ela conta com ângulo de captação horizontal de 360º e vertical de 114º – o que pode interessar consumidores que buscam modelos com lentes mais abrangentes. Versátil, o aparelho é indicado para monitorar crianças, pets, idosos ou a movimentação de cômodos internos. A visão noturna presente nas configurações pode ajudar a visualizar espaços até mesmo com pouca luminosidade. A resolução, em Full HD, também pode otimizar a experiência com o produto, uma vez que entrega imagens com qualidade elevada em comparação com modelos em HD, por exemplo. Usuários também podem contar com microfone embutido, notificação de movimento e alarme de som e luz para inibir visitantes indesejados.

Entre as opções de armazenamento, estão o microSD, com espaço de até 128 G e a nuvem. Dessa vez, as avaliações ficam em 4,7 estrelas. Entre os comentários, é possível encontrar relatos de experiências positivas com a imagem e com os sensores. Por outro lado, há apontamentos de dificuldades com o aplicativo oferecido pela fabricante.

Prós: abrangência do ângulo vertical, de 360º, e imagem em Full HD

abrangência do ângulo vertical, de 360º, e imagem em Full HD Contras: armazenamento microSD limitado a 128 GB

7. Intelbras iM7 - a partir de R$ 548

A câmera iM7, da Intelbras, é a opção mais cara da lista e pode ser encontrada por cerca de R$ 548 no varejo online. O valor, no entanto, pode ser justificado pelas configurações de destaque, a começar pela proteção reforçada do aparelho, que o permite ser instalado em áreas internas ou externas. Resistente à água e poeira, o modelo traz um campo vasto de visão, com ângulo 360º e resolução de destaque, com imagens Full HD.

Além disso, suas configurações incluem a tecnologia Full Color para facilitar o monitoramento durante o dia e a noite. Assim como na maior parte dos casos, o item também tem microfone, o que possibilita interagir com pessoas do outro lado da tela. Compatível com o aplicativo Mibo Cam, o produto é avaliado em 4,6 estrelas. Entre os comentários, é possível encontrar relatos positivos em relação à imagem, ao aplicativo e ao funcionamento de modo geral, mas também ressalvas quanto ao sensor de movimento.

Prós: resistência contra água e poeira e tecnologia Full Color

resistência contra água e poeira e tecnologia Full Color Contras: cifras elevadas

Com informações de TP-Link (1/2), i2Go, Intelbras (1/2), Positivo e Multilaser

