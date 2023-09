Câmera Nikon: 5 opções por a partir de R$ 3.248

A Nikon é uma marca conhecida pelo seu catálogo variado de máquinas fotográficas que podem atender tanto o público casual como também aqueles que pretendem trabalhar profissionalmente. Esta lista reúne cinco modelos da fabricante, por preços que partem de R$ 3.248 , como é o caso da Nikon B500, que permite conexão com smartphones via Bluetooth e vem com tela LCD de três polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Nikon Z50, permite realizar filmagens em resolução em 4K, de 3840 x 2160 pixels, a 30 quadros por segundo, possui 20,9 megapixels e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 9.597. Outro destaque é a Nikon Z6 II, que vem com uma velocidade de obturador de 1/8000 a 30 segundos, dispõe de um conector HDMI do tipo C e é vista por cerca de R$ 19.773. Veja a lista a seguir com cinco câmeras da Nikon disponíveis no Brasil.

Câmera Nikon: vejam cinco opções disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

A Nikon B500 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com uma resolução de 16 megapixels, obturador com velocidade mínima de 1/2000 por segundo, tela LCD articulável de 3 polegadas e zoom que pode ser amplificado para até 40x. A câmera é vendida por valores que se iniciam em R$ 3.248.

Outra característica deste modelo, é que ele pode ser conectado em smartphones, por meio de tecnologia sem fio, via Bluetooth Low Energy (BLE), o que pode facilitar o gerenciamento de fotos e vídeos. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores elogiam a capacidade do zoom e afirmam que o dispositivo é satisfatório para fotografar a noite.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode ser muito básica para alguns profissionais

Prós: custo-benefício

Contras: pode ser muito básica para alguns profissionais

A Nikon D3500 é uma alternativa para quem busca uma câmera por menos de R$ 5.000. Segundo a marca, este modelo conta com 24.2 megapixels, pode alcançar uma resolução máxima de 6000 x 4000 pixels, é capaz de produzir imagens no formato JPEG e Raw, e oferece uma tela com proporção de 3:2. O equipamento está disponível a partir de R$ 4.435.

A fabricante reforça que este modelo também pode filmar em resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels, ou HD, de 1280 x 720 pixels. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores destacam a qualidade das fotos e as diversas possibilidades de configurações.

Prós: cumpre com as expectativas

cumpre com as expectativas Contras: não há

Prós: cumpre com as expectativas

Contras: não há

3. Nikon Coolpix P950 – a partir de R$ 5.914

A Nikon Coolpix P950 é mais uma escolha para capturar imagens de qualidade. De acordo com a fabricante, este modelo conta com 16 megapixels, tela LCD de 3,2 polegadas, com uma estrutura antirreflexiva e com cinco níveis de ajustes de luminosidade e uma objetiva que permite um zoom de até 83x. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 5.914.

Na parte de armazenamento, o modelo é compatível com cartões SD, SDHC e SDXC. As fotos podem ser salvas nos formatos JPEG, RAW ou NRW, que é uma extensão própria da Nikon. Já os vídeos são arquivados no formato MP4. Avaliada com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que a câmera captura imagens nítidas e é de fácil manuseio. Contudo, alguns reclamam que ela não acompanha cartão de memória.

Prós: objetiva com zoom de até 83x

objetiva com zoom de até 83x Contras: consumidores reclamam que a câmera não acompanha cartão de memória

Prós: objetiva com zoom de até 83x

Contras: consumidores reclamam que a câmera não acompanha cartão de memória

A Nikon Z50 é mais uma opção que pode agradar os usuários. Segundo as especificações da fabricante, este modelo dispõe de 20,9 megapixels e vem equipado com uma tela de LCD de 3,2 polegadas, ângulo de visualização de 170° e 11 opções de controle de luminosidade. Além disso, o dispositivo conta com uma saída HDMI tipo D. O produto é comercializado por aproximadamente R$ 9.597.

O modelo pode gravar vídeos em qualidade 4K, nos formatos MOV ou MP4 e é compatível com cartões SD, SDHC e SDXC. Na Amazon, este produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores alegam que a câmera atende às expectativas e possui todos os recursos necessários para capturar boas imagens.

Prós: tela com ângulo de visão de 170°

tela com ângulo de visão de 170° Contras: preço elevado

Prós: tela com ângulo de visão de 170°

Contras: preço elevado

5. Nikon Z6 II – a partir de R$ 19.773

A Nikon Z6 II é o item mais caro desta lista. De acordo com a marca, este modelo conta com 24,5 megapixels, possui um conector USB tipo C, uma saída HDMI tipo C e uma entrada para áudio de 3,5 mm. A câmera permite filmar em qualidade 4K, nos formatos MP4 e MOV e fotografar nos formatos RAW e JPEG. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 19.773.

Assim como o modelo anterior, este também vem com uma tela de LCD, de 3,2 polegadas, com ângulo de visualização de 170° e 11 opções de controle de luminosidade. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam a qualidade da lente, das fotos e das gravações. Por outro lado, alguns reclamam do posicionamento dos botões.

Prós: permite filmar em qualidade 4K

permite filmar em qualidade 4K Contras: preço elevado

Prós: permite filmar em qualidade 4K

Contras: preço elevado

