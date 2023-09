Câmera robô: 5 modelos com Wi-Fi para vigiar ambientes

As câmeras robôs podem ser interessantes para quem busca vigiar bebês, pets e monitorar ambientes. Empresas como Multilaser , TP-Link , Intelbras , Positivo e ELG oferecem modelos por preços a partir de R$ 227 como é o caso da Multilaser Liv SE221, que apresenta filmagem Full HD com resolução de 1920 x 1080p, entrada para cartão de memória microsD, sensor de movimento e visão noturna. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a TP-Link Tapo C200 oferece resolução Full HD de 1980 x 1080 pixels, é compatível com dispositivos Alexa, pode ser utilizada como babá eletrônica e é vista por aproximadamente R$ 279. Outra opção é a Intelbras IM4 C, que promete um tamanho compacto, conta com interação por voz e pode ser obtida por cerca de R$ 312. Confira cinco modelos de câmera robô para comprar no Brasil.

Empresas como Multilaser, TP-Link, Intelbras, Positivo e ELG oferecem modelos de câmera robô por preços a partir de R$ 227 — Foto: Reprodução/ITL

1. Multilaser Liv SE221 – a partir de R$ 227

A Multilaser Liv SE221 é o modelo de menor custo da lista. A câmera oferece conexão Wi-Fi com dispositivos móveis e PCs. O periférico apresenta filmagem Full HD com resolução de 1920 x 1080p, entrada para cartão de memória microSD, armazenamento em nuvem, sensor de movimento e visão noturna. Ela é indicada para ambientes residenciais e comerciais e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 227.

O modelo dispõe de um ângulo de 85° graus para gravação, áudio bidirecional para ouvir e responder quem é filmado e rastreamento inteligente, detectando movimentos e seguindo os "objetos" por todo o lado. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a imagem limpa e a rápida conexão com smartphones. No entanto, criticam a ausência de compatibilidade com a Alexa.

Prós: conexão rápida

conexão rápida Contras: não é compatível com assistentes virtuais

2. Positivo Smart Câmera Bot Wi-Fi 360° - a partir de R$ 249

A Positivo Smart Câmera Bot Wi-Fi 360° é um modelo recomendado para quem procura praticidade na hora do uso e instalação. De acordo com as especificações da fabricante, o item pode ser gerenciado via comando de voz por ser compatível com os sistemas de inteligência artificial Alexa e Google Assistente. Além disso, o dispositivo também oferece áudio bidirecional, funções para detecção de movimento e visão noturna. É possível encontrar a câmera por aproximadamente R$ 249.

O item também reproduz vídeos em Full HD com resolução de 1980 x 1080 pixels, taxa de quadros de 15 FPS e zoom digital de 6X. Além disso, as imagens podem ser armazenadas tanto na nuvem quanto em cartões microSD de até 128 GB. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores apontam positivamente a qualidade do material, a resolução e a luz noturna. Contudo, alguns consumidores afirmam que a detecção de movimento deixa a desejar.

Prós: é compatível com Alexa e Google Assistente

é compatível com Alexa e Google Assistente Contras: compradores reclamam do sistema de detecção de movimento

3. TP-Link Tapo C200 – a partir de R$ 279

A TP-Link Tapo C200 é mais uma opção interessante para quem procura uma câmera com ângulo de visão de 360°. Segundo a fabricante, o modelo possui conectividade com a Alexa, pode ser utilizado como babá eletrônica e também auxilia no monitoramento de animais de estimação ou crianças. Este dispositivo promete um ângulo de inclinação horizontal de 360° e vertical de 114°. Além disso, a câmera conta com qualidade Full HD e resolução 1980 x 1080 pixels. O item é visto por cerca de R$ 279.

A câmera conta com qualidade Full HD e resolução 1980 x 1080 pixels, além de um sensor de movimento, visão noturna de até 9 m, armazenamento pela nuvem e também é compatível com cartões microSD de até 128 GB. No entanto, um dos destaques vai para o áudio bidirecional, podendo falar com quem está no espaço monitorado usando o aplicativo exclusivo. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam que o dispositivo está de acordo com o preço cobrado.

Prós: câmera possui um ângulo horizontal de 360 graus

câmera possui um ângulo horizontal de 360 graus Contras: alguns consumidores reclamam que o aplicativo da TP-Link não funciona de maneira satisfatória

4. Intelbras IM4 C – a partir de R$ 312

A Intelbras IM4 C segue a linha dos outros modelos citados. O periférico possui resolução Full HD de 1980 x 1080 pixels, função para visão noturna, detector de movimentos, além de também permitir ouvir e se comunicar com o ambiente monitorado. Além disso, ela também pode ser gerenciado pelo aplicativo de celular Mibo e é compatível com os sistemas Alexa e Google Assistente. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 312.

O armazenamento é feito em nuvem, microSD ou em gravadores de vídeo. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam o sistema inteligente da câmera, a visão noturna e a qualidade da imagem. Por outro lado, alguns consumidores relatam que o dispositivo não consegue detectar os movimentos dos pets.

Prós: modelo é compatível com Alexa e Google Assistente

modelo é compatível com Alexa e Google Assistente Contras: preço elevado

5. ELG SHCR600 – a partir de R$ 444

A ELG SHCR600 é um modelo indicado também para interna. O dispositivo é conectado ao aplicativo da própria marca e pode ser controlado via smartphone ou comando de voz com Alexa e Google Assistente. A resolução do sensor é Full HD com resolução de 1980 x 1080 pixels e funciona com uma lente de ângulo amplo de 3,6 mm. Atualmente, o modelo pode ser encomendado por preços que partem de R$ 444.

De acordo com as especificações, é possível salvar todas as imagens em um cartão microSD de até 128 GB. Além disso, o modelo tem detecção de movimentos, áudio bidirecional, visão 360°, auto tracking, zoom digital de 6x, giro horizontal e vertical motorizado. Na Amazon, ele foi avaliado com 5 de 5 estrelas com destaques para eficiência da lente e a instalação fácil.

Prós: fácil instalação, detecção de movimento e aplicativo de alta compatibilidade

fácil instalação, detecção de movimento e aplicativo de alta compatibilidade Contras: não há

