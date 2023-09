A câmera Sony pode ser uma indicação para aqueles que desejam se aventurar no universo da fotografia e realizar coberturas de casamentos, aniversários e outros tipos de eventos. Além disso, podem ser indicadas para criadores de conteúdo ou mesmo quem quer capturar imagens com mais qualidade. A empresa japonesa disponibiliza modelos com diferentes tipos de funcionalidades, que podem ser encontrados por valores a partir de R$ 3.429 , como é o caso da Sony ZV-1F, que vem com uma lente de 20 mm e um tamanho compacto. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra possibilidade é a Sony Alpha A7C, que oferece uma resolução de 33 megapixels controle de luz (ISO) que varia entre 100 e 51.200 e é vista por aproximadamente R$ 13.231. Já a Sony A7 III, vem equipada com uma tela LCD de três polegadas, lente de 28 mm - 70 mm e pode ser obtida por cerca de R$ 13.999. Veja a seguir

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Câmera Sony: 5 modelos para capturar imagens com mais qualidade — Foto: Divulgação/Sony

Canon ou Nikon, qual a melhor? Comente no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A Sony ZV-1F é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este produto conta com uma resolução de 20,1 megapixels e vem equipado com uma objetiva (lente) grande angular, que permite uma distância focal de até 20 mm. Além disso, o modelo também oferece um microfone direcional de três cápsulas, para os que pretendem gravar vídeos. A câmera pode ser vista por valores a partir de R$ 3.429.

Outra característica é que este modelo pode ser utilizado como webcam, para isso, basta conectar ele em um dispositivo com entrada USB. O equipamento possui um tamanho compacto, com 60 mm de altura e 105,5 mm de largura. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores indicam que a câmera atende às expectativas. Porém, alguns afirmam que ela não possui uma qualidade satisfatória para gravação de vídeos.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os consumidores comentam que o modelo não é indicado para gravação de vídeos

Gostou do produto? Compre aqui COMPACTA Sony ZV-1F R$ 3.420,42 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony ZV-1F × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPACTA Sony ZV-1F R$ 3.420,42 IR À LOJA

2. Sony Alpha A6100 – a partir de R$ 5.489

A Sony Alpha A6100 é mais uma opção para fotografar com mais qualidade. Segundo a fabricante, este modelo conta com uma resolução de 24,2 megapixels, ISO que varia entre 100 e 32.000 e permite conectar microfones externos para gravações de áudio. A câmera também possui uma tela LCD, que permite uma inclinação de até 180°. O item está disponível a partir de R$ 5.489.

Além disso, o dispositivo também promete gravar vídeos em resolução 4K, que pode atender os que pretendem produzir vlogs e outros conteúdos para internet. Avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o produto é de qualidade.

Prós: permite gravar vídeos em qualidade 4K

permite gravar vídeos em qualidade 4K Contras: poucas melhorias em relação ao modelo anterior

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Sony Alpha A6100 R$ 5.499,53 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony Alpha A6100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Sony Alpha A6100 R$ 5.499,53 IR À LOJA

3. Sony Alpha A6400 – a partir de R$ 6.649

A Sony Alpha A6400 vem com uma lente que alterna entre 16 mm e 50 mm, resolução de 25 megapixels, tela LCD inclinável e função de disparo contínuo de até 11 FPS. O dispositivo pode ser adquirido pela economia de R$ 6.649.

A fabricante reforça que esta câmera possui função para focar automaticamente nos olhos e também permite filmar em resolução 4K. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam o tamanho compacto que facilita o transporte e a qualidade das cores. No entanto, alguns comentam que os menus não oferecem muitas opções.

Prós: tela LCD inclinável

tela LCD inclinável Contras: os compradores apontam que o menu não dispõe de muitas opções

Gostou do produto? Compre aqui LIVE VIEW Sony Alpha A6400 R$ 6.555,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony Alpha A6400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LIVE VIEW Sony Alpha A6400 R$ 6.555,00 IR À LOJA

4. Sony Alpha A7C – a partir de R$ 13.231

A Sony Alpha A7C é uma escolha para quem busca um equipamento potente. Segundo a fabricante, este modelo conta com uma resolução de 33 megapixels, possui um ISO que varia entre 100 e 51.200 e promete oferecer fotografias com alta qualidade de cores. Este produto também permite gravar vídeos com qualidade 4K. O dispositivo é comercializado por aproximadamente R$ 13.231.

O item pode ser utilizado como webcam, conectado em um PC por cabo USB e também vem equipado com um sensor full-frame de 35 mm. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores ressaltam a qualidade das fotografias e a praticidade de uso. Contudo, alguns acreditam que ela poderia possuir mais botões.

Prós: câmera conta com 33 megapixels

câmera conta com 33 megapixels Contras: alguns compradores reclamam que ela possui poucos botões

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO Sony Alpha A7C R$ 14.267,30 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony Alpha A7C × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Sony Alpha A7C R$ 14.267,30 IR À LOJA

5. Sony A7 III – a partir de R$ 13.999

A Sony A7 III é a opção mais cara desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com uma lente que varia entre 28 mm e 70 mm, possui 24,2 megapixels e permite capturar imagens em aspectos de 3:2. Além disso, a câmera oferece compatibilidade com outras lentes do tipo E, da Sony. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 13.999.

Na parte de filmagem, o modelo consegue criar vídeos com aspecto de 16:9, em resoluções de até 6000 x 3376 pixels. A câmera também conta com uma tela de 3 polegadas. Este produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores comentam que o dispositivo possui um uso prático e dispõe de boa qualidade de imagem.

Prós: pode atender os que pretendem trabalhar profissionalmente

pode atender os que pretendem trabalhar profissionalmente Contras: quantidade de megapixels inferior ao do modelo anterior

Gostou do produto? Compre aqui CAPTURA 10 FPS Sony A7 III R$ 13.999,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony A7 III × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CAPTURA 10 FPS Sony A7 III R$ 13.999,00 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo