CBLOL 2023 (2° Split): veja estatísticas de LOUD e paiN para a final

LOUD e paiN Gaming jogarão a grande final do CBLOL 2023 (2° Split) neste sábado (9), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, em Recife. Esta será a terceira final consecutiva entre ambos os times, que já disputaram o título do CBLOL 2022 (2° Split) e do CBLOL 2023 (1° Split) . Devido ao histórico em finais e ao mais recente duelo entre as equipes, a LOUD aparece como favorita a levar o tricampeonato e empatar com a paiN em número de títulos, além de ganhar a vaga brasileira no Mundial de LOL 2023.

Apesar disso, a paiN apresenta números interessantes na fase eliminatória e conta com chances reais de finalmente conquistar o tão aguardado tetracampeonato para sua torcida. A seguir, confira as estatísticas, rota por rota, dos jogadores durante os playoffs do CBLOL 2023 (2° Split) e quem chega mais forte para a decisão.

Veja as estatísticas de LOUD e paiN para a final do CBLOL 2023 (2° Split) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Rota superior: Robo x Wizer

Nas duas últimas finais entre LOUD e paiN, a rota superior contou com uma diferença grande em relação às atuações individuais dos jogadores. Enquanto Leonardo "Robo" Souza confirmava as expectativas, em especial por ser o melhor top laner brasileiro do momento e um dos melhores da história do país, o sul-coreano Choi "Wizer" Ui-seok ficou devendo bastante nas decisões. É difícil saber como cada jogador lidará com a pressão em Recife, mas Wizer, diferentemente da final do CBLOL 2023 (1° Split), já sai na desvantagem em relação às estatísticas.

Estatísticas (Playoffs): Robo x Wizer Estatísticas Robo Wizer Abates por jogo 2.71 2.45 Mortes por jogo 1.71 3.36 Assistências por jogo 5.71 5.64 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 4.92 2.41 Participação em abates 59.6% 60.1% Placar de visão por minuto 1.11 1.14 Dano por jogo 17 mil 18.5 mil Dano por minuto 515.4 529.1 CS (farm) por jogo 272.43 283 CS (farm) por minuto 8.3 8.09 Ouro por jogo 13.6 mil 13.8 mil Ouro por minuto 415 393 Campeões jogados 5 5

Embora estatísticas como participação em abates, farm e leque de campeões estejam bem equiparadas, o KDA ou AMA (relação entre abates, mortes e assistências) mostra a real diferença do momento vivido pelos jogadores. Robo se apresenta com um sólido KDA de 4.92 em sete jogos disputados nos playoffs e uma boa marca de menos de duas mortes por partida. Já Wizer tem uma média de quase quatro mortes por partida nos 11 jogos que jogou durante os playoffs, o que o coloca com um KDA de 2.41.

O jogador sul-coreano está com uma boa quantidade de dano causado, o que reflete em seu estilo agressivo e muito arriscado, causa principal de suas mortes. Ainda assim, levando em consideração todas as estatísticas e o histórico, Robo é favorito a garantir maior vantagem e levar mais tranquilidade para a LOUD no topo de Summoner's Rift.

Robo tem um histórico muito positivo contra Wizer, que precisa se reinventar para superar seu rival de rota — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Selva: Croc x Cariok

Semelhante ao que acontece na rota superior, a selva também contou com duelos um pouco unilaterais nas últimas decisões entre as equipes. Tanto no CBLOL 2022 (2° Split) como no CBLOL 2023 (1° Split), Park "Croc" Jong-hoon ditou o ritmo na selva e não deu espaço para Marcos "Cariok" Oliveira ajudar seus companheiros. Por sinal, tanto Cariok como Choi "Wizer" Ui-seok foram os principais alvos das críticas da torcida da paiN, e se há um objetivo que ambos almejam, além do tetracampeonato da paiN, é a redenção.

Estatísticas (Playoffs): Croc x Cariok Estatísticas Croc Cariok Abates por jogo 3 0.91 Mortes por jogo 2 2.73 Assistências por jogo 6.71 10.09 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 4.86 4.03 Participações em abates 68.7% 81.8% Placar de visão por minuto 1.71 1.49 Dano por jogo 10.2 mil 9.7 mil Dano por minuto 311.1 276.9 CS (farm) por jogo 180 172.73 CS (farm) por minuto 5.48 4.93 Ouro por jogo 11.7 mil 10.9 mil Ouro por minuto 356 311 Campeões jogados 5 6

As estatísticas apresentam um estilo de jogo um pouco diferente entre os jogadores. Croc é mais agressivo e conta com mais abates, além de buscar ficar mais forte o quanto antes. Já Cariok tem uma média de menos de um abate por jogo nos playoffs, mas compensa com mais de 10 assistências por jogo, o que mostra que o jogador atua um pouco mais em favor do crescimento de sua equipe do que no fortalecimento de seu próprio campeão.

A taxa de participação de abates dos dois também é superior para o lado de Cariok: 81% contra 68% de Croc. Esse estilo do caçador da paiN foi muito certeiro, em especial, na vitória por 3–2 na final da chave inferior contra a RED Canids Kalunga, na qual ele foi o principal jogador da equipe. No entanto, o histórico pesa mais a favor de Croc e ao seu jogo mais agressivo, que o rendeu o domínio de 73% dos barões durante os playoffs.

Assim como Robo e Wizer, Croc (foto) tem uma vantagem grande em relação a Cariok no histórico do confronto — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Meio: Tinowns x dyNquedo

Uma das principais esperanças da paiN Gaming na grande final está na rota do meio. Não é de hoje que Matheus "dyNquedo" Rossini vem colecionando excelentes apresentações e sendo peça chave da paiN durante toda a temporada de 2023. Porém, do lado da LOUD temos o melhor jogador de 2022 e o atleta com mais abates da história da competição com 1.547 kills, Thiago "tinowns" Sartori. Embora não seja mais o protagonista absoluto de sua equipe, o veterano tinowns continua com uma ótima regularidade e apresentando um belo desempenho em suas partidas.

Estatísticas (Playoffs): Tinowns x dyNquedo Estatísticas Tinowms dyNquedo Abates por jogo 2.71 3.55 Mortes por jogo 2 1.55 Assistências por jogo 6.14 5.82 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 4.43 6.06 Participação em abates 62.6% 69.6% Placar de visão por minuto 1.27 1.38 Dano por jogo 22.8 mil 21.1 mil Dano por minuto 693.6 602.8 CS (farm) por jogo 273.43 288.73 CS (farm) por minuto 8.32 8.25 Ouro por jogo 13.5 mil 14 mil Ouro por minuto 412 399 Campeões jogados 5 5

Por outro lado, o mid laner da paiN tem um KDA superior, com destaque para sua baixa taxa de mortes durante os playoffs, apenas 1,5 por partida. Os 69% de participação em abates também são surpreendentes e mostram toda a sua preocupação em ajudar seus companheiros em qualquer parte de Summoner's Rift. Já tinowns está entre os maiores causadores de dano desta final, não à toa a paiN dedicou alguns banimentos para ele no último encontro das equipes, como Neeko e LeBlanc.

dyNquedo é um dos principais jogadores da paiN e a esperança para segurar o ímpeto de tinowns e assegurar a vantagem de seus companheiros — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Atirador: Route x Bvoy

Entre os atiradores, temos o duelo de dois jogadores sul-coreanos. Moon "Route" Geom-su é o "novato" no CBLOL, haja em vista que chegou ao Brasil apenas no CBLOL 2023 (1° Split). Em seus primeiros jogos, houve dúvidas se ele era realmente um substituto à altura de Diego "Brance" Amaral, mas não demorou para se adaptar e levar alegria à torcida da LOUD. Pelo lado da paiN, está Ju "Bvoy" Yeong-hoon, que já contava com uma experiência pelo Flamengo Esports em 2020. Ao lado de Matheus "dyNquedo" Rossini, Bvoy é o jogador com maior potencial de liderar sua equipe ao título na final.

Estatísticas (Playoffs): Route x Bvoy Estatísticas Route Bvoy Abates por jogo 5.14 5.45 Mortes por jogo 1.43 2.45 Assistências por jogo 5.29 4.91 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 7.3 4.22 Participação em abates 73.7% 77% Placar de visão por minuto 1.45 1.58 Dano por jogo 22.4 mil 30.8 mil Dano por minuto 682.8 878.9 CS (farm) por jogo 310 342.27 CS (farm) por minuto 9.44 9.78 Ouro por jogo 15.1 mil 16.4 mil Ouro por minuto 460 460 Campeões jogados 2 4

Em relação ao KDA, é possível notar que Route é um jogador mais regular e, em especial, com um posicionamento melhor do que Bvoy, dada sua menor taxa de mortes por jogo: somente 1,4. Ele garante muita segurança para a LOUD e causa um grande impacto em seus jogos, mesmo contando com um dano menor do que aquele alcançado por Thiago "tinowns" Sartori. Porém, a estatística de dano é o que pode fazer Bvoy ser o protagonista de uma série inteira.

Durante os playoffs, Bvoy causou, simplesmente, 30 mil de dano por jogo, cerca de 878 de dano por minuto, o maior número entre os finalistas com vantagem. Toda essa agressividade custa caro devido aos riscos que ele acaba correndo, como podemos ver em seu número de mortes por jogo, 2,45. Entretanto, o estilo de Bvoy pode ser o caminho para a paiN surpreender a LOUD e trazer o tetracampeonato.

Route (foto) e Bvoy contam com estilos diferentes, mas ambos podem ser protagonistas da decisão — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Suporte: Ceos x ProDelta

O único confronto inédito entre rotas na grande final está entre os suportes. Para o CBLOL 2023 (2° Split), a paiN liberou Yan "Damage" Neves para a Vivo Keyd Stars e subiu da paiN Academy, sua equipe de base, Fábio "ProDelta" Marques. Já a LOUD continuou com Denilson "Ceos" Oliveira, que veste essa camisa desde o começo do projeto da organização com League of Legends. Em relação às estatísticas, esperava-se uma superioridade de Ceos, dado seu bom momento na carreira, mas o recém-chegado ProDelta está aproveitando ao máximo a grande oportunidade que recebeu.

Estatísticas (Playoffs) – Ceos x ProDelta Estatísticas Ceos ProDelta Abates por jogo 0.57 1.09 Mortes por jogo 4 3.27 Assistências por jogo 8.14 9.27 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 2.18 3.17 Participação em abates 61.6% 77% Placar de visão por minuto 3.11 4.18 Sentinelas por minuto 1.55 2.3 Visão de sentinela por minuto 0.46 0.65 Sentinelas destruídas por minuto 0.4 0.54 Dano por jogo 4.6 mil 4.2 mil Dano por minuto 140.8 119.6 Ouro por jogo 7.8 mil 8.6 mil Ouro por minuto 236 244 Campeões jogados 4 4

O suporte da paiN aparece superior em praticamente todas as estatísticas. Abates, mortes, assistências, participação em abates e placar de visão estão entre os destaques. Por sinal, o momento de ProDelta foi respeitado pela própria adversária no último encontro das equipes, quando a LOUD baniu, pelo menos, um campeão do jogador nas três partidas disputadas. Mesmo assim, Ceos conta uma importante vantagem: experiência. O jogador tricampeão brasileiro é o atleta com mais assistências da história do CBLOL e sabe muito bem como jogar uma final.

A confiança da paiN em ProDelta (foto) vem se confirmando, e o jogador tem totais condições de fazer um ótimo confronto contra o experiente Ceos — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Com informações de GolGG e Leaguepedia

