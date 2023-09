Celular com câmera boa e barato: 7 modelos por até R$ 2.000

Para ter um celular com câmera boa hoje em dia não é preciso comprar um aparelho topo de linha. Atualmente, existem smartphones intermediários com conjuntos fotográficos capazes de entregar fotos de alta qualidade e com versatilidade, graças às lentes principal, ultrawide, macro e mais. Entre os modelos de celulares com câmera boa e baratos estão o Poco X5 Pro 5G, o Galaxy A54 5G e o Motorola Edge 30 Neo, que apostam em sensores de alta resolução e em versatilidade. Na lista a seguir, conheça sete modelos com câmera boa por preços abaixo de R$ 2.000 e decida qual é a melhor opção para você.

➡ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Galaxy A34 tem câmera tripla e é um dos modelos da lista — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Diferente dos demais celulares listados, o Moto G73 tem um conjunto fotográfico duplo. Ainda assim, o smartphone não fica atrás dos concorrentes. A câmera principal de 50 megapixels possui abertura de f/1.8 e estabilizador óptico de imagem (OIS). Já a secundária tem 8 MP e é híbrida: você pode usá-la tanto para tirar fotos com um ângulo mais aberto (ultrawide) quanto para aplicar o modo retrato.

Na parte da frente, o smartphone traz um sensor de 16 MP, para selfies. A ficha técnica é formada pelo processador MediaTek Dimensity 930, a memória RAM de 8 GB, o armazenamento de 128 GB e a bateria de 5.000 mAh. O celular da Motorola está à venda na Amazon por R$ 1.627.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

Gostou do produto? Compre aqui câmera de 50 mp Moto G73 5G (128 GB) — Azul R$ 1.654,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moto G73 5G (128 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. câmera de 50 mp Moto G73 5G (128 GB) — Azul R$ 1.654,00 IR À LOJA

O Galaxy A34 5G é celular Samsung com câmera boa e barato. A lente principal possui resolução de 48 MP com abertura de f/1.8, para aproveitar bem a iluminação do ambiente, e estabilização óptica de imagem (OIS). O consumidor ainda conta com outro sensor de 8 MP, com lente ultrawide, e uma lente macro, com 2 MP, para auxiliar nas fotos aproximadas.

A câmera de selfies, por sua vez, é de 13 MP. Diferente dos modelos mais avançados, o componente fica alocado em um notch em forma de gota, e não em um pequeno furo na tela. A ficha técnica intermediária ainda abraça o processador MediaTek Dimensity 1080, a memória RAM de 6 GB e o armazenamento de 128 GB, que tendem a entregar bom desempenho para tarefas do dia a dia. Na Amazon, o celular custa R$ 1.699.

Galaxy A34 traz câmera tripla com 48 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Gostou do produto? Compre aqui tela de 6,6" Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto R$ 1.747,00 IR À LOJA R$ 1.399 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela de 6,6" Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto R$ 1.747,00 IR À LOJA tela de 6,6" Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto R$ 1.399 IR À LOJA

Redmi Note 12 Pro 5G - a partir de R$ 1.810

A Xiaomi possui um modelo na mesma linha do Galaxy A34: o Redmi Note 12 Pro 5G. Seguindo os demais, o conjunto fotográfico agrupa três componentes, sendo o principal de 50 MP, com abertura de f/1.88. Há ainda mais duas câmeras, sendo uma de 8 MP, com lente ultrawide, e outra de 2 MP, para macro. Na frente, a câmera de selfies possui uma resolução de 16 MP.

Similar ao celular da Samsung, a ficha técnica é liderada pelo MediaTek Dimensity 1080, mas as opções de memória RAM possuem 6 GB ou 8 GB. Já o armazenamento pode ser de 128 GB ou 256 GB, a depender da variante adquirida. A edição com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço está à venda na Amazon por R$ 1.810. Vale ressaltar que a Xiaomi não oferece suporte a aparelhos adquiridos fora do site oficial da fabricante.

Redmi Note 12 Pro 5G tem câmera tripla de 50 MP — Foto: Divulgação/ Xiaomi

Gostou do produto? Compre aqui dual sim Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.776,77 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. dual sim Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.776,77 IR À LOJA

O Galaxy M54 5G pertence à linha de celulares intermediários da Samsung. Seu grande destaque é a câmera tripla, liderada pelo sensor de 108 MP com estabilização óptica de imagem (OIS), para evitar imagens tremidas. As outras duas lentes são uma de 8 MP do tipo ultrawide e outra macro de 2 MP. Para selfies, a marca sul-coreana reservou uma câmera frontal de 32 MP.

Além das câmeras, o smartphone possui outras especificações que merecem destaque. É o caso da ficha técnica liderada pelo Exynos 1380 e a memória RAM de 8 GB, oferecendo bom desempenho em atividades do dia a dia. O smartphone também possui uma bateria grande, de 6.000 mAh. Na Amazon, o modelo com 128 GB de armazenamento custa R$ 1.899.

Detalhes do Galaxy M54 — Foto: Divulgação/Samsung

Gostou do produto? Compre aqui nfc Galaxy M54 (256 GB) — Azul R$ 1.994,05 IR À LOJA R$ 1.954 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy M54 (256 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. nfc Galaxy M54 (256 GB) — Azul R$ 1.994,05 IR À LOJA nfc Galaxy M54 (256 GB) — Azul R$ 1.954 IR À LOJA

Poco X5 Pro 5G - a partir de R$ 1.899

O Poco X5 Pro 5G é outro celular da Xiaomi com câmera boa e barato. O smartphone possui um conjunto fotográfico similar ao do Galaxy M54, também liderado pela câmera principal de 108 MP com modo noturno. Entretanto, o sensor de selfies, posicionado na porção frontal do telefone, possui resolução menor, de 16 MP.

O maior diferencial aparece na ficha técnica. Em vez de um chip Exynos, o smartphone sai da caixa com o Snapdragon 778G 5G, da Qualcomm, e tem opções com 6 GB ou 8 GB de memória RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Já a bateria é menor, com 5.000 mAh. O celular está à venda na Amazon por R$ 1.899, em sua versão com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço. Vale lembrar, porém, que a Xiaomi não oferece suporte a aparelhos adquiridos fora do site oficial da fabricante.

POCO X5 Pro 5G tem câmera de 108 MP — Foto: Divulgação/ Xiaomi

Gostou do produto? Compre aqui 5.000 mah Xiaomi Poco X5 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.868,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco X5 Pro 5G (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5.000 mah Xiaomi Poco X5 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.868,00 IR À LOJA

Motorola Edge 30 Neo - a partir de R$ 1.935

O Motorola Edge 30 Neo é um modelo mais avançado. Também com câmera dupla e modo noturno, o celular possui um sensor principal de 64 MP, com estabilização de imagem óptica (OIS). Já o componente secundário tem 13 MP e executa diversas funções: pode ser usado para capturar fotos com um ângulo mais aberto (ultrawide), macro e até para apurar a profundidade de campo no famoso efeito bokeh. Na frente, a câmera para selfies possui 32 MP.

Seu grande diferencial reside nas cores Pantone. Ao todo, a Motorola oferece quatro opções: Very Peri (lilás), Black Onyx (preto), Ice Palace (branco prateado) e Aqua Foam (verde). A ficha técnica é liderada pelo Snapdragon 695, a memória RAM de 8 GB, o armazenamento de 256 GB e a bateria de 4.020 mAh com recarga de 68 W. Na Amazon, o smartphone da Motorola está disponível por R$ 1.935.

Motorola Edge 30 Neo é opção mais avançada — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Gostou do produto? Compre aqui 8 gb de ram Motorola Edge 30 Neo (256 GB) — Preto R$ 1.935,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Edge 30 Neo (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 gb de ram Motorola Edge 30 Neo (256 GB) — Preto R$ 1.935,00 IR À LOJA

O Galaxy A54 compõe a nova geração de intermediários da Samsung. Assim como os demais da marca, o modelo possui três câmeras na parte traseira, sendo a principal de 50 MP com abertura de f/1.8 e estabilização óptica de imagem (OIS). O conjunto abriga outros sensores de 12 MP, com lente ultrawide, e de 5 MP, para macro. Na frente, a câmera frontal tem 32 MP.

Entre os destaques da câmera está o recurso Nightography, que ajuda a tirar fotos em locais com baixa luminosidade. Já a ficha técnica é composta pelo processador Exynos 1380, memória RAM de 8 GB e o armazenamento de 128 GB ou 256 GB. Na Amazon, o smartphone está à venda por R$ 1.999.

Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Gostou do produto? Compre aqui 5G Galaxy A54 — Preto R$ 1.949,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy A54 — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5G Galaxy A54 — Preto R$ 1.949,00 IR À LOJA

Com informações de Samsung (1, 2 e 3), Xiaomi (1 e 2) e Motorola (1 e 2).