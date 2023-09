Celular com NFC: 8 modelos para você comprar em 2023

Celulares com NFC são aparelhos que têm suporte à tecnologia de comunicação de campo próximo. O recurso, como o próprio nome indica, permite a troca de dados entre dispositivos que estão perto um do outro, sem a necessidade de fio ou conexão Bluetooth. Por isso, os celulares com NFC são cada vez mais procurados pelos consumidores — principalmente pelos interessados em efetuar pagamentos por aproximação. A transação é feita por meio de aplicativos de carteira digital, como Apple Pay , Google Pay e Samsung Pay .

Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne oito celulares com NFC de diferentes marcas. Há desde opções básicas, como o Moto G53, que custa a partir de R$ 1.149, até modelos top de linha. É o caso do Galaxy S23 e iPhone 14, cujos preços são de R$ 4.649 e R$ 5.369, respectivamente. Confira a lista completa abaixo e descubra qual o melhor celular com NFC para você.

O que é NFC no celular? Veja como funciona e para que serve a tecnologia.

O que é NFC no celular?

NFC ("Near Field Communication", ou "Comunicação de campo próximo", em tradução direta) é uma tecnologia que permite conexão a curta distância entre dois dispositivos e pode ser usada para uma série de funções. Além de pagamentos, os celulares com NFC também podem ser usados para transferir dados entre aparelhos, como contatos, fotos e arquivos. Com o recurso, também é possível abrir portas e fechaduras inteligentes, fazer check-in em aeroportos e eventos e parear outros dispositivos eletrônicos.

Como saber se meu celular tem NFC?

Existem duas maneiras de descobrir se o seu smartphone suporta a tecnologia. A primeira é por meio das configurações do celular. Para aparelhos com Android, vá nas configurações e procure pela opção "Dispositivos conectados". Em seguida, encontre a opção "Preferências de conexão". Se a opção NFC estiver disponível, significa que o seu celular conta com a tecnologia.

Para saber se o seu iPhone possui NFC, você pode buscar pelo modelo do dispositivo no site da Apple. Nele você pode conferir as especificações do seu aparelho e se certificar se ele tem NFC ou não. Em geral, os celulares que foram lançados depois do iPhone 6 vêm com a tecnologia de fábrica, mas ela só vem ativada nos modelos a partir do iPhone X. Nos anteriores, é necessário habilitar a opção na “Central de Controles” do aparelho. Veja o passo a passo completo para ativar NFC no iPhone.

O Moto G53 é um celular com NFC barato e de ficha técnica intermediária. Ele possui processador Snapdragon 480 Plus, oferecendo um desempenho superior aos modelos da geração anterior. Com o chip, que trabalha com 4 GB de RAM, é possível executar tarefas mais complexas sem engasgos. A tela de 6,5 polegadas tem tecnologia IPS LCD e resolução HD+ (720 x 1.600 pixels). Além disso, o painel dispõe de uma taxa de atualização de 120 Hz, que oferece experiência mais fluida ao navegar na Internet, assistir a vídeos ou jogar.

Moto G53 é um dos celulares Motorola com NFC — Foto: Divulgação/Motorola

No conjunto de câmeras, o G53 traz uma lente principal de 50 MP e uma câmera de selfie com 8 MP. A bateria é de 5.000 mAh, o que permite usar o telefone por um dia inteiro sem precisar se preocupar com a carga. O sistema operacional é o Android 13, o mais recente do Google. Além disso, o Moto G53 5G é um dos poucos smartphones com essa faixa de preço que oferece suporte às redes 5G, permitindo que o usuário se conecte à Internet em alta velocidade. O modelo, que tem 128 GB de armazenamento, está disponível na Amazon por R$ 1.149.

O Galaxy A34 é um celular Samsung com NFC de linha intermediária. Lançado em março de 2023, ele traz alguns diferenciais em relação aos modelos anteriores da mesma geração, como um processador mais poderoso. O celular é equipado com o chip octa-core MediaTek Dimensity 1080, que permite realizar atividades mais complexas, como jogar e editar fotos e vídeos, sem travamentos. São 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Galaxy A34 tem câmera tripla e NFC — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela é de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, resolução FHD+ (1.080 x 2.340 pixels) e tecnologia Super AMOLED. As características do display tornam a experiência muito mais imersiva e responsiva, o que é interessante se você procura um celular para assistir a vídeos e joga com certa frequência. O aparelho tem câmera principal de 48 MP e câmera frontal de 13 MP. O Galaxy A34 é equipado com bateria de 5.000 mAh, roda Android 13 e suporta 5G. Pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.448.

O Redmi Note 12 Pro 5G é um celular Xiaomi com NFC classificado como intermediário. O dispositivo possui tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) e 120 Hz de frequência, oferecendo imagens nítidas, com cores vivas, e transições com maior fluidez. O celular também é equipado com o processador MediaTek Dimensity 1080, memória RAM de até 12 GB e armazenamento de 128 ou 256 GB.

Redmi Note 12 Pro 5G contém NFC — Foto: Divulgação/ Xiaomi

Além desses diferenciais, o Redmi Note 12 Pro também possui outros recursos interessantes, como conjunto fotográfico com câmera principal de 50 MP e frontal de 16 MP e bateria de 5.000 mAh. A capacidade dá ao usuário uma autonomia de até um dia inteiro com uma única carga. O Redmi Note 12 Pro ainda oferece suporte ao 5G, proporcionando ao usuário uma conexão à Internet de alta velocidade. Ele está disponível na Amazon por a partir de R$ 1.711.

O Galaxy M54 é um celular com tecnologia NFC que faz parte da série Galaxy M, voltada para o mercado intermediário. O processador é o Exynos 1380, de fabricação própria da sul-coreana, e oferece uma experiência agradável quando se trata da execução de tarefas comuns, como navegar em redes sociais e jogar games leves. A tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e frequência de 120 Hz reproduz cores e contrastes bem nítidos, além de proporcionar uma experiência de transição de imagens e vídeos mais fluida.

Galaxy M54, anunciado em março de 2023, possui NFC — Foto: Divulgação/Samsung

A câmera tripla possui sensor principal de 108 MP, ultrawide de 8 MP e lente macro de 2 MP. Na parte frontal, a câmera possui resolução de 32 MP, ótima para selfies. A bateria é um dos pontos alto do celular: com capacidade de 6.000 mAh, o modelo é capaz de aguenta longas horas longe da tomada. A memória RAM é de 8 GB, e o armazenamento interno é de 128 GB ou 256 GB. Equipado com Android 13 e suporte ao 5G, o Galaxy M54 pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.899.

Xiaomi 13 Lite 5G - a partir de R$ 2.410

O Xiaomi 13 Lite 5G é um celular intermediário premium com NFC que oferece ótimo desempenho, tela com cores vivas e arranjo de câmeras com boa qualidade. Seu processador é o Snapdragon 7 Gen 1, um chip de 4 nm que oferece desempenho até 20% mais rápido que o Snapdragon 780G. Isso significa que o Xiaomi 13 Lite 5G é capaz de executar tarefas exigentes com facilidade, como jogos e edição de fotos e vídeos. São 8 GB de memória RAM, e há versões com 128 ou 256 GB de armazenamento.

Xiaomi 13 Lite 5G vem equipado com NFC — Foto: Reprodução/Xiaomi

A tela AMOLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) reproduz cores vivas e contrastes bem definidos, e a taxa de atualização de 120Hz garante um display bem responsivo. O conjunto traseiro de câmeras é triplo, com sensor principal de 50 MP, e a lente frontal é de 32 MP. Além disso, o 13 Lite roda Android 12, traz bateria de 4.500 mAh e suporte às redes 5G.

O Edge 30 Ultra é um celular Motorola com NFC conceituado como um smartphone de ponta. Ele vem com processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, um dos mais poderosos do mercado, e há versões com 8 GB ou 12 GB de RAM. Assim, o celular executa jogos pesados e tarefas exigentes sem engasgos. A tela de 6,7 polegadas tem tecnologia pOLED e resolução FHD+ (1.080 x 2.400 pixels), oferecendo uma gama de cores vibrantes e contrastes nítidos. A taxa de atualização é de 144 Hz, número que garante um bom desempenho na visualização de imagens ou vídeos.

Moto Edge 30 Ultra é um celular Motorola com NFC — Foto: Reprodução/Motorola

O sistema de câmera tripla com sensor principal de 200 MP é considerado um dos mais avançados do mercado de celulares, e o sensor frontal também garante ótima qualidade, com impressionantes 60 MP. O Motorola Edge 30 Ultra também oferece bateria de 4.610 mAh, que, com uso moderado, pode aguentar um dia inteiro com uma única carga. O smartphone também é compatível com carregamento rápido de 125 W, que pode carregar a bateria de 0 a 100% em poucos minutos.

São três opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB. O Edge 30 Ultra roda Android 12, é compatível com 5G e pode ser encontrado na Amazon por R$ 4.549.

Samsung Galaxy S23 - a partir de R$ 3.899

Lançado em fevereiro deste ano, o Galaxy S23 é um smartphone premium da Samsung com NFC. O celular tem tela de 6,1 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED 2X, resolução FHD+ (1.080 x 2340 pixels), e taxa de atualização de 120 Hz. Ele vem equipado com o potente Snapdragon 8 Gen 2, o mais recente processador da Qualcomm. O chip, que trabalha no celular com 8 GB de RAM, é fabricado em um processo de 4 nanômetros e possui oito núcleos, com velocidades de até 3,36 GHz.

Samsung Galaxy S23 tem tecnologia NFC — Foto: Divulgação/Samsung

O S23 possui uma câmera principal de 50 MP e lente frontal de 12 MP com recursos aprimorados, que garantem maior qualidade na hora do clique. Ele também possui bateria de 3.900 mAh – capacidade suficiente para durar um dia inteiro com uso moderado. São três versões de armazenamento: 128, 256 GB ou 512 GB. O smartphone vem de fábrica com Android 13 e 5G e pode ser encontrado por R$ 3.899 na Amazon.

O iPhone 14 é um celular com NFC e 5G de alto padrão lançado pela Apple em outubro de 2022. Todos os aparelhos da linha 14 possuem NFC, mas este é equipado com o chip A15 Bionic. O processador possui CPU de 6 núcleos – 2 de desempenho e 4 de eficiência energética –, permitindo a reprodução de jogos e mídias mais pesadas com fluidez. A tela é uma Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas e resolução FHD+ (2.532 x 1.170 pixels), com 120 Hz de frequência.

iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo

O arranjo de câmera dupla conta com sensor de 12 MP em ambas as lentes, e a frontal também possui 12 MP. A capacidade da bateria não é informada, mas a fabricante garante que o iPhone 14 suporta até 20 horas de reprodução de vídeo e até 80 horas de reprodução de áudio. O celular é equipado com o sistema operacional iOS 16 e traz certificação IP68. Você pode adquiri-lo na Amazon por R$ 5.147.

Com informações de: Apple, Motorola (1 e 2), NFC Direct, Samsung (1, 2 e 3) e Xiaomi (1 e 2)